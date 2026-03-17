¿Por qué sigues recibiendo llamadas no deseadas aunque bloquees números? así puedes protegerte del spam

Aprende a protegerte de manera correcta de las llamadas fraudulentas que recibes a diario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloquear un número indeseado y seguir recibiendo llamadas molestas es una experiencia frustrante y cada vez más común. El spam telefónico persiste pese a los esfuerzos individuales, y la pregunta se repite: ¿por qué los bloqueos no funcionan y cómo se pueden frenar las llamadas no deseadas?

Entender la dinámica detrás de los sistemas de spam y adoptar medidas más robustas es clave para defender tu privacidad y tu tranquilidad.

En la actualidad, los spammers han perfeccionado sus métodos. Cambian de número constantemente, usan identificadores falsos y aprovechan sistemas automatizados para eludir los bloqueos. Por eso, aunque bloquees una y otra vez, el teléfono sigue sonando con llamadas de ventas, fraudes o encuestas no solicitadas. Este fenómeno afecta a millones de usuarios y requiere una estrategia de protección por capas.

El spam telefónico evoluciona: claves para frenar llamadas molestas más allá del bloqueo de números - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es una llamada de spam y por qué es tan difícil detenerla?

Las llamadas no deseadas o spam son aquellas que recibes sin haberlas solicitado, generalmente con fines de venta, engaño o estafa. Incluyen desde promesas de premios y ofertas agresivas hasta intentos de suplantación de identidad bancaria o de organismos oficiales.

De acuerdo a la empresa de seguridad informática, McAfee, muchas de estas comunicaciones son generadas por sistemas automáticos que pueden realizar miles de llamadas por minuto, lo que las vuelve difíciles de rastrear y bloquear de manera efectiva.

El principal motivo por el que el bloqueo de números no es suficiente es que los spammers utilizan un gran volumen de números de teléfono rotativos y falsifican identificadores de llamada. Así, cada intento de contacto parece provenir de un número distinto lo que incrementa la probabilidad de que atiendas la llamada.

Cómo funcionan las campañas de spam telefónico

Detrás de cada llamada de spam hay una infraestructura que utiliza servicios VoIP y líneas desechables. Los operadores de spam adquieren y descartan números a diario, lo que hace que el bloqueo manual se vuelva poco efectivo.

Así logran los spammers eludir los bloqueos y qué estrategias te ayudan a evitar sus llamadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la suplantación de identidad permite a los estafadores mostrar cualquier número en el identificador de llamada, debilitando la utilidad de las listas de números bloqueados y dificultando la labor de filtrado.

3 Estrategias efectivas para frenar las llamadas no deseadas

La solución más efectiva es combinar varias capas de protección y adoptar hábitos prudentes. Aquí algunas medidas recomendadas:

Usa aplicaciones de protección de llamadas: herramientas que aprovechan inteligencia artificial, bases de datos colaborativas y reportes de la comunidad para identificar y bloquear llamadas de alto riesgo, incluso antes de que suenen.

Registra tu número en el Registro Nacional de No Llamar: esto reducirá la cantidad de llamadas de telemarketing legal, aunque no eliminará por completo las llamadas de spam ilegales.

Activa las protecciones de tu operador: la mayoría de las compañías ofrecen servicios gratuitos o incluidos en el plan que etiquetan y bloquean llamadas sospechosas. Algunos sistemas incluso verifican la autenticidad de la llamada para dificultar la suplantación de identidad.

Buenas prácticas para gestionar las llamadas entrantes

Desconfía de números desconocidos: no compartas información confidencial con nadie que te llame de improvisto. Si te dicen que llaman de tu banco o de una agencia oficial, cuelga y comunícate directamente a través del número oficial.

Denuncia el spam: reporta las llamadas no deseadas a la autoridad de tu país (como la FTC en Estados Unidos) o directamente en tu app de protección de llamadas. Esto ayuda a mejorar los filtros para todos los usuarios.

Utiliza filtros de llamadas: tanto Android como iOS permiten silenciar llamadas de números desconocidos o filtrar automáticamente las que provienen de fuentes no verificadas.

Protege tu información: no divulgues datos personales, contraseñas ni códigos de verificación por teléfono. Las instituciones legítimas nunca te pedirán esta información por llamada.

Adoptar filtros automáticos, denunciar llamadas y proteger tu información es fundamental para reducir la exposición y frenar el avance de las campañas de fraude y ventas no solicitadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tu número puede estar circulando en bases de datos de intermediarios o incluso en la web oscura debido a filtraciones, registros en aplicaciones o formularios online. Una vez que forma parte de estas listas, es objetivo recurrente de campañas de spam.

Por eso, limpiar tu huella digital y solicitar la eliminación de tu número de sitios de terceros puede disminuir la exposición a largo plazo.

Bloquear números es solo el primer paso en la defensa contra el spam telefónico. Las llamadas no deseadas seguirán llegando mientras los spammers cambien de número y las bases de datos sigan circulando. Adoptar una estrategia que combine tecnología, buenas prácticas y reducción de la huella digital es la mejor forma de recuperar el control de tu teléfono y proteger tu privacidad frente a los riesgos del spam.