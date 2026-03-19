Cuáles son los síntomas de que la batería del celular está fallando

Cargar el celular durante toda la noche puede acelerar el desgaste de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si notas que la batería de tu celular dura menos que antes o el dispositivo se recalienta al realizar tareas simples, como enviar mensajes o ver fotos en la galería, es posible que la batería esté presentando fallas.

Existen varios síntomas que pueden indicar un problema con la batería, pero los más graves son los siguientes:

Drenaje rápido: La batería se descarga mucho más rápido de lo habitual, incluso con poco uso.

Sobrecalentamiento: El teléfono se calienta durante el uso normal o mientras se carga.

Hinchazón: Una batería hinchada puede dañar el dispositivo y representa un riesgo para la seguridad.

Dependencia del cargador: El teléfono solo funciona cuando está conectado a la corriente.

Apagados aleatorios: El dispositivo se apaga inesperadamente, aunque marque suficiente carga.

Aplicaciones de redes sociales y juegos suelen consumir más batería que otras apps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu celular tiene estos síntomas, es recomendable sustuir su batería, dado caso que no desees reemplazar el dispositivo.

Cómo saber el estado de la batería de un celular

Para saber el estado de la batería de un celular Android, sigue estos pasos:

Abre la app de Ajustes en tu teléfono Android. Desplázate y selecciona la opción Batería. Busca una sección llamada Estado de la batería, Salud de la batería o similar (la ubicación y el nombre pueden variar según la marca y el modelo). Consulta la información sobre la capacidad actual de la batería y su estado general.

Ahora, en el caso de un iPhone:

Abre la app de ‘Configuración’ en tu iPhone. Selecciona la opción Batería. Ingresa en ‘Condición de la batería’. Consulta el porcentaje de capacidad máxima: un valor cercano al 100% indica que la batería está en buen estado, mientras que un porcentaje bajo señala desgaste. Si aparece un mensaje indicando que la batería requiere servicio, considera reemplazarla para mantener el rendimiento óptimo del dispositivo.

Tanto en iPhone como en Android, se puede consultar el estado de la batería en los Ajustes. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Cómo cuidar la batería de un celular

Algunas recomendaciones que puedes considerar para cuidar la batería de tu celular son:

Mantener la carga entre el 20 % y el 80 %.

Evitar que el celular se descargue completamente o permanezca conectado después de alcanzar el 100 % .

No exponer el dispositivo a temperaturas extremas, especialmente superiores a 35 °C.

Utilizar cargadores y cables certificados.

Reducir el brillo de la pantalla.

Actualizar el sistema operativo puede optimizar el rendimiento de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactivar funciones como Bluetooth, GPS y Wi-Fi cuando no se utilicen.

Cerrar aplicaciones en segundo plano.

Mantener el sistema operativo actualizado.

Por qué la batería del celular se desgasta con facilidad

La batería del celular se desgasta con facilidad debido a la naturaleza química de las celdas de iones de litio, que pierden capacidad con cada ciclo de carga y descarga.

Cada vez que el dispositivo se recarga, se produce un desgaste gradual en los materiales internos, lo que reduce la autonomía con el tiempo. Factores como la exposición a temperaturas elevadas, la carga continua al 100 % y el uso de cargadores no certificados aceleran este proceso.

Mantener la batería entre el 20 % y el 80 % prolonga su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, mantener muchas aplicaciones activas o utilizar funciones intensivas incrementa el consumo energético, lo que obliga a realizar más ciclos de carga y acelera el envejecimiento de la batería.

Qué aplicaciones móviles consumen más batería

Las aplicaciones móviles que más batería consumen suelen ser aquellas que requieren conexión constante a internet, uso intensivo del procesador o acceso frecuente a servicios de localización. Entre las más demandantes destacan redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, debido a la reproducción automática de videos y la actualización permanente de contenido.

Plataformas de mensajería como WhatsApp y servicios de videollamadas, junto con aplicaciones de navegación como Google Maps, también figuran entre las que más energía requieren.

Además, los juegos con gráficos avanzados y las apps de streaming —como YouTube o Netflix— incrementan el consumo, especialmente si se usan durante largos periodos.