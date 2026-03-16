Meta planea reducir hasta un 20% su plantilla por las inversiones en IA

La dirección de Meta ha comunicado a líderes sénior la necesidad de preparar planes de recorte. REUTERS/Francis Mascarenhas

Meta se prepara para afrontar una nueva ronda de despidos que podría afectar al 20% o más de su plantilla, según revelaron a Reuters varias fuentes internas. Esta decisión respondería al aumento de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial y a una estrategia orientada a incrementar la eficiencia mediante el uso de trabajadores asistidos por IA.

Aunque la fecha y la magnitud exacta de los recortes aún no han sido definidas, la compañía ya ha comenzado a planificar estos ajustes en respuesta al fuerte desembolso que supone la transformación tecnológica de la empresa.

Meta, IA y la tendencia a la reducción de personal

La dirección de Meta ha comunicado a líderes sénior la necesidad de preparar planes de recorte, aunque oficialmente la empresa califica la información como “especulativa sobre enfoques teóricos”, según Andy Stone, portavoz de la compañía.

Meta se prepara para afrontar una nueva ronda de despidos que podría afectar al 20% o más de su plantilla. REUTERS/Dado Ruvic

Si los recortes alcanzan el 20%, serían los mayores desde la reestructuración de 2022-2023, cuando Meta despidió a 11.000 empleados en noviembre de 2022 y eliminó otros 10.000 puestos cuatro meses después, en lo que denominó “el año de la eficiencia”. Al cierre de 2023, la empresa contaba con casi 79.000 empleados.

El impulso de Mark Zuckerberg por posicionar a Meta como líder en el sector de la IA generativa ha elevado significativamente los costos. La compañía ha ofrecido paquetes salariales multimillonarios para captar investigadores destacados y crear un equipo de superinteligencia.

Además, Meta planea invertir hasta 600 mil millones de dólares en centros de datos para 2028, adquirió Moltbook —una red social para agentes de IA— e invertirá al menos 2 mil millones de dólares en la startup china Manus, según Reuters.

La dirección de Meta ha comunicado a líderes sénior la necesidad de preparar planes de recorte. REUTERS/Gonzalo Fuentes

La eficiencia y el impacto de la IA en el empleo tecnológico

Zuckerberg ha destacado que las inversiones en inteligencia artificial ya están generando cambios sustanciales: “proyectos que antes requerían grandes equipos ahora pueden ser realizados por una sola persona muy talentosa”, señaló en enero. Esta transformación, impulsada por la IA, permite realizar tareas con menos personal, lo que justifica la reducción de plantilla prevista.

La tendencia de recortes no es exclusiva de Meta. Otras grandes tecnológicas estadounidenses también han anunciado despidos en 2024, citando la eficiencia derivada de la inteligencia artificial como uno de los motivos.

Amazon confirmó recientemente la eliminación de aproximadamente 16.000 puestos, el 10% de su plantilla, mientras que Block, dirigida por Jack Dorsey, redujo casi a la mitad su personal, atribuyendo la decisión a la creciente capacidad de la IA para optimizar procesos y reducir la necesidad de equipos numerosos.

La tendencia de recortes no es exclusiva de Meta. (AP foto/Jeff Chiu)

Meta, cuestionada por fallos al detectar deepfakes generados por IA

La circulación masiva de contenido generado por inteligencia artificial durante conflictos armados ha puesto bajo escrutinio las políticas de detección y etiquetado de Meta. Tras el análisis del enfrentamiento entre Israel e Irán en 2025, el Oversight Board —el Consejo asesor de contenido de la empresa— determinó que la actuación frente a la proliferación de deepfakes fue insuficiente.

El Consejo recomendó que Meta debería actualizar sus estrategias para identificar y mostrar el contenido producido por IA. Entre las sugerencias, se encuentra la necesidad de ofrecer información amplia sobre el origen de los materiales, perfeccionar los mecanismos de etiquetado e invertir en herramientas de detección más avanzadas.

Según el Oversight Board, la compañía debe establecer un sistema de reglas independiente para que los usuarios puedan reconocer de “forma confiable el contenido generado por IA” y modificar sus políticas para asegurar una reacción adecuada ante publicaciones potencialmente engañosas.

Un deepfake es un contenido manipulado con IA que imita el rostro, la voz o los movimientos de una persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detonante de estas advertencias fue un video difundido en Facebook durante el conflicto Israel-Irán, en junio de 2025. La grabación, compartida desde Filipinas en una página que simulaba ser un medio noticioso, mostraba supuestos daños en Haifa. Sin embargo, la Agence France-Presse confirmó que se trataba de imágenes falsas creadas por IA.

Aunque el video superó las 700.000 visualizaciones y varios usuarios alertaron en los comentarios sobre su naturaleza artificial, Meta no revisó ni etiquetó la publicación como deepfake de alto riesgo.

El Consejo asesor revirtió la decisión de la empresa de dejar el video sin advertencia y enfatizó que el contenido “representó un riesgo significativo de inducir a error al público sobre un asunto importante en un momento crítico”.