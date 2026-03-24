Tecno

Apple Maps tendría anuncios: esto es lo que debes saber sobre la nueva estrategia

El sistema permitiría a marcas y minoristas competir por visibilidad en los resultados de búsqueda

Guardar
El nuevo programa permitiría que
El nuevo programa permitiría que negocios, como restaurantes, pujen por palabras clave asociadas a sus productos.

Apple se prepara para introducir publicidad en su aplicación Maps, una medida que busca reforzar la generación de ingresos a partir de sus servicios digitales. Según Bloomberg, los anuncios podrían comenzar a aparecer tan pronto como este mes, marcando un cambio relevante en la experiencia de búsqueda para los usuarios de iPhone, otros dispositivos Apple y la versión web de Maps.

El sistema permitiría a marcas y minoristas competir por visibilidad en los resultados de búsqueda, replicando un modelo ya implementado con éxito por Google Maps y Yelp.

Cómo funcionaría la publicidad en Apple Maps

El nuevo programa permitiría que negocios, como restaurantes, pujen por palabras clave asociadas a sus productos o servicios. Por ejemplo, si un restaurante desea aparecer en búsquedas relacionadas con “sushi”, podrá pagar para que su anuncio se muestre en la parte superior de los resultados cuando un usuario busque ese término específico.

Apple se prepara para introducir
Apple se prepara para introducir publicidad en su aplicación Maps. REUTERS/Dado Ruvic

Esta dinámica de subasta publicitaria posicionará a los mejores postores en lugares privilegiados, aumentando su exposición ante potenciales clientes.

La incorporación de anuncios en Apple Maps podría producirse pronto. La estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio por diversificar los ingresos de la compañía, apoyándose en la sólida base de usuarios que utilizan los servicios de Apple a diario.

Impacto económico y crecimiento del negocio de servicios de Apple

El impulso a la publicidad en Maps se suma a un negocio de servicios que ya genera más de 100.000 millones de dólares anualmente para Apple. Esta división representa actualmente más de una cuarta parte de las ventas totales de la compañía, un crecimiento notable frente al menos del 10% que suponía hace una década.

La versión web de Mapas
La versión web de Mapas de Apple, accesible desde browsers en dispositivos que no son de Apple, es más limitada. (Apple)

La decisión de Apple de monetizar aún más sus servicios digitales responde a la tendencia global de las grandes tecnológicas de explotar sus plataformas para captar ingresos publicitarios.

Con la posible llegada de anuncios a Maps, Apple se posiciona para competir directamente con otros gigantes del sector, al tiempo que ofrece a las marcas una nueva vía para conectar con los consumidores dentro de su ecosistema.

Funciones de Apple Maps que debes conocer para aprovecharlo al máximo

Hoy en día, la experiencia con Apple Maps es notablemente superior a la de sus inicios, gracias a las constantes mejoras e inversiones de Apple. La aplicación no solo ha alcanzado a competidores como Google Maps, sino que en ciertos aspectos los supera, especialmente en cuanto a fluidez y privacidad. Para aprovechar al máximo sus capacidades y convertirse en un usuario avanzado, es útil dominar varias funciones clave.

La app de Apple Maps
La app de Apple Maps ofrece más funciones y una experiencia más completa que la versión web. APPLE

Una de las herramientas más prácticas es la descarga de mapas para usarlos sin conexión, perfecta para viajes o situaciones donde no quieres consumir datos móviles. Basta con ir al perfil, seleccionar “Mapas sin conexión” y descargar la zona deseada para navegar y buscar lugares sin internet.

Otra función destacada es la opción de compartir tu hora de llegada, ideal para que amigos o familiares sepan en tiempo real dónde estás y cuándo llegarás, sin necesidad de enviar mensajes mientras conduces.

Apple Maps también permite añadir paradas a tu ruta sin interrumpir el viaje principal, facilitando desvíos a gasolineras, cafeterías u otros puntos de interés. Tras la parada, la app retoma automáticamente la ruta original.

La experiencia con Apple Maps
La experiencia con Apple Maps es notablemente superior a la de sus inicios. APPLE

Además, la función “Look Around” ofrece una vista panorámica en alta resolución, similar pero más fluida que Street View, ayudando a identificar fachadas o buscar estacionamiento antes de llegar a un destino.

Por último, la creación de “Guías” te permite organizar visualmente tus lugares favoritos o próximos destinos de viaje, guardarlos en listas personalizadas y compartirlas fácilmente con amigos. Estas herramientas hacen que Apple Maps sea cada vez más útil, intuitiva y adaptada a las necesidades del usuario moderno.

Temas Relacionados

Apple MapsAppleAnunciosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Reddit planea verificar usuarios reales para combatir la invasión de bots

En la opción menos intrusiva, se plantea utilizar la biometría del dispositivo para verificar que hay una persona real

Reddit planea verificar usuarios reales

Microsoft planea un Windows 11 menos saturado de anuncios y más enfocado en el usuario

Scott Hanselman expresó que la meta es lograr un sistema “más calmado y relajado”

Microsoft planea un Windows 11

Nadie está por encima del mercado: el jurado que condenó a Elon Musk

El hombre más rico del mundo escribió dos tuits que generaron controversia. Un tribunal de San Francisco tardó cuatro días en cuantificar el daño: 2.600 millones de dólares

Nadie está por encima del

El CEO de Pinterest apoya prohibir redes sociales a menores de 16 años por salud mental

En su artículo, Bill Ready sostiene que los niños están “viviendo el mayor experimento social de la historia”

El CEO de Pinterest apoya

ChatGPT incluirá anuncios: OpenAI lleva la publicidad a sus versiones gratuita y Go

La compañía apuesta por los anuncios para afrontar los retos de costes y competencia

ChatGPT incluirá anuncios: OpenAI lleva
DEPORTES
Salió a la luz el

Salió a la luz el video de la provocación de Vinícius Junior a Giuliano Simeone durante el clásico de Madrid

Fernando Gago fue presentado como técnico de la Universidad de Chile: “Vamos a afrontar todos los partidos como si fueran finales”

La impactante imagen que compartió Cristiano Ronaldo entrenando a su 41 años: “Piernas de acero”

“Cero piedad incluso para el árbitro”: el video de la gambeta viral de Nicolás Paz antes de sumarse a la selección argentina

Se agotaron las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en La Bombonera: los shows confirmados

TELESHOW
Franco Colapinto y Maia Reficco

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían confirmado su romance: “Ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”

El tremendo ida y vuelta entre Fede Bal y el streamer Coscu: “Sos un inútil”

Los preparativos de Allegra Cubero para su segunda fiesta de 15 junto a Mica Viciconte, en medio de la tensión familiar

El contraataque de Marcela Tauro contra Susana Roccasalvo: “A mí no me vengas a amenazar”

Maxi López se defendió tras los dichos de su exsocio y la acusación de estafa: “Yo decidí enfocarme en mi familia”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco misiles disparados desde Irak

Cinco misiles disparados desde Irak golpean una base militar siria en Hasaka

El régimen de Kim Jong-un declaró irreversible su política nuclear y amenazó a Corea del Sur: “Haremos que paguen sin piedad”

El régimen de Irán lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo contra el norte de Israel

La Unión Europea y Australia llegaron a un acuerdo para un pacto comercial

Zelensky acusó a Rusia de facilitar a Irán inteligencia para atacar bases y activos militares de Estados Unidos