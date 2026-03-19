¿Dejas el cargador enchufado? Este hábito podría aumentar tu consumo eléctrico sin que lo notes

Dejar el cargador conectado a la corriente puede subir el consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el cargador del celular conectado al enchufe durante todo el día, incluso cuando no está en uso, puede generar un consumo eléctrico adicional que, aunque pequeño a nivel individual, se acumula con el tiempo y puede impactar tanto en la factura de luz como en el consumo energético del hogar.

Este fenómeno, conocido como “consumo fantasma” o “consumo vampiro”, ocurre cuando los dispositivos siguen utilizando electricidad aun cuando no están activos. Diversos organismos especializados advierten que este tipo de consumo pasivo no es insignificante.

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, en España, los aparatos en modo de espera o conectados sin uso pueden representar entre el 7% y el 11% del consumo eléctrico total de una vivienda, lo que equivale a unos 300 kWh anuales. Aunque un solo cargador no supone un gasto elevado, la suma de múltiples dispositivos conectados de forma permanente sí puede tener un impacto relevante.

Dejar el cargador conectado puede significar un aumento en el recibo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso intensivo de celulares y otros dispositivos electrónicos ha convertido a los cargadores en elementos permanentes en enchufes de hogares y oficinas. Sin embargo, este hábito cotidiano suele pasar desapercibido en términos de consumo energético.

Incluso cuando no están cargando un dispositivo, los cargadores continúan recibiendo una pequeña cantidad de electricidad para mantener sus componentes internos activos.

Expertos explican que este consumo, aunque bajo, es constante. A lo largo de semanas o meses, puede traducirse en un aumento gradual en el gasto energético. Además, al sumarse con otros aparatos que permanecen enchufados —como televisores, computadoras o electrodomésticos en modo standby— el efecto acumulativo se vuelve más significativo.

No debes dejar conectado el cargador del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista económico, el impacto puede variar según el número de dispositivos conectados y los hábitos del usuario. En hogares con múltiples cargadores y equipos electrónicos, el consumo fantasma podría acercarse al 10% del uso total de electricidad, una cifra que no siempre es evidente para el usuario, pero que sí se refleja en el recibo mensual.

Más allá del costo, también existen consideraciones relacionadas con la seguridad. Mantener un cargador conectado de forma permanente puede generar calor, especialmente si se trata de dispositivos de baja calidad o con desgaste. Este sobrecalentamiento, aunque poco frecuente, podría derivar en fallas eléctricas o incluso representar un riesgo de incendio en situaciones extremas.

Sin embargo, no todos los estudios coinciden en magnificar el impacto de este hábito. El Instituto Nacional de Estadística señala que el consumo de energía de un cargador sin estar en uso es muy bajo y, en muchos casos, casi imperceptible. Esta diferencia de criterios se explica porque el gasto individual de cada dispositivo es mínimo, aunque su efecto acumulado sigue siendo relevante.

El cargador del celular no se debe de dejar conectado. (Anker)

En términos ambientales, reducir este tipo de consumo innecesario también puede contribuir a disminuir la demanda energética general. Si bien desconectar un cargador no generará un cambio inmediato significativo, adoptar este tipo de prácticas de forma generalizada puede ayudar a optimizar el uso de recursos y reducir el desperdicio de energía.

Por ello, especialistas recomiendan desconectar los cargadores y otros dispositivos electrónicos cuando no se estén utilizando, especialmente en hogares con muchos aparatos conectados. También sugieren el uso de regletas con interruptor, que permiten cortar el suministro eléctrico de varios equipos al mismo tiempo de forma sencilla.

En un contexto donde la eficiencia energética cobra cada vez más relevancia, pequeños hábitos como este adquieren mayor importancia. Aunque dejar el cargador enchufado puede parecer una acción inofensiva, su impacto acumulativo demuestra que incluso los consumos más discretos pueden influir en el gasto energético total del hogar.