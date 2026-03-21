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Clash Royale premiará a jugadores que ganen partidas con sus pantallas rotas

Los ganadores pueden recibir recompensas como cartas legendarias y banners únicos dentro del juego

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La campaña, denominada Cracked Royale,
La campaña, denominada Cracked Royale, premia a quienes demuestran su destreza en Clash Royale jugando con pantallas dañadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clash Royale lanzó una campaña en Brasil que recompensa a jugadores que logran victorias usando teléfonos con pantallas dañadas. La iniciativa, denominada Cracked Royale, convierte un obstáculo cotidiano en un símbolo de orgullo y compromiso dentro de la comunidad de este videojuego para móviles.

La acción reconoce un fenómeno habitual entre usuarios que no se detienen ante la adversidad tecnológica para seguir compitiendo al máximo nivel.

Una campaña para los más audaces

La propuesta de Supercell, desarrolladora de Clash Royale, se centra en la comunidad brasileña debido a su alto nivel de actividad y entusiasmo. La campaña invita a los jugadores a grabar y compartir videos en los que demuestran su habilidad al vencer en partidas pese a las dificultades que implican las pantallas agrietadas, rotas o con píxeles defectuosos. Para participar, los usuarios deben publicar sus logros en redes sociales utilizando el hashtag #ClashModoHard.

Influencers y creadores de contenido
Influencers y creadores de contenido participan en el reto #ClashModoHard y motivan a la comunidad a sumarse. (Supercell)

Gabriel Caramelo, jefe de marketing de Clash Royale, explicó en un comunicado que este reconocimiento surge porque “los jugadores no solo juegan, sino que viven el juego. Algunos juegan con teléfonos rotos y pantallas con píxeles defectuosos, pero aun así logran ganar”. La campaña busca así homenajear la perseverancia y la destreza, valores muy presentes entre los aficionados del título.

Recompensas y visibilidad dentro del juego

Los jugadores que superen el reto y compartan sus videos tienen la posibilidad de recibir recompensas exclusivas. Entre estos premios se encuentran una Legendary Wild Card y un banner especial de edición limitada denominado Cracked Royale, que solo estará disponible para quienes participen en la dinámica. Estos incentivos no solo reconocen el esfuerzo, sino que también contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y la pasión por el juego.

La campaña se lanzó con un video que muestra la acción característica de Clash Royale a través de una pantalla fracturada, alternando la perspectiva entre ambos lados del cristal roto. El film resalta tanto la dificultad añadida que representa jugar en esas condiciones como la emoción de superar retos que parecen insalvables.

Videos de victorias en pantallas
Videos de victorias en pantallas agrietadas refuerzan la conexión entre jugadores y el universo del juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, varios de los principales influencers y creadores de contenido del universo del juego participan activamente, compartiendo sus propias experiencias y motivando a sus seguidores a sumarse al desafío.

La campaña destaca por centrarse en un comportamiento muy específico de la comunidad, que a menudo pasa inadvertido fuera del entorno gamer. Este enfoque permite que los propios jugadores se conviertan en narradores de la acción a través del contenido generado por ellos mismos, lo que amplifica el alcance de la propuesta y refuerza la autenticidad de la marca.

André Toledo, director creativo de DAVID New York, agencia que colaboró con el juego para esta campaña, señaló que “los jugadores de Clash Royale se encuentran entre los más competitivos y apasionados del mundo de los videojuegos para móviles. Pero verlos dominar la arena con pantallas rotas es prueba de que nada puede quebrar a un verdadero fan”. Estas declaraciones subrayan la intención de la campaña de visibilizar y celebrar la dedicación extrema de los usuarios.

Supercell reconoce el esfuerzo y
Supercell reconoce el esfuerzo y la creatividad de los jugadores que superan obstáculos tecnológicos. (Supercell)

Impacto en la comunidad y en la marca

La acción de Supercell apuesta por potenciar la lealtad y el sentido de comunidad entre los jugadores, transformando una limitación técnica en un elemento de identidad y orgullo. El contenido generado por usuarios no solo enriquece la campaña, sino que favorece la interacción y la viralidad, creando una dinámica donde cada nuevo testimonio incentiva a otros a sumarse al reto.

La iniciativa “pega dos tiros de un solo disparo”: por un lado, promueve la autenticidad al poner en primer plano una conducta única; por otro, convierte a los jugadores en protagonistas activos de la narrativa. Así, Clash Royale busca consolidar su posición como uno de los títulos de referencia en el segmento de videojuegos móviles, capaz de adaptarse a las prácticas y desafíos reales de su audiencia.

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