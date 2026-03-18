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iPhone 19e podría dar el salto a los 120 Hz con pantalla ProMotion

El salto dependerá del desarrollo de paneles LTPO+, que la compañía planea usar primero en modelos premium

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Apple podría integrar pantallas ProMotion
Apple podría integrar pantallas ProMotion en su línea más económica en 2028. (Apple)

El iPhone 19e, previsto para llegar al mercado en 2028, podría incorporar por primera vez una pantalla con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz. Según un informe de ZDNet Korea, este modelo de gama de entrada de Apple adoptaría un panel LTPO (óxido policristalino de baja temperatura), lo que permitiría ajustar dinámicamente la tasa de refresco entre 1 Hz y 120 Hz.

De confirmarse, se trataría de un cambio relevante dentro de la línea “e”, que hasta ahora ha mantenido especificaciones más limitadas en comparación con los modelos premium. La posible llegada de esta tecnología acercaría la experiencia visual de los modelos más económicos a la de los dispositivos de gama alta.

Actualmente, el iPhone 17e utiliza una pantalla LTPS (silicio policristalino de baja temperatura) con una tasa de refresco de 60 Hz. Este estándar también se mantendría en el futuro iPhone 18e, lo que refleja una estrategia conservadora en la evolución de esta línea.

Actualmente, las pantallas ProMotion están
Actualmente, las pantallas ProMotion están reservadas para los modelos premium de iPhone. (Apple)

Sin embargo, el posible cambio en 2028 marcaría un punto de inflexión, ya que permitiría a Apple equiparar parcialmente sus modelos más accesibles con la competencia en Android, donde las pantallas de 120 Hz ya son habituales incluso en dispositivos de precio similar.

La tecnología LTPO no solo mejora la fluidez de la pantalla, sino que también permite reducir el consumo de batería al ajustar automáticamente la frecuencia de actualización según el contenido que se muestra.

El papel de la tecnología LTPO+

El avance hacia el iPhone 19e dependería en gran medida del desarrollo de una nueva generación de paneles, conocida como LTPO+. Esta tecnología incorpora semiconductores de óxido tanto en los transistores de conmutación como en los de control, lo que permitiría una mayor eficiencia energética.

Los iPhone de serie "e"
Los iPhone de serie "e" son los más económicos de Apple. REUTERS/Shannon Stapleton

Según el reporte, Apple planea reservar inicialmente esta tecnología para sus modelos de gama alta, incluyendo futuras versiones del iPhone Air y un posible iPhone plegable. Esto liberaría los paneles LTPO estándar para otros dispositivos de la línea, como el iPhone 19e.

No obstante, el calendario de implementación no está asegurado. Si la tecnología LTPO+ no alcanza la madurez necesaria para su producción en masa, la llegada de pantallas LTPO a la gama de entrada podría retrasarse.

Una estrategia gradual en innovación

Apple ha seguido históricamente una estrategia escalonada en la adopción de nuevas tecnologías. En muchos casos, las innovaciones debutan primero en productos de gama alta o en dispositivos más pequeños antes de expandirse al resto del catálogo.

Un ejemplo de esto es el uso de pantallas avanzadas en el Apple Watch Series 10, donde la compañía ya habría probado variantes de esta tecnología en 2024 con paneles suministrados por LG Display.

Apple podría implementar la pantalla
Apple podría implementar la pantalla ProMotion en su serie "e" a partir del 2028. (Reuters)

Este enfoque permite a la empresa validar el rendimiento y la eficiencia de nuevas soluciones antes de implementarlas en dispositivos más populares como el iPhone.

Incertidumbre en los plazos

Aunque el informe apunta a 2028 como la fecha clave para la llegada de esta mejora, no hay confirmación oficial por parte de Apple. De hecho, reportes anteriores sugerían que la compañía evaluaba introducir esta arquitectura de pantalla en modelos de 2027, pero finalmente habría descartado esa posibilidad debido a limitaciones técnicas.

Esto refuerza la idea de que el desarrollo de nuevas tecnologías de pantalla sigue siendo uno de los principales desafíos para la industria, especialmente cuando se busca equilibrar rendimiento, consumo energético y costos de producción.

La serie "e" de iPhone
La serie "e" de iPhone es la más económica hasta el momento. (Composición Infobae: Europa Press / Apple)

Un cambio que podría redefinir la gama media

Si se concreta, la incorporación de ProMotion en el iPhone 19e representaría un avance significativo en la experiencia de usuario, especialmente en tareas como desplazamiento por aplicaciones, juegos o reproducción de contenido.

Más allá de la mejora visual, este cambio también reflejaría la presión del mercado y la necesidad de Apple de mantenerse competitiva frente a fabricantes que ya ofrecen tasas de refresco elevadas en dispositivos más accesibles.

Por ahora, el desarrollo sigue en evaluación, pero el posible salto a los 120 Hz en la gama de entrada marca una tendencia clara: las tecnologías que antes eran exclusivas de los modelos más avanzados comienzan a extenderse progresivamente a todo el ecosistema del iPhone.

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