La historia que quizás no conocías del icónico fondo de pantalla de Windows XP: es un lugar real

La fotografía 'Bliss' de Windows XP se convirtió en uno de los fondos de pantalla más icónicos y vistos de la historia tecnológica.

Una colina verde, un cielo azul limpio y algunas nubes dispersas: la imagen conocida como “Bliss” se convirtió, desde el año 2001, en el fondo de pantalla por defecto de Windows XP y en una de las fotografías más vistas de la historia.

Detrás de esa escena que marcó el diseño del sistema operativo de Microsoft se esconde una suma de casualidades, decisiones personales y una historia de vida que trasciende lo meramente visual.

Cómo fue el momento de la fotografía del fondo de pantalla

La génesis de “Bliss” no responde a una estrategia publicitaria ni a una producción fotográfica planificada. Chuck O’Rear, su autor, era un fotógrafo profesional con décadas de experiencia, varias portadas en National Geographic y una vida marcada por los viajes y la curiosidad.

A finales de la década de los 90, O’Rear recorría cada viernes los 80 kilómetros que separan St. Helena del condado de Marin, al norte de San Francisco, para visitar a Daphne Larkin, una experiodista con quien estaba comenzando una relación.

Chuck O’Rear, experimentado fotógrafo de National Geographic, capturó la famosa imagen en el Napa Valley después de la epidemia de filoxera. (Archivo)

Aquel trayecto, repetido durante años, coincidió con un periodo de transformación en los paisajes del Napa Valley. Una epidemia de filoxera había devastado los viñedos, y donde antes se alineaban hileras de vides, ahora se extendía una alfombra de pasto verde salpicada de flores silvestres.

Fue en uno de esos recorridos, en enero de 1998, cuando O’Rear, atento al paisaje tras las lluvias, divisó una colina especialmente luminosa y equilibrada. “La hierba es perfecta, está verde, el sol brilla, hay algunas nubes”, pensó.

Detuvo su camioneta al costado de la carretera, sacó su cámara de formato medio y tomó varias fotografías usando película a color Fujifilm. La escena, bañada por la luz del invierno californiano, no necesitó retoques: el verde intenso y el azul profundo fueron captados tal como se veían.

Cómo esa foto llegó a Windows XP

La fotografía fue subida a Corbis, una agencia de imágenes fundada por Bill Gates, como parte del archivo personal de O’Rear. Durante un lustro, la imagen permaneció inadvertida, hasta que Microsoft, en busca de un fondo que transmitiera optimismo y modernidad para el lanzamiento de Windows XP, puso los ojos en esa escena sencilla y serena.

Microsoft adquirió los derechos de 'Bliss' para lanzar Windows XP en 2001, pagando la suma más alta registrada para el fotógrafo por una imagen. (win32.run/)

El equipo de branding de la compañía quería una imagen con una conexión más “terrenal” que los fondos de cielo usados en versiones anteriores del sistema operativo.

Microsoft contactó a O’Rear y le ofreció adquirir todos los derechos de la fotografía. El valor asignado fue tan alto que ninguna empresa de mensajería aceptó asegurar el envío de los negativos. Finalmente, O’Rear debió tomar un avión hasta la sede de la empresa en Seattle para entregar el material en persona.

El monto exacto nunca se reveló, protegido por un acuerdo de confidencialidad, pero sí trascendió que se trató de la mayor cifra jamás pagada al fotógrafo por una imagen y la segunda más alta para un fotógrafo vivo.

La fotografía recibió el nombre de “Bliss” (“Felicidad”), y desde el lanzamiento de Windows XP en 2001, fue vista por más de mil millones de personas en hogares, oficinas, aeropuertos y espacios públicos de todo el planeta. El paisaje, convertido en fondo de pantalla universal, se transformó en un símbolo de la era digital y en la puerta de entrada a la informática cotidiana para generaciones enteras.

De Windows XP al presente: la colina de Bliss, el mito real detrás del fondo que conquistó millones de PC

Cómo se ve en la actualidad la colina original de Windows XP

La emblemática colina de Windows XP ya no luce como en la fotografía original. El youtuber Andrew Levitt viajó al Valle de Napa para mostrar su estado actual y encontró el paisaje cubierto de viñedos y tonos marrones, especialmente fuera de la temporada de lluvias. Gracias a Google Maps pudo identificar el punto exacto, aunque desde el mismo ángulo la transformación es total.

Levitt confesó que la imagen actual ya no transmite la paz y simplicidad del famoso fondo, y que no la elegiría para su escritorio. Lanzado en 2001, Windows XP revolucionó la informática personal con más de 400 millones de copias vendidas en cinco años. Aunque su soporte oficial concluyó en 2014, el sistema y la imagen de la colina permanecen en la memoria de millones de usuarios y en aquellos equipos que aún los conservan.