Sony podría lanzar la PS6 antes de 2029 con soporte para juegos en 4K y 120 FPS

El desarrollo y salida al mercado de la próxima consola de Sony, la PS6, ha estado rodeado de incertidumbre debido a la crisis global de la memoria DRAM, que ha obligado a muchas empresas tecnológicas a modificar sus calendarios y estrategias.

No obstante, informes recientes indican que, pese a las dificultades, Sony sigue considerando fechas de lanzamiento para finales de 2027 o, en el peor escenario, 2028, manteniendo la tradición de ciclos de fabricación de entre siete y ocho años para su familia PlayStation.

Además, la nueva consola promete mover la mayoría de los juegos en resolución 4K y a 120 cuadros por segundo.

Crisis de la memoria RAM y sus efectos en la industria tecnológica

La escasez y el aumento de precios en la memoria RAM han impactado de lleno en el sector del hardware. Fabricantes como AMD y Nvidia ya han ajustado los precios de sus tarjetas gráficas y reducido la variedad de modelos disponibles, mientras que empresas como Valve se han visto obligadas a posponer lanzamientos, como el de la Steam Machine, hasta nuevo aviso.

En este contexto, Sony llegó a plantearse retrasar la PS6 hasta 2029, según lo insinuado en la conferencia de resultados del último trimestre de 2025. El temor era que el encarecimiento de la RAM y la falta de suministros pudieran afectar la producción y el calendario de la consola.

Fecha de lanzamiento y previsiones para la PS6

A pesar de las complicaciones, la información obtenida por el medio Moore’s Law Is Dead sugiere que la PS6 podría estar disponible a finales de 2027, o a más tardar en 2028.

De este modo, la crisis de la memoria no impediría a Sony seguir con su ciclo habitual, evitando quedar rezagada frente a la competencia, especialmente si Xbox introduce su nueva consola entre 2027 y 2028.

El inicio de la fabricación está previsto para mediados de 2027, lo que permitiría a la PS6 llegar al mercado antes de que termine ese año, según los planes actuales.

Características técnicas y potencia gráfica de la PS6

La futura PlayStation 6 incorporaría un procesador diseñado por AMD y fabricado por TSMC en 3 nanómetros, compuesto por una combinación de núcleos Zen 6c y Zen 6 LP, con un total de nueve o diez núcleos para la CPU.

En el apartado gráfico, la PS6 contaría con arquitectura RDNA 5 y entre 52 y 54 núcleos, operando a velocidades base de 2,6 GHz y máximas de 3 GHz. La memoria RAM sería de tipo GDDR7 con 40 GB a 32 GB/s sobre 160 bits, lo que se traduce en un ancho de banda de 640 GB/s y 10 MB de caché L2. Este conjunto técnico permitiría un rendimiento estimado entre 34 y 40 TFLOPS.

En términos de retrocompatibilidad, la consola soportaría juegos tanto de PS5 como de PS4, consolidando la oferta de catálogo para los usuarios. Se espera que la PS6 supere de 2,5 a 3 veces el rendimiento de la PS5, mientras que la capacidad de ray tracing podría multiplicarse entre seis y doce veces en comparación con la generación anterior.

Estos avances hacen posible ejecutar la mayoría de los videojuegos en 4K y a 120 FPS, cumpliendo con las expectativas de los aficionados al gaming de alto nivel.

PlayStation 5: potencia, fluidez y gráficos de nueva generación en cada partida

El verdadero avance de la PlayStation 5, más allá de la mejora visual, reside en la transformación total de la experiencia de carga y fluidez de los juegos. Lanzada a finales de 2020 y recientemente actualizada con la versión “Slim”, esta consola ha elevado los estándares de rendimiento y velocidad en el sector.

Uno de los aspectos clave es su capacidad para ofrecer juegos en resolución 4K como base y establecer los 60 cuadros por segundo como regla general, no como excepción.

Esto es posible gracias a un procesador personalizado basado en la arquitectura AMD Zen 2, que cuenta con ocho núcleos y dieciséis hilos, operando a una frecuencia máxima de 3,5 GHz. Esta potencia le permite manejar desde físicas complejas hasta escenarios con multitudes, sin dificultades.

En el apartado gráfico, la PS5 incorpora una tarjeta basada en la arquitectura AMD RDNA 2, capaz de alcanzar 10,28 Teraflops a 2,23 GHz. Además, integra aceleración por hardware para el trazado de rayos, lo que se traduce en reflejos y sombras realistas creados en tiempo real, aportando un salto de calidad visual notable.

La consola también soporta juegos a 120 FPS en pantallas compatibles con HDMI 2.1, una característica fundamental para los títulos competitivos o de disparos, donde la máxima fluidez puede marcar la diferencia en la experiencia del jugador.