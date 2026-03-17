Tecno

Fin del Galaxy Z Trifold: el plegable sale del mercado a solo 3 meses de su lanzamiento

El inusual final de la apuesta de Samsung podría evidenciar los altos riesgos de llevar tecnologías disruptivas al mercado

Guardar
El Galaxy Z Trifold fue
El Galaxy Z Trifold fue discontinuado globalmente tras una presencia comercial de apenas tres meses. (Reuters)

Samsung ha decidido discontinuar el Galaxy Z Trifold apenas tres meses después de su debut comercial, según confirmó un vocero de la empresa a Bloomberg. El dispositivo, que marcó la primera incursión de la compañía surcoreana en el segmento de los plegables triples, deja así de estar disponible en los mercados donde fue lanzado, en un movimiento que sorprende por la rapidez de la decisión.

El Galaxy Z Trifold llegó a las tiendas a comienzos de diciembre con una propuesta que apuntaba a revolucionar el concepto de dispositivos móviles plegables. Su diseño permitía alternar entre un formato de teléfono convencional y el de una tablet de gran tamaño, orientando el producto a usuarios que priorizan la multitarea. La oferta, sin embargo, se limitó a un puñado de mercados seleccionados, entre ellos Corea del Sur y Estados Unidos.

De acuerdo con el citado medio, la decisión de Samsung implica que el dispositivo dejará de venderse primero en Corea del Sur y que la medida se extenderá luego al resto de los países donde el modelo estaba disponible. En el mercado estadounidense, el Galaxy Z Trifold ya aparecía como agotado desde días antes de la confirmación oficial, según reportó el mismo medio.

Los altos costos de fabricación
Los altos costos de fabricación y la escasez de componentes podrían haber influido en la decisión de retirar el dispositivo. (Reuters)

Posibles razones detrás del retiro

La empresa no ha ofrecido detalles concretos sobre los motivos que la llevaron a poner fin a la comercialización del producto. Tampoco ha aclarado si la decisión se tomó antes del lanzamiento o si respondió a factores surgidos tras la entrada en el mercado. No obstante, era innegable la complejidad técnica y el alto costo de fabricación de este modelo, sumados al volumen limitado de ventas.

El precio de lanzamiento del Galaxy Z Trifold en Estados Unidos fue de USD 2.899, una cifra que lo ubicó fuera del alcance de la mayoría de los consumidores. La compañía estaba vendiendo el modelo a pérdida en Corea del Sur, lo que podría haber contribuido al desenlace.

Asimismo, la escasez global de DRAM y componentes de almacenamiento influyó sobre el costo y la producción, dificultando aún más la viabilidad comercial del dispositivo.

Usuarios reportaron fallos en la
Usuarios reportaron fallos en la pantalla interna del Galaxy Z Trifold poco tiempo después de adquirirlo. (Reuters)

El breve recorrido del Galaxy Z Trifold no estuvo exento de dificultades técnicas. El mes pasado, usuarios reportaron fallos en la pantalla interna tras pocos días de uso, sin que mediara daño externo. Estos incidentes pusieron en cuestión la durabilidad del modelo y se sumaron a los desafíos de ingeniería que ya enfrentaba Samsung en el desarrollo del plegable triple.

La propia naturaleza del producto, presentado en su momento con bombos y platillos, terminó perfilándolo más como una plataforma experimental que como un dispositivo de consumo masivo.

Impacto en la industria y futuro del soporte para usuarios

El arribo del Galaxy Z Trifold permitió a la empresa surcoreana mostrar capacidad de innovación en un segmento donde los fabricantes chinos, especialmente Huawei con su línea Mate XT, marcan fuerte presencia.

La compañía surcoreana no aclaró
La compañía surcoreana no aclaró cómo será el soporte y disponibilidad de repuestos para los actuales usuarios del Galaxy Z Trifold. (Europa Press)

El repliegue de Samsung tras solo tres meses de comercialización deja el terreno abierto para la competencia y plantea interrogantes sobre la rentabilidad de los dispositivos plegables avanzados en el actual contexto de mercado.

Una de las incógnitas tras la discontinuación es el soporte que recibirá el dispositivo. Se espera que la empresa mantenga las actualizaciones de software habituales para sus productos insignia.

No obstante, aún no está claro si la disponibilidad de piezas para reparaciones alcanzará los niveles de otros modelos, dado el carácter experimental y la escasa tirada del Galaxy Z Trifold.

La retirada de este modelo subraya las dificultades que enfrentan los fabricantes de tecnología para transformar prototipos avanzados en productos sostenibles a largo plazo, en especial cuando los costos de desarrollo y producción superan las expectativas de ventas.

Temas Relacionados

SamsungPlegableCelularesSmartphoneTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

No tires tu televisor viejo: 3 dispositivos para seguir viendo Netflix si tu Smart TV ya no es compatible

Dispositivos como Roku, Fire Stick y Chromecast se han convertido en herramientas esenciales para transformar cualquier TV en un centro de entretenimiento conectado

No tires tu televisor viejo:

¿Fin del HDMI? Así es la tecnología sin cable que lo remplaza para transmitir contenido en 4K

Estas alternativas permiten duplicar le contenido al televisor a más de 30 metros de distancia sin cables

¿Fin del HDMI? Así es

YouTube paga 8.000 millones de dólares a la industria musical: ¿Cómo funciona su nuevo modelo de ingresos?

La plataforma impulsa formas innovadoras de interacción, generando lazos más profundos y lealtad en el nuevo escenario digital de la música

YouTube paga 8.000 millones de

Pasó 8 horas al día mirando contenido para adultos para entrenar una IA y le costó su salud mental

En Kenia, trabajadores procesan material sensible como imágenes violentas y de abuso con salarios bajos

Pasó 8 horas al día

WhatsApp se viste de verde: cómo cambiar el logo y los chats al ‘Modo San Patricio’ en segundos

Los usuarios pueden acudir a Meta AI para que genere imágenes referentes a esta fecha y tarjetas de celebración para compartir con amigos

WhatsApp se viste de verde:
DEPORTES
El Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández pierde frente al PSG en la vuelta de los octavos de la Champions League: la agenda completa

La confesión de una estrella internacional: “La adicción a los videojuegos me llevó a fracasar en el Real Madrid”

Se confirmó la lesión que sufrió Santiago Ascacibar: cuánto tiempo lo perderá Boca Juniors

El problema en McLaren que le impidió a Lando Norris y Oscar Piastri iniciar la carrera principal del GP de China de Fórmula 1

Un gol de taco y la jugada que recordó la final de Qatar 2022: el show de la selección argentina Sub 17, que venció 6-1 a Chile

TELESHOW
Luciana Martínez habló luego de

Luciana Martínez habló luego de su detención: “Necesito contención y visitar médicos”

El reencuentro de Nicolás Cabré con su hija Rufina tras su regreso desde Turquía: “Con mis amores”

Oriana Sabatini, un nacimiento entre goles, la despedida de una amiga y el nuevo capítulo de su vida en Roma

Reese Witherspoon cenó en un exclusivo restaurante en su visita a la Argentina: “Siempre serás bienvenida”

Cinthia Fernández habló de su cruce con María Fernanda Callejón: “Me quiso pegar”

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro mostró mejores pero sigue

Bolsonaro mostró mejores pero sigue en terapia intensiva y sin previsión de alta

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el filósofo que revolucionó la historia con su método dialéctico

Un estudio revela que los tiburones toro no son tan solitarios como se pensaba

Gabinete de Seguridad de El Salvador impulsa reforma para establecer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas

Mercado laboral panameño repunta en 2026, pero no logra cubrir vacantes