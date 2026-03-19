Tecno

Cuáles son los síntomas de que la batería del celular está fallando

Si el dispositivo se calienta durante el uso habitual o durante la carga, esto puede indicar un deterioro en la batería

Guardar
Cargar el celular durante toda
Cargar el celular durante toda la noche puede acelerar el desgaste de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si notas que la batería de tu celular dura menos que antes o el dispositivo se recalienta al realizar tareas simples, como enviar mensajes o ver fotos en la galería, es posible que la batería esté presentando fallas.

Existen varios síntomas que pueden indicar un problema con la batería, pero los más graves son los siguientes:

  • Drenaje rápido: La batería se descarga mucho más rápido de lo habitual, incluso con poco uso.
  • Sobrecalentamiento: El teléfono se calienta durante el uso normal o mientras se carga.
  • Hinchazón: Una batería hinchada puede dañar el dispositivo y representa un riesgo para la seguridad.
  • Dependencia del cargador: El teléfono solo funciona cuando está conectado a la corriente.
  • Apagados aleatorios: El dispositivo se apaga inesperadamente, aunque marque suficiente carga.
Aplicaciones de redes sociales y
Aplicaciones de redes sociales y juegos suelen consumir más batería que otras apps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu celular tiene estos síntomas, es recomendable sustuir su batería, dado caso que no desees reemplazar el dispositivo.

Cómo saber el estado de la batería de un celular

Para saber el estado de la batería de un celular Android, sigue estos pasos:

  1. Abre la app de Ajustes en tu teléfono Android.
  2. Desplázate y selecciona la opción Batería.
  3. Busca una sección llamada Estado de la batería, Salud de la batería o similar (la ubicación y el nombre pueden variar según la marca y el modelo).
  4. Consulta la información sobre la capacidad actual de la batería y su estado general.

Ahora, en el caso de un iPhone:

  1. Abre la app de ‘Configuración’ en tu iPhone.
  2. Selecciona la opción Batería.
  3. Ingresa en ‘Condición de la batería’.
  4. Consulta el porcentaje de capacidad máxima: un valor cercano al 100% indica que la batería está en buen estado, mientras que un porcentaje bajo señala desgaste.
  5. Si aparece un mensaje indicando que la batería requiere servicio, considera reemplazarla para mantener el rendimiento óptimo del dispositivo.
Tanto en iPhone como en
Tanto en iPhone como en Android, se puede consultar el estado de la batería en los Ajustes. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Cómo cuidar la batería de un celular

Algunas recomendaciones que puedes considerar para cuidar la batería de tu celular son:

  • Mantener la carga entre el 20 % y el 80 %.
  • Evitar que el celular se descargue completamente o permanezca conectado después de alcanzar el 100 %.
  • No exponer el dispositivo a temperaturas extremas, especialmente superiores a 35 °C.
  • Utilizar cargadores y cables certificados.
  • Reducir el brillo de la pantalla.
Actualizar el sistema operativo puede
Actualizar el sistema operativo puede optimizar el rendimiento de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Desactivar funciones como Bluetooth, GPS y Wi-Fi cuando no se utilicen.
  • Cerrar aplicaciones en segundo plano.
  • Mantener el sistema operativo actualizado.

Por qué la batería del celular se desgasta con facilidad

La batería del celular se desgasta con facilidad debido a la naturaleza química de las celdas de iones de litio, que pierden capacidad con cada ciclo de carga y descarga.

Cada vez que el dispositivo se recarga, se produce un desgaste gradual en los materiales internos, lo que reduce la autonomía con el tiempo. Factores como la exposición a temperaturas elevadas, la carga continua al 100 % y el uso de cargadores no certificados aceleran este proceso.

Mantener la batería entre el
Mantener la batería entre el 20 % y el 80 % prolonga su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, mantener muchas aplicaciones activas o utilizar funciones intensivas incrementa el consumo energético, lo que obliga a realizar más ciclos de carga y acelera el envejecimiento de la batería.

