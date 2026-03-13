Cómo es el nuevo modelo de taxi autónomo sin pedales ni volante

El modelo elimina volante y pedales, confiando todo el manejo a sistemas autónomos avanzados. (Imagen ilustrativa Infobae)

La industria automotriz vuelve a desafiar los límites de la movilidad con el anuncio de Lucid Lunar, el nuevo concepto de taxi autónomo presentado por Lucid Motors durante su reciente Investor Day en Nueva York.

Este prototipo, que elimina por completo el volante y los pedales, representa la visión de la compañía para un futuro donde los viajes urbanos se realicen en vehículos eléctricos completamente automatizados y sin intervención humana.

Las claves de su diseño

El Lucid Lunar es un vehículo compacto de dos plazas que ofrece una experiencia de transporte radicalmente distinta a la de los automóviles tradicionales. Al carecer de volante y pedales, todo el control recae en los sistemas de conducción autónoma, lo que libera espacio y redefine la disposición interior. Este robotaxi se basará en la plataforma que Lucid Motors empleará para su próxima generación de vehículos eléctricos medianos, conocidos como la serie “mid-size”.

El Lucid Lunar forma parte de la estrategia de la empresa para liderar el mercado de vehículos eléctricos y movilidad autónoma. (Lucid Motors)

Durante la presentación, Marc Winterhoff, CEO interino de Lucid Motors, destacó que la empresa ya está “trabajando en” el desarrollo del Lunar, aunque después la compañía aclaró que no existe un proyecto de desarrollo activo para este modelo específico en la actualidad.

Alianzas estratégicas y pruebas en el mercado

Lucid Motors también anunció que está cerca de alcanzar un acuerdo con Uber para colaborar en la creación de un robotaxi basado en uno de los vehículos medianos que la empresa tiene en desarrollo. Además, Lucid trabaja junto a Nuro, una compañía especializada en tecnología de vehículos autónomos, para lanzar una versión autónoma del SUV Gravity. Este modelo será probado en la red de Uber en el área de San Francisco antes de que finalice el año.

Todavía no se ha confirmado si el robotaxi utilizará la tecnología de Nuro, pero la colaboración marca un paso importante hacia la integración de vehículos sin conductor en servicios de transporte masivo.

La arquitectura del Lucid Lunar se basa en la nueva plataforma de vehículos eléctricos medianos de la marca, adaptada para maximizar la eficiencia y la interacción digital dentro del taxi autónomo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de negocio: suscripciones y software

Más allá del hardware, Lucid Motors apuesta por la monetización a través de servicios de software y suscripciones. La empresa planea lanzar en 2027 el sistema DreamDrive Pro, que permitirá a los usuarios elegir entre distintos niveles de asistencia y autonomía mediante una suscripción mensual.

El nivel básico costará 69 dólares al mes, mientras que la opción más avanzada —que promete conducción autónoma total— llegará a los 199 dólares mensuales, aunque esa tecnología aún no está disponible.

La compañía considera que los ingresos derivados de las suscripciones de autonomía representan “la mayor oportunidad de monetización por software”, un modelo ya adoptado por Tesla y anunciado también por Rivian.

Lucid Lunar es el nuevo robotaxi de Lucid Motors, diseñado como un vehículo de dos plazas sin controles manuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lucid Motors también trabaja en el desarrollo de un asistente de inteligencia artificial para el habitáculo, capaz de ejecutar tareas sencillas, como regular la climatización, y otras más complejas, como sugerir actividades personalizadas o destinos con determinadas características. Aunque la demostración en vivo del asistente falló durante el evento, la empresa compartió un video pregrabado para mostrar su potencial.

Innovación en la nueva generación de vehículos

El resto del evento de Lucid Motors estuvo centrado en los esfuerzos para reducir los costos de fabricación y mejorar la eficiencia de sus motores eléctricos, aspectos clave para que la nueva línea de vehículos medianos —que tendrán precios de entrada cercanos a los 50.000 dólares— sea competitiva. Los primeros modelos de esta gama se llamarán Lucid Cosmos y Lucid Earth, aunque el nombre del tercer integrante de la serie aún no fue revelado.

Con el Lucid Lunar, la compañía busca posicionarse en la vanguardia de la movilidad autónoma, apostando por un concepto de taxi sin controles manuales que podría transformar el transporte urbano y abrir nuevas oportunidades de negocio en el sector de los vehículos eléctricos y la conducción autónoma.