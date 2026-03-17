Tecno

Así puedes localizar tu coche aparcado con el celular: guía para usar Google Maps y otras tecnologías

La navegación inmersiva y la función de guardar ubicación en Google Maps o Apple Maps ofrecen vistas realistas y detalles clave para encontrar el vehículo

Guardar
Cómo encontrar tu coche con
Cómo encontrar tu coche con el móvil: guía para guardar la ubicación y evitar perderlo en estacionamientos o ciudades desconocidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facilidad de un automóvil invita a recorrer nuevos destinos y aprovechar el tiempo al aire libre, pero un detalle tan cotidiano como aparcar el coche puede convertirse en un problema cuando llega el momento de regresar y no recuerdas dónde lo dejaste.

Perderse entre calles, avenidas o grandes estacionamientos es más común de lo que parece, especialmente tras una jornada de turismo, compras o en eventos masivos. Por suerte, la tecnología móvil ofrece soluciones simples y efectivas para evitar este contratiempo.

Hoy, aplicaciones como Google Maps y las nuevas funciones inteligentes de los smartphones te permiten guardar la ubicación exacta del vehículo, añadir notas, recibir alertas y compartir la localización con otros. Estas herramientas, cada vez más precisas, convierten el teléfono en el mejor aliado para no volver a perder el coche.

Encontrar tu choche en el
Encontrar tu choche en el parqueadero no va a ser una tarea difícil gracias a Google Maps - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Localizar el coche con Google Maps: paso a paso

Google Maps es la herramienta más popular para la navegación GPS y, desde hace años, incluye la opción de guardar el lugar donde aparcaste. El proceso es sencillo y gratuito:

  1. Estaciona el coche y abre Google Maps en tu móvil.
  2. Pulsa el punto azul que indica tu ubicación actual.
  3. Selecciona la opción “Guardar ubicación de aparcamiento” o “Guardar aparcamiento”. La aplicación marcará ese sitio en el mapa.
  4. Añade notas, fotos o un temporizador (por ejemplo, si estacionaste en zona azul o con límite horario). Así, podrás recordar detalles como el nivel del parking, la calle o el número de plaza.
  5. Cuando quieras volver al coche, toca el marcador en el mapa y selecciona “Cómo llegar” para que la app te guíe paso a paso.

Además, Google Maps permite compartir la ubicación del coche mediante WhatsApp, Telegram o cualquier app de mensajería, ideal cuando viajas acompañado o necesitas que otra persona encuentre el vehículo.

Usuarios de iPhone: ventajas del ecosistema Apple

Quienes usan iPhone también pueden beneficiarse de esta función. Si el teléfono estuvo conectado al coche vía Bluetooth o CarPlay, al aparcar se marcará automáticamente la ubicación en la app Mapas.

Olvidaste dónde estacionaste: trucos y
Olvidaste dónde estacionaste: trucos y apps para localizar el coche y evitar perder tiempo buscando - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo necesitas abrir la app para ver el marcador del coche y pedir indicaciones para volver a él. Puedes añadir notas, fotos o editar la ubicación manualmente.

Consejos para aparcar sin perder la ubicación

  • Guarda siempre la ubicación al estacionar, especialmente en lugares desconocidos.
  • Añade detalles relevantes: número de plaza, nivel, color de la fachada o puntos de referencia.
  • Si estacionas en grandes superficies, busca señales o referencias visuales (columnas, letras, números).

Navegación inmersiva en 3D: el salto visual de Google Maps

La llegada de la Navegación Inmersiva en 3D a Google Maps cambia la forma de orientarse en ciudades y carreteras. Esta función, basada en inteligencia artificial y modelos avanzados, permite visualizar el entorno con mayor realismo: edificios, puentes, túneles y hasta carriles de circulación aparecen en tres dimensiones, facilitando maniobras y anticipando salidas o cruces.

