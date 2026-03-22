Qué electrodomésticos consumen más energía según la temporada

En verano, frigoríficos y congeladores trabajan más para conservar los alimentos frescos, lo que incrementa su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de energía en los hogares varía notablemente a lo largo del año, en función de las necesidades que impone cada estación. Identificar qué electrodomésticos concentran el mayor uso en verano e invierno permite optimizar el rendimiento, reducir costos y promover un consumo más responsable.

Verano: refrigeración y ventilación

Durante el verano, el consumo eléctrico alcanza uno de sus picos anuales a causa de las altas temperaturas. El aire acondicionado se convierte en el electrodoméstico que más incrementa la factura eléctrica. Su uso intensivo para mantener ambientes frescos puede suponer un gasto considerable, especialmente si no se emplea de forma eficiente.

Programar el equipo entre 24 y 26 °C, utilizar el modo “eco” y limpiar los filtros cada dos semanas contribuye a controlar el consumo.

Los ventiladores de techo o de pie también forman parte fundamental del equipamiento veraniego, ya que ayudan a distribuir el aire frío y mejoran la eficiencia del aire acondicionado. Para aprovecharlos al máximo, se recomienda cerrar puertas y ventanas mientras están en funcionamiento.

El aire acondicionado representa el mayor gasto energético durante los meses de calor si no se utiliza de manera eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frigorífico y el congelador enfrentan una mayor exigencia en verano, ya que deben mantener los alimentos frescos pese al calor ambiente. Esto implica un trabajo extra para el motor, lo que repercute en un consumo energético superior. Mantener el frigorífico alejado de fuentes de calor, verificar el sellado de las puertas y retirar periódicamente el polvo del condensador son acciones necesarias para garantizar su eficiencia.

El microondas y la batidora también suelen utilizarse con más frecuencia en esta estación, debido a la preferencia por comidas rápidas y frías. Aunque su impacto es menor comparado con los sistemas de climatización, un uso eficiente ayuda a sumar pequeños ahorros.

Consejos para ahorrar en verano:

Evitar abrir el frigorífico constantemente y no introducir alimentos calientes.

Descongelar el congelador de manera regular para mejorar su rendimiento.

Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos antes y durante la temporada.

Invierno: calefacción y secado

En invierno, el consumo energético cambia de protagonistas. La calefacción eléctrica —a través de radiadores, bombas de calor o emisores térmicos— es el principal responsable del aumento en la factura de luz.

La secadora se usa con mayor frecuencia en invierno, contribuyendo al incremento del consumo eléctrico en esta temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una temperatura entre 19 y 21 °C en las áreas principales y reducirla en los dormitorios permite equilibrar el confort y el gasto energético. El uso de termostatos programables ayuda a evitar el sobrecalentamiento y a reducir consumos innecesarios cuando no hay nadie en casa.

La iluminación adquiere más importancia debido a la reducción de horas de luz natural. Cambiar las bombillas convencionales por LED de bajo consumo y aprovechar al máximo la luz solar para ventilar y calentar espacios son medidas efectivas para reducir el gasto.

La secadora se utiliza con mayor frecuencia en invierno, por la dificultad de secar ropa al aire libre ante la lluvia, el frío o la humedad. Para optimizar su uso, conviene centrifugar bien la ropa antes de secarla y seleccionar programas de baja temperatura.

Consejos para ahorrar en invierno:

Mejorar el aislamiento de ventanas y puertas para conservar el calor.

Limpiar los filtros de bombas de calor y radiadores.

Mantener la secadora libre de pelusas y vaciar su depósito de agua.

Aprovechar las horas soleadas para ventilar y calentar el hogar de manera natural.

El uso intensivo de ciertos electrodomésticos según la temporada puede provocar aumentos notables en el monto de la factura de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenimiento y consumo responsable todo el año

Independientemente de la estación, el mantenimiento adecuado de los electrodomésticos es clave para evitar consumos excesivos y prolongar su vida útil. Revisar el aislamiento de la vivienda, limpiar filtros y condensadores, y reparar fallos en los equipos eléctricos contribuye a un uso más eficiente y sostenible.

Conocer qué aparatos concentran el mayor consumo en cada temporada facilita la toma de decisiones para reducir el impacto económico y ambiental del hogar.