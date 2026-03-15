Estos son los cuatro métodos para refrescar el hogar con ventiladores

El uso estratégico de ventiladores permite refrescar el hogar y aliviar la sensación de calor sin aumentar considerablemente el consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del aumento de las temperaturas extremas, los ventiladores se consolidan como una de las alternativas más utilizadas en los hogares para enfrentar el calor. Si bien estos aparatos no enfrían el aire como lo hace el aire acondicionado, su uso correcto puede generar una sensación de alivio térmico notable y ayudar a mantener el confort sin elevar significativamente el consumo eléctrico.

El principio de funcionamiento de los ventiladores radica en que no modifican la temperatura real del ambiente, sino que actúan sobre la percepción térmica del cuerpo humano.

El flujo de aire generado por estos dispositivos favorece la evaporación del sudor y acelera la disipación del calor corporal. La sensación de frescura inmediata se debe al contacto directo de la brisa sobre la piel, lo que permite enfrentar jornadas calurosas con mayor comodidad.

Los expertos recomiendan encender los ventiladores solo en habitaciones ocupadas para ahorrar energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en climatización y eficiencia energética insisten en que, para aprovechar al máximo estos equipos, es fundamental evitar su uso en ambientes vacíos. El motor de un ventilador puede elevar levemente la temperatura de la habitación si no hay personas presentes, por lo que su efecto refrescante solo se justifica cuando hay alguien para recibir el beneficio directo del flujo de aire.

Cuatro métodos prácticos para refrescar el hogar con ventiladores

El uso estratégico de los ventiladores puede integrarse en la rutina diaria para mantener un ambiente agradable durante las horas más calurosas. A continuación, se describen cuatro métodos recomendados por especialistas y organismos de energía para lograr un enfriamiento eficiente:

1. Configuración adecuada de la dirección del aire. Los ventiladores de techo ofrecen la posibilidad de ajustar el sentido de giro. Durante el verano, conviene programarlos en sentido contrario a las agujas del reloj para crear un flujo descendente de aire. De esta manera, se genera una brisa constante que ayuda a disipar el calor corporal y mejora la percepción de frescura. En los meses fríos, el sentido se invierte para distribuir el aire caliente acumulado cerca del techo.

Ajustar el sentido de giro del ventilador de techo mejora la sensación térmica durante el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Uso solo en espacios ocupados. Uno de los consejos subrayados por organismos especializados es apagar los ventiladores en habitaciones vacías. Estos dispositivos no reducen la temperatura real del ambiente, por lo que mantenerlos encendidos sin personas presentes solo incrementa el consumo energético sin aportar ventajas. El ventilador refresca a las personas, no a los espacios.

3. Combinación con aire acondicionado. La utilización conjunta de ventiladores y aire acondicionado permite elevar algunos grados el termostato del equipo de refrigeración sin perder confort. La brisa producida por el ventilador ayuda a que el cuerpo perciba menor calor, lo que reduce el esfuerzo del aire acondicionado y se traduce en un ahorro significativo en la factura eléctrica. Esta práctica contribuye a una gestión más eficiente de los recursos.

4. Ventilación cruzada mediante ventanas. En noches frescas, ubicar un ventilador orientado hacia el interior favorece el ingreso de aire frío desde el exterior. Durante el día, puede emplearse para expulsar el aire caliente acumulado en la vivienda. Si se combina esta acción con la apertura de ventanas opuestas, se genera una corriente cruzada que renueva el ambiente y mejora la circulación natural del aire, lo que ayuda a reducir la carga térmica en paredes y techos.

Utilizar ventiladores junto a la apertura de ventanas favorece la ventilación cruzada y renueva el aire interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la efectividad de estos métodos, los ventiladores pueden no ser suficientes en condiciones de calor extremo o alta humedad. Sin embargo, siguen siendo una alternativa accesible y eficiente para el uso cotidiano, especialmente en regiones donde el costo de la energía eléctrica es una preocupación central.

Con ajustes simples en la rutina y un uso consciente, estos dispositivos representan una solución práctica para enfrentar las altas temperaturas sin depender exclusivamente de sistemas de refrigeración más costosos o demandantes.