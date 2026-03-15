Guía para solucionar los problemas de conexión a internet del televisor

Hay varios pasos a seguir antes de llamar al soporte técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos momentos se pueden presentar fallos al conectar el televisor a internet, dificultando el acceso a aplicaciones, servicios streaming y navegadores, un fenómeno que suele generar frustración entre los usuarios y limitar el aprovechamiento de las capacidades del electrodoméstico.

Ante esto, diversos fabricantes, entre ellos Sony, sugieren una serie de pasos para diagnosticar y corregir los errores más frecuentes en la conexión a internet del Smart TV. Este tipo de incidencias pueden depender tanto de la configuración interna del televisor como de problemas en el router o la red Wi-Fi.

Por qué el televisor no detecta la red WiFi doméstica

Uno de los problemas más comunes es la imposibilidad del televisor para mostrar o conectarse a la red WiFi del hogar. El primer paso consiste en confirmar que el televisor es compatible con conexiones inalámbricas y que la función WiFi se encuentre activada en el menú de ajustes.

Es necesario verificar que el televisor tenga en sus ajustes la opción de conexión inalámbrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

La ruta para acceder a esta configuración puede variar, pero suele encontrarse en el apartado de Red o Conexión inalámbrica. Es fundamental revisar que el router esté encendido y sus luces funcionen de manera habitual.

Las luces normales suelen ser verdes, azules o blancas y permanecen fijas luego de un breve inicio. Si el router muestra luces rojas, naranjas, parpadeos irregulares o se reinicia solo, se sugiere reiniciarlo y esperar a que las luces se estabilicen antes de volver a intentar la conexión.

Qué hacer si el televisor no reconoce la contraseña de la red WiFi

La introducción incorrecta de la contraseña WiFi es una de las causas principales de fallos de conexión. Hay que prestar especial atención a la distinción entre caracteres similares, como el número 0 y la letra O, o el número 1, la letra l y la I mayúscula.

Se debe corroborar que la clave esté bien escrita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teclado virtual del televisor puede dificultar la escritura precisa, así que conviene revisar cuidadosamente cada carácter antes de pulsar conectar. En caso de haber cambiado recientemente la contraseña de la red, es probable que el televisor intente acceder con la clave anterior.

En ese caso, se debe seleccionar la red desde el menú de WiFi, eliminar la conexión guardada y volver a introducir la contraseña correcta. Este procedimiento suele resolver la mayoría de errores derivados de credenciales incorrectas.

Cómo mejorar la cobertur de la red WiFi

Una señal débil o inestable puede afectar directamente la experiencia de uso en los televisores inteligentes. La ubicación del router influye de gran forma en la calidad de la conexión. Se debe situarlo lo más cerca posible del televisor, evitando obstáculos como paredes gruesas u objetos metálicos que puedan interferir con la señal.

La ubicación del router es clave para reducir las interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, conviene mantener el router elevado, al menos a la altura de la cintura, y alejado de dispositivos que puedan ocasionar interferencias, como microondas, teléfonos inalámbricos o altavoces Bluetooth.

En hogares de grandes dimensiones, puede ser útil considerar el uso de repetidores WiFi para ampliar el alcance de la señal y garantizar un funcionamiento óptimo en toda la vivienda.

Por qué el televisor se conecta, pero las aplicaciones no funcionan con normalidad

A veces, el televisor logra conectarse a la red, pero las aplicaciones y servicios en línea no responden o muestran errores de autenticación.

Para reducir fallos en el funcionamiento del dispositivo hay que mantenerlo actualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sony advierte que una causa frecuente radica en una fecha y hora incorrectas en el sistema del televisor. Este desajuste puede bloquear los certificados de seguridad, imposibilitando el acceso a plataformas como Netflix o YouTube.

El ajuste de la fecha y la hora debe realizarse desde el menú de configuración del televisor, donde se puede establecer la actualización automática a través de internet.

Asimismo, se sugiere buscar actualizaciones de software en la sección de sistema, porque un firmware desactualizado puede provocar incompatibilidades con servicios actuales. Buscar siempre la última versión disponible ayuda a prevenir este tipo de inconvenientes.