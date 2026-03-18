Samsung podría enfrentar huelga de trabajadores y la producción de chips de IA estaría en riesgo

La gerencia de Samsung no ha ocultado su preocupación. REUTERS/Kim Hong-Ji

Samsung Electronics se encuentra al borde de una huelga tras el fracaso de las negociaciones laborales con su sindicato. Unos 89.000 empleados en Corea del Sur han iniciado una votación para un paro laboral programado del 21 de mayo al 7 de junio, exigiendo un incremento salarial del 7% y mayor transparencia en el sistema de bonificaciones.

Esta situación amenaza con interrumpir la producción de semiconductores en un momento crítico para la demanda global de hardware de inteligencia artificial.

Parálisis en la planta de semiconductores y alarma en la dirección de Samsung

La votación sindical, que concluye el 18 de marzo, ya superó el 60% de participación en sus primeros días y apunta directamente a la principal planta de semiconductores de Samsung en Pyeongtaek.

Trabajadores exigen un aumento salarial del 7% y mayor transparencia en el sistema de bonificaciones. (qore.com)

Choi Seung-ho, presidente del Sindicato de Trabajadores de Samsung Electronics, declaró a Reuters: “Espero que haya una interrupción en la producción”, detallando que la protesta podría detener cerca de la mitad del volumen de fabricación en el complejo.

La gerencia de Samsung no ha ocultado su preocupación. Un representante de la empresa advirtió que los paros, incluso si se tratase de una sola huelga, podrían dañar de forma irreparable la confianza de los clientes y requerir años para volver a la normalidad.

El conflicto salarial en comparación con SK Hynix

El eje del conflicto radica en la marcada diferencia salarial con SK Hynix, el principal competidor de Samsung. La empresa de semiconductores y tecnología ha eliminado el límite en las bonificaciones y transfiere el 10% de sus ganancias operativas directamente a los empleados.

SK Hynix es una empresa surcoreana considerada la segunda mayor fabricante de chips de memoria DRAM y NAND flash del mundo. REUTERS/Dado Ruvic

Con una ganancia proyectada de 47 billones de wones en 2025, los trabajadores de SK Hynix recibirán bonos que superan los 140 millones de wones por persona.

En contraposición, Samsung utiliza una fórmula de Valor Económico Agregado para calcular los bonos, la cual es considerada por los trabajadores como una “caja negra” debido a los descuentos por impuestos y costos de capital.

Según el sindicato, un ingeniero con un sueldo base de 76 millones de wones apenas recibiría 38 millones en bonificaciones, menos de un tercio de lo que paga la competencia.

La última oferta de la dirección de Samsung fue un aumento salarial del 6.2% y bonos especiales, pero las negociaciones colapsaron cuando la empresa se negó a eliminar el tope máximo del 50% sobre el salario base.

Miembros del Sindicato Nacional Samsung Electronics corean lemas en una marcha ante la sede de Samsung Electronics en Hwaseong, Corea del Sur, el lunes 8 de julio de 2024. (Hong Ki-won/Yonhap via AP)

Impacto potencial en la producción de chips para inteligencia artificial

El conflicto laboral estalla en un momento especialmente delicado, ya que Samsung acaba de iniciar la producción en masa de los chips de memoria HBM4, esenciales para los aceleradores de IA Vera Rubin de Nvidia, previstos para la segunda mitad de 2026. El 70% de los empleados sindicalizados en Samsung son ingenieros de la división de semiconductores.

Ante la creencia empresarial de que las plantas automatizadas resistirían la huelga, los líderes sindicales advirtieron que una adhesión masiva paralizaría completamente la producción.

“Si 10.000 de los 14.000 trabajadores del campus de Pyeongtaek se unen a la huelga, la planta quedaría efectivamente paralizada”, explicó un funcionario sindical a Aju Press.

Samsung fabrica memoria ultrarrápida, esencial para que los procesadores de IA funcionen correctamente. (Imagen ilustrativa Infobae)

De aprobarse la medida, el sindicato planea revelar los resultados de la votación el 18 de marzo, convocar una protesta masiva el 23 de abril y, si no hay una oferta mejor por parte de la empresa, ejecutar la huelga general en mayo, poniendo en jaque la producción de chips de IA y la posición de Samsung en el mercado global.

Finalmente, es pertinente señalar que uno de los principales focos de Samsung es la producción de memoria ultrarrápida, fundamental para el funcionamiento de los procesadores de IA. En este segmento, compite directamente con SK Hynix, fabricando chips HBM (High Bandwidth Memory) de última generación, como HBM3E y avanzando en el desarrollo de HBM4.