Resident Evil 9 es un éxito rotundo en PC: por qué Capcom ya vende más en ordenadores que en PS5

Resident Evil 9 triunfa en PC: Capcom vende más en ordenadores que en PlayStation 5 - (Capcom)

La industria del videojuego enfrenta una transformación profunda en la distribución y consumo de sus títulos más emblemáticos. Un dato reciente confirma el cambio: Resident Evil 9, la última entrega de la saga survival horror de Capcom, ha superado los 2,3 millones de copias vendidas en PC en apenas dos semanas, frente a 1,6 millones en PlayStation 5.

Este hito marca un punto de inflexión para la compañía japonesa, que ya reconoce al PC como su principal fuente de ingresos globales, con más del 50% de su facturación proveniente de esta plataforma.

Resident Evil 9 se lanzó de manera simultánea en todas las plataformas, y los resultados han sido contundentes. El éxito en ordenadores no solo refuerza la tendencia de crecimiento del gaming en PC, también consolida un cambio en el equilibrio de poder entre las grandes consolas y el ecosistema abierto del ordenador.

Capcom reconoce que más del 50% de su facturación ya proviene del ecosistema abierto del ordenador, mientras la última entrega supera a las consolas en ventas y redefine la estrategia de lanzamientos globales - REUTERS/Sam Nussey

Por qué Resident Evil Requiem triunfa en PC

El lanzamiento de Resident Evil 9 día uno en PC, junto a consolas, ha sido determinante. Los usuarios de ordenador ya no deben esperar meses o años para disfrutar de la última entrega de la saga, lo que ha generado una respuesta inmediata y masiva en ventas.

El acceso a opciones gráficas avanzadas, la posibilidad de jugar en ultra alta definición y la flexibilidad para personalizar la experiencia son factores clave que han atraído tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

La comunidad del PC gaming, conocida por su exigencia y su gusto por la personalización, ha encontrado en Resident Evil 9 una propuesta que aprovecha al máximo las capacidades técnicas de los equipos de alta gama. Además, la integración con plataformas como Steam facilita la distribución global y la participación en comunidades activas, foros y mods, potenciando la longevidad del juego.

Por qué el éxito de Resident Evil Requiem

Resident Evil 9, conocido como Requiem, ha sido elogiado por la crítica y los jugadores gracias a un proceso creativo que difumina las fronteras entre la interpretación actoral y la ficción digital. Capcom apostó por una captura de movimientos y expresiones faciales en condiciones extremas, buscando provocar miedo real en los actores para trasladar esa autenticidad a la pantalla. La consecuencia es un nivel de realismo e inmersión sin precedentes en la saga.

La captura de emociones reales, la alternancia de protagonistas y el homenaje a los clásicos han convertido a Requiem en un referente técnico y creativo, atrayendo a veteranos y nuevos jugadores en todo el mundo - (Capcom)

Durante las sesiones de grabación, los intérpretes trabajaron en ambientes oscuros y con iluminación mínima, utilizando solo linternas o luces de casco. Esta técnica permitió que emociones como el miedo, la ansiedad o el nerviosismo se manifestaran de manera espontánea, enriqueciendo la expresividad de los personajes y sumando matices a la narrativa.

Dualidad jugable y homenaje a la franquicia

Requiem introduce por primera vez en Resident Evil la alternancia entre dos protagonistas con estilos y emociones opuestos. Grace Ashcroft, símbolo del terror y la supervivencia, protagoniza secciones centradas en la exploración y la escasez de recursos, evocando el suspense clásico de la saga.

Por su parte, Leon S. Kennedy aporta acción directa y combate frenético, recuperando la esencia de Resident Evil 4 y ofreciendo alivio tras los momentos de máxima tensión.

El juego respeta los ingredientes esenciales de la franquicia (escenarios cerrados, enemigos implacables, recursos limitados) pero innova con nuevas mecánicas, expresividad mejorada y alternancia narrativa.

El éxito del lanzamiento simultáneo, la personalización avanzada y el homenaje a la saga demuestran que la apertura y la adaptación a las demandas del público son la clave del futuro en la industria del videojuego - Resident Evil Requiem, de Capcom.

El diseño de los entornos rinde homenaje a localizaciones icónicas como la mansión Spencer o el Departamento de Policía de Raccoon City, integrando desafíos inéditos que mantienen la experiencia fresca para veteranos y nuevos jugadores.

El éxito de Resident Evil 9 en PC es reflejo de una transformación más amplia en la industria. Capcom ya proyecta que la tendencia continuará y que el ordenador será la plataforma dominante en sus ventas futuras. La decisión de lanzar simultáneamente en todas las plataformas y la adaptación a las exigencias de los jugadores de PC han resultado en una combinación ganadora.

Resident Evil Requiem marca un hito en la evolución del survival horror y en la estrategia empresarial de Capcom, evidenciando que la apertura y la innovación técnica son la clave para conquistar a la nueva generación de jugadores. Mientras otros estudios dudan sobre el futuro de los lanzamientos en PC, Capcom lidera el cambio y redefine el mapa global del gaming.