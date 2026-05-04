Aumento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones: cuáles son los nuevos valores de este mes

Como es habitual, el Gobierno oficializó el aumento que se aplicará en mayo para jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones sociales.
Los valores se actualizaron tras la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones 110/2026 y 111/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El incremento aplicado es de 3,38%. El porcentaje surge de la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a marzo de 2026, conforme al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24.
De esta manera, el haber mínimo garantizado quedó fijado en $393.174,10 y el máximo en $2.645.689,38, valores que rigen para todas las prestaciones del SIPA liquidadas desde mayo de 2026. La Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $179.859,20 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $314.539,28.
A estos valores, se suma el bono de 70 mil pesos que desde 2024 el Gobierno otorga para que los integrantes del sistema previsional puedan hacer frente al desfasaje en los haberes. Así, la mínima alcanzará los $463.174,10.
A su vez, fijaron bases imponibles mínima y máxima para el cálculo de aportes y contribuciones, que quedaron establecidas de la siguiente manera: $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente, con vigencia a partir del período devengado en mayo de 2026.
Con respecto a las asignaciones, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
Nacimiento
- $82.353
Adopción
- $492.366
Matrimonio
- $123.307
Cónyuge
- Valor Gral.: $17.142
- Zona 1: $34.009 (SIPA y veteranos de guerra)
Prenatal
Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:
- IGF hasta $1.093.852: $70.651
- IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658
- IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826
- IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873
Monotributistas:
- Categoría A: $70.651
- B: $47.658
- C: $28.826
- D, E, F, G: $14.873
Decreto 514/21:
- $141.286
- IGF hasta $1.093.852 (Zona 2 y Zona 4): $152.339
Hijo
Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:
- IGF hasta $1.093.852: $70.651
- IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658
- IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826
- IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873
SIPA:
- IGF hasta $1.093.852: $70.651 / Zona 1: $70.651
- IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658 / Zona 1: $62.941
- IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826 / Zona 1: $56.731
- IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873 / Zona 1: $29.079
Monotributistas:
- Categoría A: $70.651
- B: $47.658
- C: $28.826
- D, E, F, G: $14.873
Decreto 514/21:
- $141.286
- IGF hasta $1.093.852 (Zona 2 y Zona 4): $152.339
Hijo para Protección Social
- Valor Gral.: $141.286
- Zona 1: $183.672
Hijo con Discapacidad
Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:
- IGF hasta $1.093.852: $230.032
- IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $162.733
- IGF desde $1.604.240,01: $102.705
SIPA:
- IGF hasta $1.093.852: $230.032 / Zona 1: $230.032
- IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $162.733 / Zona 1: $221.892
- IGF desde $1.604.240,01: $102.705 / Zona 1: $213.638
Monotributistas:
- Categoría A: $230.032
- B: $162.733
- C, D, E, F, G, H, I, J, K: $102.705
Decreto 514/21:
- $460.045 en todos los rangos de IGF y zonas
Hijo con Discapacidad para Protección Social
- Valor Gral.: $460.045
- Zona 1: $598.059
Embarazo para Protección Social
- Valor Gral.: $141.286
- Zona 1: $183.672
Cuidado de Salud – Hijo
- Valor Gral.: $141.286
- Zona 1: $183.672
Cuidado de Salud – Hijo con Discapacidad
- Valor Gral.: $460.045
- Zona 1: $598.059
Ayuda Escolar Anual
Relación de dependencia (IGF hasta $5.792.488):
- Valor Gral.: $55.672
- Zona 1: $74.257
- Zona 2: $92.877
- Zonas 3 y 4: $110.967
Desempleo
- $55.672
SIPA:
- Valor Gral.: $55.672
- Zona 1: $74.257
Veteranos de guerra:
- Valor Gral.: $55.672
- Zona 1: $74.257
Protección social:
- $55.672 en todas las zonas
Monotributistas:
- Categoría A, B, C, D, E, F, G: $55.672
Decreto 514/21:
- Valor Gral.: $55.672 /
- Zona 1: $74.257
- Zona 2: $92.877
- Zonas 3 y 4: $110.967
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad
Relación de dependencia (sin tope de IGF):
- Valor Gral.: $55.672
- Zona 1: $74.257
- Zona 2: $92.877
- Zonas 3 y 4: $110.967
Desempleo:
- $55.672
SIPA:
- $55.672
- Zona 1: $74.257
Veteranos de guerra:
- $55.672
- Zona 1: $74.257
Protección social:
- $55.672
Monotributistas:
- $55.672
Decreto 514/21:
- Valor Gral.: $55.672
- Zona 1: $74.257
- Zona 2: $92.877
- Zonas 3 y 4: $110.967
