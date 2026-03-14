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Cómo usar el nuevo modo 3D de Google Maps para que nunca te pierdas

Gracias a la representación gráfica avanzada y las instrucciones de voz contextuales, los usuarios pueden distinguir fácilmente estructuras urbanas y tomar decisiones rápidas

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La navegación inmersiva en 3D
La navegación inmersiva en 3D permite visualizar edificios, puentes y detalles urbanos para una orientación más clara en Google Maps. (blog.google)

La llegada del modo 3D a Google Maps transforma la experiencia de navegación para millones de usuarios en todo el mundo. Con la nueva Navegación inmersiva, la aplicación deja atrás su tradicional vista en dos dimensiones y adopta una representación tridimensional que facilita la orientación, reduce errores y permite anticipar con mayor precisión cada tramo del recorrido.

Este salto tecnológico busca que tanto conductores como peatones se desplacen con mayor seguridad y confianza, minimizando la posibilidad de perderse, incluso en entornos urbanos complejos.

Qué cambia con la navegación 3D en Google Maps

La actualización introduce un entorno visual renovado: edificios, puentes, túneles y elementos urbanos aparecen ahora en 3D. La clásica línea azul que marcaba la ruta se integra en un contexto más realista, donde es posible identificar detalles como semáforos, pasos de cebra y medianas. Este nivel de detalle elimina ambigüedades frecuentes en los sistemas de GPS, como salidas poco claras o intersecciones difíciles de interpretar.

El nuevo sistema destaca salidas
El nuevo sistema destaca salidas y curvas, facilitando la toma de decisiones en autopistas y cruces complejos. (Google)

Las autopistas y vías rápidas ya no son simples líneas sobre el mapa: el usuario puede visualizar exactamente dónde debe tomar una salida, anticipar curvas, rampas y el paso por túneles. El sistema de zoom inteligente permite ampliar o reducir la vista para planificar maniobras y cambios de carril, mostrando edificios transparentes y una perspectiva elevada que ayuda a prever giros y encontrar el camino correcto.

Funcionamiento y modo de uso

El modo 3D de Google Maps se apoya en gráficos avanzados y una orientación por voz mejorada. La tradicional flecha azul es reemplazada por una representación contextual del vehículo o peatón, lo que permite ubicar la posición exacta en el entorno.

Las instrucciones de voz han evolucionado: ya no se limitan a frases genéricas, sino que responden al contexto real del tráfico y la disposición de las vías. Si existen dos salidas cercanas, el sistema puede indicar de forma natural cuál es la correcta, evitando confusiones habituales. Esto reduce errores en cruces complejos y ayuda a tomar decisiones rápidas y precisas.

Las instrucciones de voz se
Las instrucciones de voz se vuelven más naturales y contextuales gracias a la inteligencia artificial integrada en la aplicación. (Europa Press)

Antes de iniciar el trayecto, la aplicación permite previsualizar el destino con imágenes de Street View. Así, el usuario puede identificar el edificio de llegada, saber en qué lado de la calle se encuentra y dónde estacionar para estar lo más cerca posible de la entrada.

Para quienes viajan en automóvil, la integración con Android Auto, Apple CarPlay y autos con Google integrado optimiza la visualización, adaptando la información de la ruta y el entorno para no distraer y facilitar la toma de decisiones.

La inteligencia artificial como motor de la nueva navegación

El avance de Google Maps no es solo visual. La inteligencia artificial, y en particular los modelos Gemini de Google, juegan un papel clave. Estos sistemas analizan en tiempo real imágenes de Street View y fotos aéreas para ofrecer una representación precisa, actualizada y personalizada de cada recorrido.

La inteligencia artificial Gemini analiza
La inteligencia artificial Gemini analiza imágenes y datos en tiempo real para ofrecer rutas personalizadas y una navegación más precisa en el nuevo modo 3D de Google Maps. (Europa Press)

La IA también mejora la guía por voz, haciéndola más natural y contextualizada. El sistema analiza el flujo de vehículos, condiciones del camino y posibles incidentes, sugiriendo alternativas o anticipando maniobras para sortear obstáculos. Las recomendaciones dejan de ser estáticas y se adaptan a las circunstancias reales de cada trayecto.

Cómo acceder al modo 3D de Google Maps

La Navegación inmersiva y funciones asociadas, como Ask Maps, comenzaron a desplegarse en Estados Unidos y, en el caso de la interacción por voz, también en India. Google confirmó que la expansión será progresiva a otras regiones y estará disponible en dispositivos con iOS, Android, CarPlay, Android Auto y vehículos con Google integrado.

Por el momento, los usuarios fuera de las regiones iniciales deberán esperar algunos meses para acceder a la experiencia completa. Google sigue ajustando la interfaz y ampliando la compatibilidad con otros sistemas y formatos de pantalla, con el objetivo de ofrecer la navegación 3D a nivel global.

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