Qué aplicaciones móviles consumen más batería

Las aplicaciones móviles que más batería consumen suelen ser aquellas que requieren conexión constante a internet, uso intensivo del procesador o acceso frecuente a servicios de localización. Entre las más demandantes destacan redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, debido a la reproducción automática de videos y la actualización permanente de contenido.

Plataformas de mensajería como WhatsApp y servicios de videollamadas, junto con aplicaciones de navegación como Google Maps, también figuran entre las que más energía requieren.

Además, los juegos con gráficos avanzados y las apps de streaming —como YouTube o Netflix— incrementan el consumo, especialmente si se usan durante largos periodos.

Temas Relacionados

CelularBateríaAndroidiPhoneTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google presenta un método para instalar apps en Android fuera de Play Store

El llamado ‘flujo avanzado’ incorpora nuevas medidas de seguridad para frenar estafas y proteger a los usuarios

Google presenta un método para

Google apuesta por la búsqueda visual con Search Live en tiempo real

Gracias a la combinación de reconocimiento visual y procesamiento avanzado con Gemini 3.1 Flash, el buscador promete una experiencia más rápida y natural

Google apuesta por la búsqueda

Así funciona la primera batería cuántica operativa del mundo: por qué promete revolucionarlo todo

El avance experimental logrado por científicos australianos permite almacenar y liberar energía en tiempos récord, abriendo nuevas posibilidades para dispositivos electrónicos, computación avanzada y tecnologías capaces de alcanzar niveles inéditos de eficiencia. Cuándo podría llegar a la vida diaria

Así funciona la primera batería

Inteligencia artificial y música multilingüe: una combinación que impulsa nuevos géneros y artistas

Plataformas digitales y discográficas aprovechan la tecnología avanzada para adaptar lanzamientos a distintos públicos, potenciando la diversidad cultural y la innovación en la creación de propuestas musicales alrededor del mundo

Inteligencia artificial y música multilingüe:

Construyen batería que almacena energía en forma de calor: soporta más de 2.000 °C y rinde hasta 100 horas

El proyecto fue liderado por Asegun Henry, profesor y experto en transferencia de calor del MIT

Construyen batería que almacena energía
DEPORTES
Se sortea la Copa Libertadores:

Se sortea la Copa Libertadores: Boca Juniors espera por sus rivales

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana: los rivales de River Plate, San Lorenzo y Racing

Claudio Tapia confirmó que la selección argentina jugará dos partidos en La Bombonera

Los tenistas argentinos arrancaron a paso firme en el Miami Open: triunfos de Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli

El golazo y la asistencia de Santi Castro en la dramática clasificación del Bologna contra la Roma en la Europa League

TELESHOW
La explosiva teoría de Yanina

La explosiva teoría de Yanina Latorre sobre la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: “Justo fue hoy”

La China Suárez y Mauro Icardi vuelven al país: la condición que habría puesto Wanda Nara para que el delantero vea a sus hijas

Guillermo Francella y el Puma Goity hablaron de su supuesta pelea: “No soy dueño de nadie”

El insólito llanto de Daniela Celis mientras cocinaba huevos revueltos: "Son todos gemelos"

Fer Vázquez reveló detalles inéditos de su relación con Emilia Mernes: “Me dijo que era su amigo gay”

INFOBAE AMÉRICA

La Torre Eiffel inaugura “Vértigo

La Torre Eiffel inaugura “Vértigo de la Torre”, el puente suspendido que desafía a los visitantes en París

¿Podría el futuro del Mar del Norte parecerse a su pasado repleto de depredadores?

El bloqueo de Hungría a la ayuda europea para Ucrania desata tensiones en Bruselas

Uruguay reduce la presión del agua potable en Montevideo y alrededores para hacer frente a la sequía

Gobierno panameño inaugura recinto deportivo de alto rendimiento tras ajustar diseño original