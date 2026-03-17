Fin del Galaxy Z Trifold: el plegable sale del mercado a solo 3 meses de su lanzamiento

El Galaxy Z Trifold fue discontinuado globalmente tras una presencia comercial de apenas tres meses. (Reuters)

Samsung ha decidido discontinuar el Galaxy Z Trifold apenas tres meses después de su debut comercial, según confirmó un vocero de la empresa a Bloomberg. El dispositivo, que marcó la primera incursión de la compañía surcoreana en el segmento de los plegables triples, deja así de estar disponible en los mercados donde fue lanzado, en un movimiento que sorprende por la rapidez de la decisión.

El Galaxy Z Trifold llegó a las tiendas a comienzos de diciembre con una propuesta que apuntaba a revolucionar el concepto de dispositivos móviles plegables. Su diseño permitía alternar entre un formato de teléfono convencional y el de una tablet de gran tamaño, orientando el producto a usuarios que priorizan la multitarea. La oferta, sin embargo, se limitó a un puñado de mercados seleccionados, entre ellos Corea del Sur y Estados Unidos.

De acuerdo con el citado medio, la decisión de Samsung implica que el dispositivo dejará de venderse primero en Corea del Sur y que la medida se extenderá luego al resto de los países donde el modelo estaba disponible. En el mercado estadounidense, el Galaxy Z Trifold ya aparecía como agotado desde días antes de la confirmación oficial, según reportó el mismo medio.

Los altos costos de fabricación y la escasez de componentes podrían haber influido en la decisión de retirar el dispositivo. (Reuters)

Posibles razones detrás del retiro

La empresa no ha ofrecido detalles concretos sobre los motivos que la llevaron a poner fin a la comercialización del producto. Tampoco ha aclarado si la decisión se tomó antes del lanzamiento o si respondió a factores surgidos tras la entrada en el mercado. No obstante, era innegable la complejidad técnica y el alto costo de fabricación de este modelo, sumados al volumen limitado de ventas.

El precio de lanzamiento del Galaxy Z Trifold en Estados Unidos fue de USD 2.899, una cifra que lo ubicó fuera del alcance de la mayoría de los consumidores. La compañía estaba vendiendo el modelo a pérdida en Corea del Sur, lo que podría haber contribuido al desenlace.

Asimismo, la escasez global de DRAM y componentes de almacenamiento influyó sobre el costo y la producción, dificultando aún más la viabilidad comercial del dispositivo.

Usuarios reportaron fallos en la pantalla interna del Galaxy Z Trifold poco tiempo después de adquirirlo. (Reuters)

El breve recorrido del Galaxy Z Trifold no estuvo exento de dificultades técnicas. El mes pasado, usuarios reportaron fallos en la pantalla interna tras pocos días de uso, sin que mediara daño externo. Estos incidentes pusieron en cuestión la durabilidad del modelo y se sumaron a los desafíos de ingeniería que ya enfrentaba Samsung en el desarrollo del plegable triple.

La propia naturaleza del producto, presentado en su momento con bombos y platillos, terminó perfilándolo más como una plataforma experimental que como un dispositivo de consumo masivo.

Impacto en la industria y futuro del soporte para usuarios

El arribo del Galaxy Z Trifold permitió a la empresa surcoreana mostrar capacidad de innovación en un segmento donde los fabricantes chinos, especialmente Huawei con su línea Mate XT, marcan fuerte presencia.

La compañía surcoreana no aclaró cómo será el soporte y disponibilidad de repuestos para los actuales usuarios del Galaxy Z Trifold. (Europa Press)

El repliegue de Samsung tras solo tres meses de comercialización deja el terreno abierto para la competencia y plantea interrogantes sobre la rentabilidad de los dispositivos plegables avanzados en el actual contexto de mercado.

Una de las incógnitas tras la discontinuación es el soporte que recibirá el dispositivo. Se espera que la empresa mantenga las actualizaciones de software habituales para sus productos insignia.

No obstante, aún no está claro si la disponibilidad de piezas para reparaciones alcanzará los niveles de otros modelos, dado el carácter experimental y la escasa tirada del Galaxy Z Trifold.

La retirada de este modelo subraya las dificultades que enfrentan los fabricantes de tecnología para transformar prototipos avanzados en productos sostenibles a largo plazo, en especial cuando los costos de desarrollo y producción superan las expectativas de ventas.