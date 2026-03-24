Apple Maps tendría anuncios: esto es lo que debes saber sobre la nueva estrategia

Apple se prepara para introducir publicidad en su aplicación Maps, una medida que busca reforzar la generación de ingresos a partir de sus servicios digitales. Según Bloomberg, los anuncios podrían comenzar a aparecer tan pronto como este mes, marcando un cambio relevante en la experiencia de búsqueda para los usuarios de iPhone, otros dispositivos Apple y la versión web de Maps.
El sistema permitiría a marcas y minoristas competir por visibilidad en los resultados de búsqueda, replicando un modelo ya implementado con éxito por Google Maps y Yelp.
Cómo funcionaría la publicidad en Apple Maps
El nuevo programa permitiría que negocios, como restaurantes, pujen por palabras clave asociadas a sus productos o servicios. Por ejemplo, si un restaurante desea aparecer en búsquedas relacionadas con “sushi”, podrá pagar para que su anuncio se muestre en la parte superior de los resultados cuando un usuario busque ese término específico.
Esta dinámica de subasta publicitaria posicionará a los mejores postores en lugares privilegiados, aumentando su exposición ante potenciales clientes.
La incorporación de anuncios en Apple Maps podría producirse pronto. La estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio por diversificar los ingresos de la compañía, apoyándose en la sólida base de usuarios que utilizan los servicios de Apple a diario.
Impacto económico y crecimiento del negocio de servicios de Apple
El impulso a la publicidad en Maps se suma a un negocio de servicios que ya genera más de 100.000 millones de dólares anualmente para Apple. Esta división representa actualmente más de una cuarta parte de las ventas totales de la compañía, un crecimiento notable frente al menos del 10% que suponía hace una década.
La decisión de Apple de monetizar aún más sus servicios digitales responde a la tendencia global de las grandes tecnológicas de explotar sus plataformas para captar ingresos publicitarios.
Con la posible llegada de anuncios a Maps, Apple se posiciona para competir directamente con otros gigantes del sector, al tiempo que ofrece a las marcas una nueva vía para conectar con los consumidores dentro de su ecosistema.
Funciones de Apple Maps que debes conocer para aprovecharlo al máximo
Hoy en día, la experiencia con Apple Maps es notablemente superior a la de sus inicios, gracias a las constantes mejoras e inversiones de Apple. La aplicación no solo ha alcanzado a competidores como Google Maps, sino que en ciertos aspectos los supera, especialmente en cuanto a fluidez y privacidad. Para aprovechar al máximo sus capacidades y convertirse en un usuario avanzado, es útil dominar varias funciones clave.
Una de las herramientas más prácticas es la descarga de mapas para usarlos sin conexión, perfecta para viajes o situaciones donde no quieres consumir datos móviles. Basta con ir al perfil, seleccionar “Mapas sin conexión” y descargar la zona deseada para navegar y buscar lugares sin internet.
Otra función destacada es la opción de compartir tu hora de llegada, ideal para que amigos o familiares sepan en tiempo real dónde estás y cuándo llegarás, sin necesidad de enviar mensajes mientras conduces.
Apple Maps también permite añadir paradas a tu ruta sin interrumpir el viaje principal, facilitando desvíos a gasolineras, cafeterías u otros puntos de interés. Tras la parada, la app retoma automáticamente la ruta original.
Además, la función “Look Around” ofrece una vista panorámica en alta resolución, similar pero más fluida que Street View, ayudando a identificar fachadas o buscar estacionamiento antes de llegar a un destino.
Por último, la creación de “Guías” te permite organizar visualmente tus lugares favoritos o próximos destinos de viaje, guardarlos en listas personalizadas y compartirlas fácilmente con amigos. Estas herramientas hacen que Apple Maps sea cada vez más útil, intuitiva y adaptada a las necesidades del usuario moderno.