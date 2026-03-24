Estas son las profesiones que permanecerán tras el avance de la IA, según Bill Gates

La programación continuará siendo necesaria porque la inteligencia artificial requerirá supervisión humana. REUTERS/Tingshu Wang

El avance de la inteligencia artificial genera incertidumbre sobre el futuro del empleo, pero según Bill Gates, existen profesiones que resistirán a la automatización. El cofundador de Microsoft sostiene que, aunque la IA transformará la economía y eliminará muchos puestos de trabajo, tres campos laborales seguirán siendo esenciales para el desarrollo humano y tecnológico.

Empleos que sobrevivirán al avance de la IA según Bill Gates

Bill Gates advierte que la IA podría eliminar la mayoría de los empleos actuales y modificar de raíz la economía global. Sin embargo, identifica tres sectores donde el reemplazo total por máquinas no es inminente: programación, energía y biología.

Según sus palabras, la programación continuará siendo necesaria porque la inteligencia artificial requerirá supervisión humana, corrección de errores y creación de sistemas más avanzados. Por ahora, el desarrollo de la propia IA depende de programadores, ya que una inteligencia artificial no puede crear otra desde cero.

Un programador diseña, escribe, prueba y mantiene el código fuente de aplicaciones, sitios web y sistemas de software para que funcionen correctamente en computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la energía y la biología, Gates señala que la creatividad humana y la conciencia seguirán siendo irremplazables. Disciplinas como la biotecnología y la investigación genética necesitarán especialistas capaces de proponer soluciones originales y adaptarse a nuevas problemáticas.

La demanda de profesionales en estos sectores dependerá más del contexto del mercado que del avance tecnológico de la IA, según el empresario.

En síntesis, Bill Gates considera que los empleos relacionados con la programación, la energía y la biología poseen características únicas que dificultan su completa automatización. Estos sectores requieren tanto razonamiento lógico como creatividad y adaptación a situaciones imprevistas, cualidades que la inteligencia artificial aún no puede replicar plenamente.

Una bióloga marina observa y analiza el comportamiento de las mantarrayas desde su laboratorio avanzado, con pantallas mostrando datos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la economía

La preocupación por la sustitución de trabajadores debido al avance de la inteligencia artificial no es nueva, pero la relevancia de la opinión de Bill Gates le otorga un peso especial. El empresario reconoce que estas predicciones pueden no ser absolutas y recuerda que la humanidad ha atravesado otros procesos de transformación tecnológica, adaptándose cada vez a nuevas realidades laborales.

Gates destaca que la llegada de la IA permitirá que las personas se enfoquen en tareas más creativas y productivas, mientras que las máquinas asumirán las labores repetitivas y rutinarias.

Desde su perspectiva, el verdadero desafío está en cómo se aprovecharán las oportunidades que surjan a partir de los cambios generados por la inteligencia artificial, más que en resistirse a la innovación tecnológica.

El avance de la inteligencia artificial genera incertidumbre sobre el futuro del empleo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El futuro de la IA

En su análisis sobre el futuro de la inteligencia artificial, Bill Gates sostiene que la IA generativa podría volverse obsoleta en algún momento. Apunta a una evolución hacia la llamada IA metacognitiva, capaz de ser consciente de sí misma.

Según Gates, alcanzar este nivel de desarrollo tecnológico representaría el “Santo Grial” de la inteligencia artificial, con el potencial de ampliar las capacidades humanas y acercarnos a un escenario donde los individuos puedan considerarse “superhumanos”.

Además, Gates aconseja a quienes buscan adaptarse al nuevo paradigma tecnológico invertir en startups de inteligencia artificial o adquirir conocimientos especializados en la materia. El fundador de Microsoft considera que aprender a trabajar con la IA es una de las mejores estrategias para afrontar los desafíos profesionales del futuro.

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la economía sigue abierto, pero la visión de Bill Gates aporta un marco de reflexión para quienes desean anticipar los cambios y prepararse para las nuevas demandas del mercado laboral.

El CEO afirmó de manera directa que “en el corto plazo, la IA va a destruir muchos empleos”. REUTERS/Kylie Cooper

Sam Altman advierte que la IA destruirá muchos puestos de trabajo

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, se ha consolidado como una de las figuras que habla con mayor franqueza sobre cómo la inteligencia artificial impactará el mercado laboral.

El responsable de la compañía sostiene que esta tecnología provocará la desaparición de numerosos puestos de trabajo en los próximos años, aunque también prevé un periodo de crecimiento económico sin precedentes derivado de la innovación.

A partir de la experiencia acumulada en el desarrollo de ChatGPT y sus intervenciones públicas más recientes, Altman aporta una visión compleja sobre el futuro del empleo. Considera que la desaparición del trabajo asalariado, tal como se conoce actualmente, es prácticamente inevitable, lo que llevará a una redefinición de los conceptos tradicionales asociados al empleo.

La preocupación por la sustitución de trabajadores debido al avance de la inteligencia artificial no es nueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una conversación mantenida con Rowan Cheung durante la conferencia DevDay organizada por OpenAI, Altman profundizó en las transformaciones que la inteligencia artificial podría producir en el ámbito laboral.

El CEO afirmó de manera directa que “en el corto plazo, la IA va a destruir muchos empleos”, una advertencia que, si bien genera preocupación, refleja la perspectiva realista con la que Altman analiza el avance de esta tecnología.