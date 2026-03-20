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Microsoft presenta MAI-Image-2 y se suma a la competencia en generación de imágenes

Microsoft refuerza su apuesta por la IA visual con un modelo que prioriza imágenes más naturales y detalladas

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Microsoft lanza su nuevo generador
Microsoft lanza su nuevo generador de imágenes MAI-Image-2.

Microsoft ha presentado MAI-Image-2, su nuevo modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial, con el que busca posicionarse en un mercado dominado por gigantes como Google y OpenAI.

La compañía anunció que esta nueva versión mejora de forma significativa el realismo de las imágenes generadas, apenas cinco meses después del lanzamiento de su primer modelo.

Según detalló la empresa, MAI-Image-2 ha sido desarrollado con la colaboración de fotógrafos, diseñadores y creativos visuales, con el objetivo de lograr resultados más naturales.

Las imágenes de MAI-Image-2 son
Las imágenes de MAI-Image-2 son más realistas a comparación de su versión anterior.

Entre las mejoras destacan una iluminación más realista, tonos de piel más precisos y entornos que simulan haber sido habitados, en respuesta a críticas recurrentes sobre la artificialidad de este tipo de contenidos.

El modelo también introduce avances en uno de los aspectos más complejos de la generación visual: la inclusión de texto dentro de las imágenes. Además, amplía su capacidad para crear escenas complejas, composiciones detalladas y conceptos más elaborados, incluyendo estilos cinematográficos o surrealistas.

En términos de rendimiento, Microsoft destacó que MAI-Image-2 ocupa el tercer lugar en el ranking de Arena.ai, una mejora significativa frente al noveno puesto que obtuvo su predecesor. Sin embargo, este posicionamiento también evidencia que la compañía aún se encuentra por detrás de los modelos desarrollados por Google y OpenAI, que lideran actualmente este segmento.

Microsoft aseguró que MAI-Image-2 ocupa
Microsoft aseguró que MAI-Image-2 ocupa el tercer lugar de imágenes generadas con IA en el ranking de Arena.ia.

Pese a ello, el avance representa un paso importante para Microsoft en un terreno donde históricamente ha tenido menor protagonismo. El modelo supera a otras propuestas relevantes del mercado, incluidas las de empresas como Bytedance o Grok, lo que consolida su entrada en la competencia de generación de imágenes.

El lanzamiento también refleja una realidad más amplia dentro de la estrategia de inteligencia artificial de Microsoft. A pesar de sus fuertes inversiones en el sector y su estrecha relación con OpenAI, gran parte de sus productos —incluido Copilot— dependen en gran medida de tecnología desarrollada por terceros. Esto ha llevado a que la compañía sea percibida más como un integrador de soluciones que como un desarrollador líder de modelos propios.

En ese contexto, MAI-Image-2 representa un intento por reducir esa dependencia y fortalecer su posición tecnológica. La compañía ha señalado en reiteradas ocasiones su intención de avanzar hacia una mayor autonomía en el desarrollo de modelos de IA, especialmente en un mercado cada vez más competitivo.

Con MAI-Image-2, usuarios podrán crear
Con MAI-Image-2, usuarios podrán crear imágenes que incluyan textos, algo que es difícil para la IA actual.

En las últimas semanas, Microsoft ha enfrentado críticas en redes sociales por la proliferación de contenido generado por inteligencia artificial de baja calidad en sus plataformas, un fenómeno que algunos usuarios han denominado “Microslop”. Este nuevo modelo, con un enfoque explícito en el realismo, parece responder directamente a esas preocupaciones.

MAI-Image-2 ya se encuentra disponible en versión preliminar a través de MAI Playground, aunque su acceso está limitado a determinadas regiones. Asimismo, la compañía ha comenzado a ofrecer acceso a su API para clientes seleccionados que requieren generación de imágenes a gran escala, con planes de ampliarlo próximamente a más desarrolladores a través de Microsoft Foundry.

El modelo también se integrará progresivamente en productos clave del ecosistema de Microsoft, como Copilot y Bing Image Creator, lo que permitirá ampliar su alcance entre usuarios finales y empresas.

MAI-Image-2 ya se encuentra disponible
MAI-Image-2 ya se encuentra disponible de forma preliminar.

En paralelo, el desarrollo de MAI-Image-2 se produce en un escenario donde otras compañías tecnológicas también enfrentan desafíos similares. Empresas como NVIDIA han recibido críticas por el impacto de sus tecnologías de renderizado en la fidelidad visual, lo que evidencia que la búsqueda de realismo en la inteligencia artificial sigue siendo un reto en evolución.

En conjunto, el lanzamiento de MAI-Image-2 confirma que Microsoft busca consolidar su presencia en la generación de imágenes, un segmento clave dentro de la inteligencia artificial. Aunque aún se encuentra por detrás de sus principales competidores, el avance muestra que la compañía está dispuesta a cerrar esa brecha en los próximos años.

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