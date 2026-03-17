Así puedes localizar tu coche aparcado con el celular: guía para usar Google Maps y otras tecnologías

Cómo encontrar tu coche con el móvil: guía para guardar la ubicación y evitar perderlo en estacionamientos o ciudades desconocidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facilidad de un automóvil invita a recorrer nuevos destinos y aprovechar el tiempo al aire libre, pero un detalle tan cotidiano como aparcar el coche puede convertirse en un problema cuando llega el momento de regresar y no recuerdas dónde lo dejaste.

Perderse entre calles, avenidas o grandes estacionamientos es más común de lo que parece, especialmente tras una jornada de turismo, compras o en eventos masivos. Por suerte, la tecnología móvil ofrece soluciones simples y efectivas para evitar este contratiempo.

Hoy, aplicaciones como Google Maps y las nuevas funciones inteligentes de los smartphones te permiten guardar la ubicación exacta del vehículo, añadir notas, recibir alertas y compartir la localización con otros. Estas herramientas, cada vez más precisas, convierten el teléfono en el mejor aliado para no volver a perder el coche.

Encontrar tu choche en el parqueadero no va a ser una tarea difícil gracias a Google Maps - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Localizar el coche con Google Maps: paso a paso

Google Maps es la herramienta más popular para la navegación GPS y, desde hace años, incluye la opción de guardar el lugar donde aparcaste. El proceso es sencillo y gratuito:

Estaciona el coche y abre Google Maps en tu móvil. Pulsa el punto azul que indica tu ubicación actual. Selecciona la opción “Guardar ubicación de aparcamiento” o “Guardar aparcamiento”. La aplicación marcará ese sitio en el mapa. Añade notas, fotos o un temporizador (por ejemplo, si estacionaste en zona azul o con límite horario). Así, podrás recordar detalles como el nivel del parking, la calle o el número de plaza. Cuando quieras volver al coche, toca el marcador en el mapa y selecciona “Cómo llegar” para que la app te guíe paso a paso.

Además, Google Maps permite compartir la ubicación del coche mediante WhatsApp, Telegram o cualquier app de mensajería, ideal cuando viajas acompañado o necesitas que otra persona encuentre el vehículo.

Usuarios de iPhone: ventajas del ecosistema Apple

Quienes usan iPhone también pueden beneficiarse de esta función. Si el teléfono estuvo conectado al coche vía Bluetooth o CarPlay, al aparcar se marcará automáticamente la ubicación en la app Mapas.

Olvidaste dónde estacionaste: trucos y apps para localizar el coche y evitar perder tiempo buscando - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo necesitas abrir la app para ver el marcador del coche y pedir indicaciones para volver a él. Puedes añadir notas, fotos o editar la ubicación manualmente.

Consejos para aparcar sin perder la ubicación

Guarda siempre la ubicación al estacionar , especialmente en lugares desconocidos.

Añade detalles relevantes : número de plaza, nivel, color de la fachada o puntos de referencia.

Si estacionas en grandes superficies, busca señales o referencias visuales (columnas, letras, números).

Navegación inmersiva en 3D: el salto visual de Google Maps

La llegada de la Navegación Inmersiva en 3D a Google Maps cambia la forma de orientarse en ciudades y carreteras. Esta función, basada en inteligencia artificial y modelos avanzados, permite visualizar el entorno con mayor realismo: edificios, puentes, túneles y hasta carriles de circulación aparecen en tres dimensiones, facilitando maniobras y anticipando salidas o cruces.

La nueva navegación en 3D de Google Maps transforma la experiencia de orientación al mostrar mapas tridimensionales con detalles urbanos realistas. (Google)

El sistema combina imágenes de Street View, fotografías aéreas y datos generados por la IA Gemini, ofreciendo una experiencia más intuitiva y segura. Otra novedad es la representación contextual del usuario: en vez de la clásica flecha azul, ahora verás un icono realista de tu coche o un peatón, situado con precisión en el entorno tridimensional.

Las vistas elevadas, los “zooms inteligentes” y la posibilidad de ver a través de estructuras urbanas permiten anticipar giros, rampas o salidas en autopistas, lo que minimiza el margen de error en zonas desconocidas.

Olvidar dónde aparcaste es cada vez menos frecuente gracias a la integración entre aplicaciones móviles, inteligencia artificial y sistemas de posicionamiento avanzados. Aprovechar estas herramientas te permitirá ahorrar tiempo, evitar estrés y disfrutar más de cada salida, sabiendo que regresar al coche será tan fácil como mirar la pantalla del teléfono.