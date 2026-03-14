Elon Musk pierde a otro cofundador de xAI y se compromete a reconstruir la startup de inteligencia artificial

Elon Musk confirmó en X que xAI no se diseñó adecuadamente y será rediseñada tras la salida de varios fundadores. (Reuters)

Elon Musk enfrenta una nueva crisis en su empresa de inteligencia artificial, xAI, tras la salida de otro cofundador clave y anuncia que la compañía será reconstruida desde cero.

El propio Musk comunicó la decisión a través de su red social X, donde reconoció que la estructura inicial de la startup no fue diseñada adecuadamente. La reorganización llega en un momento de alta rotación y tras la reciente fusión de xAI con SpaceX.

Salidas de alto perfil y reestructuración interna

La semana estuvo marcada por la dimisión de Guodong Zhang, cofundador de xAI y responsable del producto de generación de imágenes de la empresa. Zhang anunció su salida el jueves, lo que incrementó la incertidumbre sobre la estabilidad interna de la organización.

Solo tres de los doce cofundadores originales de xAI permanecen en la compañía, incluyendo a Musk. (Reuters)

Poco después, Haotian Liu, colaborador directo de Zhang, también abandonó la compañía citando agotamiento. A estas bajas se suma la de Zihang Dai, otro de los doce cofundadores originales.

Con estas salidas, solo tres de los 12 fundadores originales permanecen en xAI, incluida la figura de Musk. La empresa, fundada hace tres años, atraviesa una etapa de reconfiguración profunda en su liderazgo y equipo técnico.

Reconocimiento de retrasos y nueva estrategia de talento

Durante una conferencia reciente, Musk admitió que xAI se encuentra retrasada en programación respecto a competidores como Anthropic y OpenAI. El empresario indicó que el equipo de directivos tanto de SpaceX como de Tesla fue involucrado para revisar el trabajo del personal de xAI, medida que se tradujo en despidos dentro de la startup.

OpenAI es uno de los principales competidores de xAI en el desarrollo de inteligencia artificial avanzada (Reuters)

En paralelo, Musk anunció la incorporación de dos altos cargos provenientes de Cursor, una startup de referencia en programación de inteligencia artificial valorada en 50.000 millones de dólares. El movimiento busca reforzar el área técnica y acelerar el desarrollo interno de xAI.

Campaña de reclutamiento y revisión de procesos

En su mensaje público, Musk reconoció errores en el proceso de contratación de la empresa e informó que, junto a Baris Akis, su aliado en la captación de talento, están revisando el historial de entrevistas y contactando a candidatos prometedores que no recibieron ofertas o ni siquiera fueron entrevistados en su momento.

“En los últimos años, a muchas personas talentosas se les denegó una oferta de trabajo o incluso una entrevista en xAI. Les pido disculpas”, publicó Musk en X. “Baris y yo estamos revisando el historial de entrevistas de la empresa y contactando nuevamente a los candidatos prometedores”.

Musk y su equipo revisan el historial de contrataciones para atraer nuevos talentos y relanzar xAI en un mercado cada vez más competitivo. (Bloomberg)

Esta nueva etapa de reclutamiento busca revitalizar el equipo y dotar a la empresa de los recursos necesarios para competir en un sector dominado por gigantes tecnológicos.

Alianzas y proyectos conjuntos con Tesla

En medio de la reestructuración, xAI inició una colaboración más estrecha con Tesla a través de la iniciativa Macrohard, cuyo objetivo es aplicar inteligencia artificial para replicar el funcionamiento integral de empresas enteras.

Tras la salida de ingenieros clave, incluido el cofundador Toby Pohlen, el proyecto pasó a ser una empresa conjunta entre ambas organizaciones. Ashok Elluswamy, vicepresidente de software de IA en Tesla, confirmó en X que ambas compañías están contratando activamente personal para Macrohard, lo que demuestra la creciente integración entre los distintos negocios de Musk.

La estrategia actual de xAI implica una cooperación cada vez mayor con otras firmas del ecosistema Musk, en un intento por acelerar el desarrollo de soluciones avanzadas y mantener la relevancia en el competitivo mercado de la inteligencia artificial. Mientras tanto, la empresa busca reconstruir su estructura interna y recuperar el ritmo de innovación tras las recientes salidas.