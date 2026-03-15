Qué significa esto: la nueva IA de Microsoft que explica tus exámenes médicos en segundo

Microsoft Copilot Health integra datos de salud de dispositivos, aplicaciones y registros médicos para una visión centralizada del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft ha dado un paso decisivo en el campo de la salud digital con el lanzamiento de Copilot Health, una inteligencia artificial diseñada para centralizar y dar sentido a la información clínica de cada usuario.

El objetivo de esta herramienta es ofrecer una visión integrada de la salud personal, facilitando la comprensión de resultados médicos y optimizando la preparación para consultas con profesionales.

Cómo funciona Copilot Health: la IA para entender los datos médicos

La herramienta funciona como un espacio digital seguro e independiente dentro del asistente de IA de Microsoft, Copilot. Desde allí, permite a los usuarios reunir información sanitaria procedente de diversas fuentes:

Wearables y aplicaciones de salud: Copilot Health es compatible con más de 50 dispositivos, entre ellos Apple Health, Oura Ring y Fitbit. Sincroniza métricas de actividad física, patrones de sueño, signos vitales y otras variables en tiempo real.

Historias clínicas electrónicas (EHR): la plataforma accede a los registros de más de 50.000 hospitales y proveedores de servicios médicos en Estados Unidos. A través de la integración con HealthEx, importa resúmenes de visitas, listas de medicación y resultados de pruebas médicas.

Resultados de laboratorio: se conecta con Function para incorporar análisis clínicos completos directamente en el perfil del usuario.

Copilot Health sincroniza información de más de 50 wearables como Apple Health, Oura Ring y Fitbit en tiempo real. (Europa Press)

Esta convergencia de datos permite que la inteligencia artificial elabore una “historia coherente” de la salud de cada persona, facilitando la interpretación de información que antes permanecía aislada en diferentes sistemas y plataformas.

Copilot Health no reemplaza al médico, pero sí transforma la experiencia del paciente. Aporta contexto, detecta patrones y ayuda a que cada consulta médica sea más eficiente al permitir que el usuario llegue informado, con preguntas relevantes y una mejor comprensión de su estado de salud.

El acceso inicial a Copilot Health está disponible para usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos, quienes pueden unirse a la lista de espera desde el 12 de marzo de 2026. La experiencia completa, que incluye integración con historias clínicas electrónicas mediante HealthEx y conexión con directorios médicos, se encuentra orientada por ahora a quienes cuenten con proveedores de salud estadounidenses.

Microsoft ya ha anunciado que trabaja en la expansión de Copilot Health a otros idiomas y geografías, aunque la cobertura internacional se concretará en fases. Las fuentes de información de salud verificada cubren actualmente 50 países, lo que anticipa una progresiva apertura hacia nuevos mercados.

Copilot Health entrega recomendaciones de bienestar y alertas proactivas analizando tendencias de salud y síntomas reportados por los usuarios. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Qué tipo de información entrega Copilot Health a los usuarios

El asistente de IA de Microsoft va más allá de la simple recopilación de datos. Su capacidad de análisis permite generar recomendaciones personalizadas, sugerencias para mejorar el bienestar y “nudges” proactivos que incentivan conductas saludables.

La plataforma integra información verificada de organizaciones médicas de 50 países y presenta respuestas elaboradas por expertos de Harvard Health. Además, el usuario puede acceder a un directorio de proveedores médicos en Estados Unidos, filtrando por especialidad, idioma y cobertura de seguro.

Copilot Health responde a consultas sobre síntomas, resultados de laboratorios y tendencias de salud detectadas en los sensores portátiles. Según datos internos de la compañía, cerca del 20% de las consultas diarias ya involucran la evaluación de síntomas, con un uso intensivo durante la noche, y uno de cada siete usuarios realiza preguntas en nombre de familiares.

La función central de Copilot Health es traducir el lenguaje técnico y disperso de la información clínica en una narrativa comprensible, permitiendo que cualquier persona pueda entender sus propios resultados, identificar riesgos potenciales y preparar dudas para su médico.

La plataforma de IA protege la privacidad cifrando datos personales y ofrece opciones para eliminar o desconectar fuentes de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta también eleva las respuestas basadas en fuentes acreditadas, siguiendo los principios de la Academia Nacional de Medicina, con el fin de reducir la desinformación médica en línea.

Seguridad y manejo de los datos personales

Uno de los pilares de Copilot Health es la protección de la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios. El espacio dedicado está aislado del Copilot general, con controles adicionales de acceso y privacidad.

Los datos personales se cifran tanto en reposo como en tránsito y el usuario tiene la posibilidad de desconectar cualquier fuente de datos o solicitar la eliminación definitiva de su información en cualquier momento.

Microsoft garantiza que la información sanitaria no se emplea para entrenar modelos de inteligencia artificial, una medida que apunta a asegurar a los usuarios que sus datos clínicos no se emplearán con fines secundarios ni comerciales.

La plataforma cuenta con la certificación ISO/IEC 42001, el primer estándar global para sistemas de gestión de IA, verificado por auditorías de terceros. Además, el equipo clínico interno trabaja en colaboración con un panel de más de 230 médicos de 24 países para validar la calidad y seguridad del sistema.