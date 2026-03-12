Oscar 2026: por qué ver las películas nominadas en Magis TV y Xuper TV es la peor decisión

La edición 2026 de los Premios Oscar se acerca y muchos buscan ver todas las películas nominadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se acerca y muchas personas buscan ver todas las películas nominadas. En este contexto, algunos consideran opciones como Magis TV o Xuper TV, pero elegir estas plataformas es altamente riesgoso.

Ambas dejaron de funcionar luego de que autoridades y plataformas digitales tomaran medidas para bloquear su operación debido a la retransmisión no autorizada de películas, series y eventos deportivos.

La justicia argentina, a través del juez Esteban Rossignoli y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic), ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores, e instruyó a las empresas tecnológicas a desactivar estas aplicaciones, incluso si ya estaban instaladas en dispositivos. Plataformas como Amazon Fire TV también impidieron el acceso total a estas apps.

Amazon Fire TV bloqueó por completo el acceso a estas aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de bloqueo identifica y desactiva automáticamente las aplicaciones incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), mostrando una advertencia al usuario.

Además, utilizar servicios de streaming no autorizados expone a los usuarios a riesgos de seguridad, como malware y pérdida de información personal.

En qué plataformas ver las películas nominadas a Oscar 2026

Una de las películas nominadas es Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, disponible en Netflix.

Esta producción de ciencia ficción gótica, basada en la novela de Mary Shelley (1818), se sitúa en la Europa del Este del siglo XIX y sigue al doctor Pretorious, quien debe buscar al monstruo de Frankenstein para continuar los experimentos iniciados por el doctor Víctor Frankenstein.

Entre las nominadas destaca Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro y disponible en Netflix con actuaciones de Oscar Isaac y Jacob Elordi. FRANKENSTEIN. Jacob Elordi as The Creature in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

Varias películas nominadas a mejor película pueden verse en plataformas como Apple TV, HBO Max o Prime Video, aunque la disponibilidad varía según la región. A continuación, la guía de acceso:

Bugonia : en Prime Video (no disponible en todas las regiones).

F1 : en Apple TV.

Frankenstein : en Netflix.

Hamnet : en Prime Video (disponibilidad limitada).

Marty Supreme : en Prime Video (no accesible en todos los territorios).

Una batalla tras otra : en HBO Max, Prime Video y Apple TV.

El agente secreto : en Prime Video (sujeto a restricciones regionales).

Valor sentimental : en Prime Video (no disponible en todos los países).

Pecadores : en HBO Max, Prime Video y Apple TV.

Sueños de trenes: en Netflix.

Marty Supreme está en Prime Video, pero su disponibilidad varía según la región. REUTERS/Mario Anzuoni

Qué alternativas gratuitas y seguras a Magis TV y Xuper TV existen

Algunas alternativas seguras y gratuitas a Magis TV y Xuper TV son YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise.

YouTube, propiedad de Google, permite acceder sin costo a millones de videos, documentales, series web, conciertos y contenidos educativos. No requiere suscripción: basta con instalar la aplicación y explorar su extenso catálogo.

Pluto TV ofrece canales en vivo y una amplia selección de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. No es necesario crear una cuenta para ver el contenido.

Opciones seguras y gratuitas a Magis TV y Xuper TV incluyen YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise. (Play Store)

En Rakuten TV, la sección “Free” incluye películas gratuitas como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro, destacando éxitos taquilleros de años anteriores.

RTVE Play es la plataforma de Radio Televisión Española y brinda acceso sin costo a series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef, emitidos por la televisión pública de España.

FilmRise, de origen estadounidense, ofrece contenido gratuito financiado por publicidad, con títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

Recurrir a estas plataformas garantiza el acceso legal, seguro y gratuito a una gran variedad de contenidos, evitando los riesgos de seguridad y las consecuencias legales asociadas a servicios no autorizados.

Pluto TV ofrece canales en vivo y una variada selección de películas y series como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto, sin necesidad de registrarse. (Pluto TV)

Dónde ver los premios Oscar 2026

La ceremonia de los Premios Oscar tendrá lugar el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El evento será transmitido en directo por ABC a partir de las 19:00 (hora del Este).