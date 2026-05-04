Economía

Aumento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones: cuáles son los nuevos valores de este mes

Como es habitual, la ANSES actualizó los montos de acuerdo con el dato de la inflación que en marzo fue de 3,4 %. Además, el Gobierno ya confirmó el pago del bono de 70 mil pesos

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
Hace unos días, el Gobierno oficializó el pago del bono para jubilados y pensionados

Como es habitual, el Gobierno oficializó el aumento que se aplicará en mayo para jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones sociales.

Los valores se actualizaron tras la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones 110/2026 y 111/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El incremento aplicado es de 3,38%. El porcentaje surge de la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a marzo de 2026, conforme al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24.

De esta manera, el haber mínimo garantizado quedó fijado en $393.174,10 y el máximo en $2.645.689,38, valores que rigen para todas las prestaciones del SIPA liquidadas desde mayo de 2026. La Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $179.859,20 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $314.539,28.

A estos valores, se suma el bono de 70 mil pesos que desde 2024 el Gobierno otorga para que los integrantes del sistema previsional puedan hacer frente al desfasaje en los haberes. Así, la mínima alcanzará los $463.174,10.

Un hombre y una mujer mayores están de pie frente a un mostrador, interactuando con una empleada joven sentada.
La jubilación se actualiza conforme el último dato de la inflación

A su vez, fijaron bases imponibles mínima y máxima para el cálculo de aportes y contribuciones, que quedaron establecidas de la siguiente manera: $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente, con vigencia a partir del período devengado en mayo de 2026.

Con respecto a las asignaciones, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Nacimiento

  • $82.353

Adopción

  • $492.366

Matrimonio

  • $123.307

Cónyuge

  • Valor Gral.: $17.142
  • Zona 1: $34.009 (SIPA y veteranos de guerra)

Prenatal

Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:

  • IGF hasta $1.093.852: $70.651
  • IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658
  • IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826
  • IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873

Monotributistas:

  • Categoría A: $70.651
  • B: $47.658
  • C: $28.826
  • D, E, F, G: $14.873

Decreto 514/21:

  • $141.286
  • IGF hasta $1.093.852 (Zona 2 y Zona 4): $152.339

Hijo

Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:

  • IGF hasta $1.093.852: $70.651
  • IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658
  • IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826
  • IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873

SIPA:

  • IGF hasta $1.093.852: $70.651 / Zona 1: $70.651
  • IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658 / Zona 1: $62.941
  • IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826 / Zona 1: $56.731
  • IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873 / Zona 1: $29.079

Monotributistas:

  • Categoría A: $70.651
  • B: $47.658
  • C: $28.826
  • D, E, F, G: $14.873

Decreto 514/21:

  • $141.286
  • IGF hasta $1.093.852 (Zona 2 y Zona 4): $152.339
Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores.
La suba para mayo será del 3,38 %

Hijo para Protección Social

  • Valor Gral.: $141.286
  • Zona 1: $183.672

Hijo con Discapacidad

Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:

  • IGF hasta $1.093.852: $230.032
  • IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $162.733
  • IGF desde $1.604.240,01: $102.705

SIPA:

  • IGF hasta $1.093.852: $230.032 / Zona 1: $230.032
  • IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $162.733 / Zona 1: $221.892
  • IGF desde $1.604.240,01: $102.705 / Zona 1: $213.638

Monotributistas:

  • Categoría A: $230.032
  • B: $162.733
  • C, D, E, F, G, H, I, J, K: $102.705

Decreto 514/21:

  • $460.045 en todos los rangos de IGF y zonas

Hijo con Discapacidad para Protección Social

  • Valor Gral.: $460.045
  • Zona 1: $598.059

Embarazo para Protección Social

  • Valor Gral.: $141.286
  • Zona 1: $183.672

Cuidado de Salud – Hijo

  • Valor Gral.: $141.286
  • Zona 1: $183.672

Cuidado de Salud – Hijo con Discapacidad

  • Valor Gral.: $460.045
  • Zona 1: $598.059

Ayuda Escolar Anual

Relación de dependencia (IGF hasta $5.792.488):

  • Valor Gral.: $55.672
  • Zona 1: $74.257
  • Zona 2: $92.877
  • Zonas 3 y 4: $110.967

Desempleo

  • $55.672

SIPA:

  • Valor Gral.: $55.672
  • Zona 1: $74.257

Veteranos de guerra:

  • Valor Gral.: $55.672
  • Zona 1: $74.257

Protección social:

  • $55.672 en todas las zonas

Monotributistas:

  • Categoría A, B, C, D, E, F, G: $55.672

Decreto 514/21:

  • Valor Gral.: $55.672 /
  • Zona 1: $74.257
  • Zona 2: $92.877
  • Zonas 3 y 4: $110.967

Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad

Relación de dependencia (sin tope de IGF):

  • Valor Gral.: $55.672
  • Zona 1: $74.257
  • Zona 2: $92.877
  • Zonas 3 y 4: $110.967

Desempleo:

  • $55.672

SIPA:

  • $55.672
  • Zona 1: $74.257

Veteranos de guerra:

  • $55.672
  • Zona 1: $74.257

Protección social:

  • $55.672

Monotributistas:

  • $55.672

Decreto 514/21:

  • Valor Gral.: $55.672
  • Zona 1: $74.257
  • Zona 2: $92.877
  • Zonas 3 y 4: $110.967

