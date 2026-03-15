La IA Agéntica ya reduce costos de compras en hasta un 29%: por qué no adoptarla pondría a las empresas en desventaja ante sus proveedores

La IA agéntica transforma las áreas de compras corporativas en uno de los motores clave para el impacto financiero de las empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compras corporativas llevan décadas permaneciendo en un segundo plano, relegadas a tareas operativas centradas en órdenes de compra y facturas, donde la palabra estrategia era casi un eufemismo. Con el avance de la IA agéntica —esa clase de inteligencia artificial que, además de analizar datos, ejecuta decisiones autónomas de múltiples pasos—, el área de compras se transforma en una de las palancas de mayor impacto financiero para las empresas.

La consultora internacional McKinsey & Company señala que quienes no perciban este cambio actúan con los ojos cerrados.

Un informe publicado el 5 de febrero de 2026 por McKinsey & Company, elaborado por Mittal, A., Belotserkovskiy, R. y Liakopoulou, T., respalda con datos precisos que la IA Agéntica ya genera resultados tangibles y medibles en funciones de compras empresariales.

Impacto medible de la IA Agéntica en compras

El informe registra casos concretos con cifras verificables. Según McKinsey & Company, una empresa tecnológica con sede en Estados Unidos implementó agentes de IA interconectados para rediseñar su estrategia de abastecimiento externo.

Un informe de McKinsey & Company demuestra con cifras el efecto medible de la IA agéntica en las funciones de compras empresariales a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado: identificó oportunidades de ahorro de entre 12% y 20% en operaciones de centros de contacto, y de 20% y 29% en gastos de externalización de procesos de negocio y servicios financieros.

En Alemania, una compañía química utilizó agentes de IA para el abastecimiento autónomo de consumibles, elevando la eficiencia de su equipo de compras entre un 20% y un 30%, y capturando entre un 1% y un 3% adicional de valor económico.

Por su parte, un operador de telecomunicaciones europeo logró reducir hasta en un 90% el tiempo destinado por sus equipos de negociación al análisis y las comunicaciones, y alcanzó ahorros de entre un 10% y un 15% en negociaciones con proveedores.

Otro ejemplo proviene de un fabricante aeronáutico de Estados Unidos que automatizó la gestión de pedidos y niveles de inventario mediante agentes inteligentes. Esta iniciativa permitió una reducción del inventario activo en un 30%, lo que se reflejó en un incremento del EBIT de aproximadamente 700 millones de dólares.

Del análisis de datos a la automatización en compras

Empresas líderes logran ahorros entre 12% y 29% e incrementan el EBIT hasta 700 millones de dólares gracias a la automatización inteligente en compras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este impacto va más allá de mejoras incrementales y refleja un cambio de paradigma, que el informe resume como el paso de la IA analítica —Muéstrame los datos— a la IA Agéntica —Hazlo por mí.

Hoy, un agente de IA puede analizar ofertas de proveedores en cualquier franja horaria, monitorear mercados en tiempo real, detectar desviaciones de costes y preparar estrategias de negociación antes de la jornada laboral humana. Opera sin descanso, mejora su desempeño en cada ciclo y está siempre disponible.

La consultora presenta este proceso como una fuerza laboral híbrida en la que los profesionales se focalizan en tareas de resolución creativa, construcción de relaciones y juicios complejos, mientras que los agentes maximizan escala, velocidad y síntesis de información. Este esquema ya es una realidad entre las empresas más avanzadas.

Liderazgo y adopción de IA en compras

De acuerdo con el informe, las funciones de compras emplean hoy menos del 20% de los datos disponibles para fundamentar sus decisiones. El obstáculo principal no reside en la tecnología, sino en modelos de gestión obsoletos.

Compañías alemanas y estadounidenses reportan aumentos en la eficiencia de compras y reducción de inventarios usando agentes de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

McKinsey identifica cuatro transformaciones esenciales para un modelo de compras reconfigurado: tratar los datos como activos estratégicos, gestionar agentes de IA como infraestructura operativa, fomentar la colaboración humano-agente y desplegar la IA a lo largo de todo el ciclo de abastecimiento a pago. Cada uno de estos cambios exige liderazgo, no solo capacidad técnica.

El atraso es particularmente evidente en América Latina. Mientras empresas tecnológicas, farmacéuticas y de telecomunicaciones del hemisferio norte ya capturan ahorros de dos dígitos con IA Agéntica, muchas compañías regionales permanecen debatiendo si conviene explorar la inteligencia artificial. Según el informe, la brecha que frena la adopción no es tecnológica, sino de ambición.

Desafíos competitivos en la adopción de IA

El reporte advierte que los proveedores avanzan velozmente en la integración de IA en sus funciones comerciales, modificando por completo la lógica de negociación y abastecimiento.

Esto implica que, si una empresa no implementa IA Agéntica en su área de compras, no solo estará rezagada frente a sus competidores, sino incluso ante sus propios proveedores, quienes llegarán mejor preparados a la mesa de negociación gracias a mejores datos y simulaciones.

Implementación acelerada de IA en compras

El paso de la IA analítica a la IA agéntica implica automatización autónoma en monitoreo de mercado, detección de costes y negociación con proveedores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consultora propone una hoja de ruta práctica: activar agentes de IA “sin arrepentimientos” en aplicaciones listas para desplegar —como copilotos de categoría, optimización de contratos o sistemas de reajuste de precios—, establecer una visión orientada a resultados de negocio y escalar desde pilotos acotados.

El documento sostiene que, con bases adecuadas, las empresas pueden transitar del prototipo al piloto en semanas y llegar al despliegue a escala en menos de un año. Estos procesos no se asemejan a largos programas de transformación digital, sino a intervenciones rápidas y rentables.

Propone además medir el éxito con una métrica renovada: el ROI de compras, entendido como el valor total creado dividido por el costo total para alcanzarlo, incluyendo no solo ahorros, sino también fugas evitadas, beneficios de capital de trabajo, reducción de riesgo y habilitación de ingresos.