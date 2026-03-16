Ver ‘Una batalla tras otra’ mejor película Oscar 2026: por qué no verla en Magis TV y Xuper TV

Una batalla tras otra obtuvo el Oscar a mejor película en 2026; para verla, evita plataformas como Magis TV o Xuper TV. (HBO Max)

Una batalla tras otra ha ganado mejor película en los premios Oscar 2026 y si deseas verla, debes evitar por completo plataformas como Magis TV o Xuper TV ya que son plataformas que distribuyen contenido sin los debidos derechos de autor. Por tanto, debes acudir a sitios como HBO MAX o Google Play Películas.

Para dimensionar el riesgo que representa Magis TV, es relevante señalar que la justicia argentina dispuso el bloqueo de la plataforma tras denuncias de varias empresas audiovisuales por la transmisión no autorizada de contenidos.

Dispositivos como Amazon Fire TV también desactivaron estas aplicaciones al detectar que ofrecían material sin el permiso de los titulares de derechos.

La justicia argentina bloqueó la plataforma por denuncias de transmisión ilegal de contenidos por parte de empresas audiovisuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo sistema de bloqueo de Amazon Fire TV identifica las aplicaciones incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional que combate la piratería audiovisual.

Cuando el sistema detecta una app como Xuper TV, emite una advertencia al usuario y la inhabilita de forma automática.

Dónde ver Una batalla tras otra

Una batalla tras otra está disponible en HBO Max y Google Play Películas. La película sigue a Bob Ferguson (interpretador por Leonardo DiCaprio), un ex militante revolucionario que vive aislado con su hija Willa.

La tranquilidad de su retiro se ve interrumpida cuando un adversario del pasado reaparece y secuestra a la joven, lo que obliga a Ferguson a reunir a sus antiguos compañeros para intentar rescatarla.

Una batalla tras otra se encuentra disponible en HBO Max y Google Play Películas. (HBO MAX)

El relato aborda las consecuencias de su historia personal y examina, en tono de sátira, conceptos como el poder, la venganza y la erosión de los ideales revolucionarios dentro de la sociedad estadounidense.

Por qué no ver Una batalla tras otra en Magis TV o Xuper TV

Debes evitar ver Una batalla tras otra a través de Magis TV o Xuper TV, ya que estas plataformas distribuyen contenido pirata. La justicia argentina ordenó el bloqueo de Magis TV tras denuncias de empresas audiovisuales por la transmisión no autorizada de obras protegidas.

Además, Amazon Fire TV desactivó estas aplicaciones al comprobar que ofrecían material sin autorización de los titulares de derechos.

Un análisis realizado por ESET, empresa de ciberseguridad, advirtió que Magis TV solicita permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación legítima de streaming, lo que la califica como una aplicación potencialmente indeseable (PUA). Entre los permisos requeridos, se encuentran:

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra fue galardonada como mejor película en los Oscar 2026. Richard Harbaugh/The Academy/Handout vía REUTERS

android.permission.GET_TASKS: permite acceder a información sobre las tareas en ejecución, facilitando que un atacante obtenga datos confidenciales sobre el uso del dispositivo y otras aplicaciones instaladas.

android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS: autoriza montar y desmontar sistemas de archivos extraíbles, lo que puede comprometer la seguridad del dispositivo.

android.permission.POST_NOTIFICATIONS: permite publicar notificaciones, lo que abre la puerta al envío de spam, intentos de phishing o contenido no deseado.

android.permission.READEXTERNALSTORAGE: habilita el acceso a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en la tarjeta SD, incluyendo información sensible.

Estas aplicaciones representan un riesgo para la seguridad del dispositivo y pueden facilitar la entrada de malware en la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

android.permission.READMEDIAAUDIO: permite leer archivos de audio almacenados en el dispositivo, como grabaciones de voz y música.

android.permission.REQUESTINSTALLPACKAGES: puede ser utilizado para engañar al usuario y lograr la instalación de software adicional, como malware o spyware, simulando actualizaciones legítimas.

android.permission.WRITEEXTERNALSTORAGE: autoriza modificar o eliminar archivos en el almacenamiento externo, facilitando la inyección de malware, el robo de datos o la pérdida de información personal.

Otro riesgo asociado al uso de estas plataformas es la utilización de set-top boxes (STB), dispositivos que pueden ser modificados o pirateados, facilitando la infección del televisor con programas de publicidad invasiva, robo de datos y la posibilidad de acceso remoto no autorizado a la red doméstica.

“Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”, dijo David Gonzalez, investigador de dicha empresa de ciberseguridad.