La nueva navegación en 3D
La nueva navegación en 3D de Google Maps transforma la experiencia de orientación al mostrar mapas tridimensionales con detalles urbanos realistas. (Google)

El sistema combina imágenes de Street View, fotografías aéreas y datos generados por la IA Gemini, ofreciendo una experiencia más intuitiva y segura. Otra novedad es la representación contextual del usuario: en vez de la clásica flecha azul, ahora verás un icono realista de tu coche o un peatón, situado con precisión en el entorno tridimensional.

Las vistas elevadas, los “zooms inteligentes” y la posibilidad de ver a través de estructuras urbanas permiten anticipar giros, rampas o salidas en autopistas, lo que minimiza el margen de error en zonas desconocidas.

Olvidar dónde aparcaste es cada vez menos frecuente gracias a la integración entre aplicaciones móviles, inteligencia artificial y sistemas de posicionamiento avanzados. Aprovechar estas herramientas te permitirá ahorrar tiempo, evitar estrés y disfrutar más de cada salida, sabiendo que regresar al coche será tan fácil como mirar la pantalla del teléfono.

Temas Relacionados

Google MapsCoche aparcadoLocalizar autoCelularGPSTecnología-NoticiasLo último en tecnologíaTecno Autos y Movilidad

Últimas Noticias

Elon Musk apuesta por la IA financiera: xAI recluta banqueros y expertos para entrenar a Grok

La ambición de xAI es crear un asistente financiero sin precedentes, combinando experiencia humana y tecnología avanzada

Elon Musk apuesta por la

¿Es un juego o es cine? Cómo el DLSS 5 de Nvidia logra gráficos de Hollywood en tu PC de casa

Esta herramienta analiza información interna de la imagen para generar un concepto nuevo en tiempo real

¿Es un juego o es

No compres otro monitor: truco gratuito para convertir tu celular Android en una segunda pantalla para PC

Usando Wi-Fi o cable USB y Spacedesk, se pueden lograr grandes cosas evitando gastar dinero

No compres otro monitor: truco

El mejor lugar para ubicar el router de WiFi: adiós a las zonas sin cobertura

Evitar la presencia de paredes y objetos que bloquean la señal y la cercanía a electrodomésticos son claves para mejorar la conexión a internet en casa

El mejor lugar para ubicar

Cuidado con las ‘alucinaciones’: la inteligencia artificial que más falla al dar datos y la que es casi infalible

Los modelos más avanzados de Gemini encabezan un ranking de precisión elaborado por Artificial Analysis

Cuidado con las ‘alucinaciones’: la
DEPORTES
River Plate anunció que duplicó

River Plate anunció que duplicó sus ingreso por acuerdos de patrocinio y presentó el plan para expandir la marca a nivel internacional

16 fotos del último adiós a Marcelo Araujo, el relator que marcó una era en el fútbol argentino

Tres partidos cerrarán la actividad de la Fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay por “asuntos personales”: no llegó a debutar

La historia detrás de Nani y cómo se originó su icónico apodo: “El nombre se quedó conmigo”

TELESHOW
La China Suárez en modo

La China Suárez en modo turista en Estambul: paseos por la ciudad con su peluquero antes del regreso a Argentina

La revelación de Alberto Cormillot sobre su estrategia de seducción: “Era mi mejor carta”

MasterChef Celebrity ya tiene fecha y formato para su gran final: cómo será el último desafío

Pancho Dotto recordó por qué Pampita fue la modelo más trabajadora que tuvo: “Cuando apareció fue una guerra total”

La fuerte pelea entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández en vivo: “Dejá de insultar”

INFOBAE AMÉRICA

Quién es el personaje anónimo

Quién es el personaje anónimo que acompañó a Forrest Gump y pocos recuerdan

Primer buque hospital construido en Colombia es asegurado para brindar atención en zonas apartadas

Un reconocido analista explicó por qué la estrategia militar de Estados Unidos e Israel contra Irán “está funcionando”

El mensaje que publicó la cuenta de Alí Larijani tras el anuncio de su muerte

Un juez paraguayo ordenó cambiar de prisión a dos reos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset