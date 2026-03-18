Tecno

El fin del papel: así cambia la publicidad con pantallas que usan tinta electrónica

Esta solución de bajo consumo porque no necesita estar conectado a la energía y tiene una batería extraible

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Las pantallas de tinta electrónica
Las pantallas de tinta electrónica transforman la publicidad en tiendas al reemplazar los carteles de papel tradicionales gracias a su eficiencia energética. (Samsung)

La publicidad habitual que vemos en almacenes de cadena, restaurantes, tiendas de ropa y demás podría dejar el papel a un lado para enfocarse en una solución más eficiente y de menor consumo: las pantallas con tinta electrónica.

Este dispositivo, presentando por Samsung, funciona bajo un concepto diferente al de una pantalla convencional, usando un método de bajo consumo energético, pero que mantiene la escencia de los carteles que vemos con ofertas e información en las tiendas que visitamos a diario.

Cómo funcionan las panallas de tinta electrónica

A diferencia de las pantallas convencionales, que requieren retroiluminación y un flujo constante de energía para mostrar imágenes. El e-paper es un dispositivo que utiliza un sistema de microcápsulas o moléculas que, al ordenarse, reflejan la luz ambiental y forman la imagen deseada. Una vez que el contenido queda fijado en el panel, el consumo de energía es nulo hasta que se decida cambiar la imagen.

“El único momento en el que el e-paper consume energía es cuando va a cambiar su contenido. Si yo tengo un contenido fijo y le quito la batería, el contenido sigue fijo y va a seguir fijo eternamente”, explicó Camilo Romero, director de negocios corporativos para Samsung Colombia:, en entrevista con Infobae.

El modelo más reciente de
El modelo más reciente de e-paper de Samsung incorpora materiales ecoamigables como bio-resina de fitoplancton y plásticos reciclados, reduciendo las emisiones de carbono en la fabricación.

Este funcionamiento permite que la pantalla se mantenga operativa durante meses con una sola carga, ya que la batería solo se utiliza para actualizar la información mostrada.

La pantalla aprovecha la luz del ambiente para ser visible, lo que la hace especialmente eficiente en espacios bien iluminados y reduce el gasto energético habitual asociado a la señalización digital. La tecnología no requiere conexión permanente a la red eléctrica, lo que facilita su instalación en casi cualquier lugar, sin necesidad de cables o cambios estructurales.

El modelo más reciente, presentado por la marca, utiliza materiales de bio-resina derivados de fitoplancton, con un 45 % de plástico reciclado y un 10 % de bio-resina en su carcasa. Esta innovación puede reducir las emisiones de carbono en el proceso de fabricación en más del 40 %, según la certificación del organismo internacional UL.

Casos de uso y ventajas frente al papel tradicional

La versatilidad del e-paper permite su uso en estanterías, mostradores, mesas o puertas, allí donde el papel ha sido indispensable hasta ahora. Con un formato similar al de una hoja A4 y solo 0,9 kilos de peso para el modelo de 13 pulgadas, el dispositivo puede instalarse y reubicarse con facilidad, adaptándose a campañas que requieren cambios frecuentes en la información.

La digitalización de cartelería con
La digitalización de cartelería con e-paper permite ahorros de hasta 45% en comparación con procesos convencionales que usan papel y tinta.

Romero destacó que “una marca ya no tiene que pensar: ‘yo tengo que ir, montar una acometida eléctrica, mandar un cable, etc.’, sino simplemente es: cojo el producto, lo llevó donde necesito y cambio el contenido de manera remota casi que inmediata también”.

Esto elimina los pasos logísticos del papel: impresión, distribución, montaje y reemplazo físico, que suelen implicar gastos ocultos y demoras.

El ahorro económico no es solo en papel y tinta, sino también en tiempo y recursos humanos. Según estimaciones de la empresa, la digitalización de la cartelería puede representar ahorros de hasta un 45 % respecto a los procesos convencionales, considerando tanto materiales como horas de trabajo y transporte.

Además, el bajo peso del e-paper (entre 1,5 y 3 kilos según el modelo) permite su uso en superficies ligeras, sin necesidad de estructuras de refuerzo como ocurre con otras pantallas digitales, que pueden llegar a los 9 kilos.

Las pantallas de tinta electrónica
Las pantallas de tinta electrónica consumen energía únicamente al actualizar el contenido, manteniendo fija la imagen sin necesidad de alimentación continua.

Cómo es el consumo energético y la gestión de contenido

En lo que respecta al consumo de energía, el e-paper marca una diferencia radical. Mientras una pantalla electrónica tradicional puede requerir entre 20 y 30 vatios, el e-paper mantiene las imágenes fijas consumiendo cero vatios, y solo utiliza energía, proporcionada por una batería recargable similar a la de un teléfono móvil, cuando es necesario actualizar el contenido.

Una carga completa puede durar hasta 200 días si se realiza un solo cambio diario en la información mostrada.

La gestión de los contenidos es flexible y puede realizarse tanto de manera local como remota. El sistema permite actualizar la información desde una aplicación en el celular o mediante una plataforma en la nube, lo que facilita la operación en redes de tiendas o en ubicaciones dispersas.

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