Después de semanas complejas, el Gobierno hace esfuerzos para retomar la actividad y recuperar la agenda de gestión

El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Congreso (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Luego de varios intentos por dejar atrás la polémica abierta por los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que dio lugar a una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, el Gobierno nacional trabaja para relanzar la gestión, que en la práctica implica reimpulsar la actividad y recuperar finalmente la agenda mediática marcada por los movimientos en la causa.

“Es hora de retomar la normalidad”, sintetizó ante Infobae un importante funcionario del Gabinete, que considera que la mediatización del tema que involucra al ex vocero presidencial se agotó.

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Para eso, luego de haber ensayado ante la oposición que no dudó en solicitar explicaciones detalladas sobre su situación patrimonial y las salidas al exterior en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador -que estuvo en el centro de la escena- volverá a las conferencias de prensa en un nuevo intento por volver a la dinámica que antecedió a las semanas más complejas del Poder Ejecutivo.

En los últimos días, al conflicto que involucra a Adorni, se sumó la abrupta salida de Carlos María Frugoni, ex funcionario de Economía que fue eyectado cuando admitió que evitó declarar siete propiedades en Miami, y los llamativos gastos registrados en la cuenta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

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Con la idea de dar vuelta la página de una vez por todas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó el retorno de la prensa acreditada a la Casa Rosada, impedida de ingresar desde el jueves 23 de abril por orden directa del presidente Javier Milei en un accionar inédito desde su creación en 1944.

Periodistas permanecen afuera de la Casa Rosada, sede del gobierno, después de que el presidente Javier Milei les bloqueara el acceso, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 23 de abril de 2026 (AP Foto/Rodrigo Abd)

Si bien, al cierre del domingo, la fecha para el nuevo cruce -prevista para principios de semana- entre periodistas y el ex vocero no estaba cerrada, desde el entorno del funcionario anticipaban que la idea era concretarlo este lunes. El objetivo expuesto, además de retomar la comunicación de gestión, era “darle la bienvenida” a los acreditados que tras su vuelta se verán limitados en sus movimientos. Según fuentes de Casa Rosada, el regreso parece estar condicionado al cumplimiento de nuevas restricciones en la dinámica diaria.

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“Hasta ahora vivimos una especie de transición en la que Manuel (Adorni) fue el blanco de todo tipo de ataques. Eso se terminó”, definió un integrante de la mesa política que celebró el regreso de la comunicación de gestión.

En la previa, Adorni rompió el silencio en lo que configuró su reaparición en medios de comunicación luego de dos meses de blindaje y reafirmó que no renunciará al cargo. Ante la posibilidad de nuevas preguntas en torno a su situación judicial, en su equipo aseguran que se ajustará a la línea que planteó en el Congreso el pasado miércoles ante la atenta mirada de los Milei y del Gabinete. Además, adelantan que a diferencia de la última conferencia fallida del 25 de marzo, no se espera la asistencia de ministros ni legisladores en apoyo.

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La semana estará marcada además por un nuevo viaje exprés del presidente Javier Milei que partirá el martes a Estados Unidos, en compañía del canciller, Pablo Quirno, en lo que configura su visita número cuatro en lo que va del 2026. El libertario aceptó una invitación del Instituto Milken para disertar el próximo miércoles en la 29ª Conferencia Global, que reunirá personalidades de todo el mundo. Sin más actividades en la agenda, se espera su regreso al país para el jueves al mediodía.

El presidente Javier Milei en el Instituto Milken en 2025

En plena coordinación de un nuevo encuentro de la mesa política, el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.

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Tras el envío de nueve proyectos, entre los que destacan la reforma electoral, sin los votos necesarios, en los planes de la Casa Rosada figura la necesidad de avanzar en lo inmediato con la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, y en paralelo, con el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento de varias decenas de pliegos a jueces, defensores y fiscales en el Senado.

Para concretar los deseos del mandatario, La Libertad Avanza sabe que necesita la cooperación de los aliados del PRO y de los gobernadores socios. Entre las filas oficialistas se conversó sobre el tema, y algunos integrantes del reducido círculo designado por Milei aseguran que reina la idea de negociar en paralelo acuerdos electorales y legislativos con los representantes provinciales.

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“La dicotomía negociar o no negociar es tonta. Hace falta un blindaje político al gobierno para blindar el programa. Si no hay articulación que ordene los objetivos, entramos en problemas”, admitió ante este medio una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli (REUTERS/Mariana Nedelcu)

No es casual que en Balcarce 50 se haya habilitado una serie de alternativas, que giran en torno a la suspensión como en 2025 o la quita de la obligatoriedad, en caso de que los aliados reafirmen su negativa a habilitar la eliminación de las PASO contemplada en la reforma electoral.

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La secretaria general de la Presidencia parece haber comprendido la premisa y desde principios de abril activó la mesa electoral con gobernadores socios, en la que se combinan el debate por futuras alianzas y temas de gestión. En los próximos días, reeditará sus encuentros en Casa Rosada.

Es en esa clave que el ministro del Interior, Diego Santilli, quien supo ganarse la confianza de la menor de los Milei, tiene previsto retomar la agenda de viajes al interior, y este martes visitará la sede del PRO en la calle Balcarce, en San Telmo, para reunirse con el titular del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y un grupo de jefes comunales.

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Pese a que desde el armado se reservan las principales definiciones para después del Mundial 2026, trabajan en el trazado de los primeros contactos y la organización de actividades preliminares a lo que será la compleja campaña electoral rumbo a 2027.