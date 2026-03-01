Elon Musk advierte el fin de una profesión: “para finales de 2026 ni siquiera habrá que preocuparse por ella”

Elon Musk advierte que los programadores corren riesgo de quedarse sin empleo ante el avance de la inteligencia artificial. (REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo)

Elon Musk ha lanzado una advertencia a los programadores, asegurando que les queda menos de un año para cambiar de trabajo, porque el desarrollo tecnológico los puede dejar sin empleo.

El CEO de Tesla y SpaceX sostiene que la programación, tal como se conoce hoy, está sentenciada a desaparecer, reemplazada por sistemas de inteligencia artificial capaces de generar código optimizado desde simples instrucciones en lenguaje natural.

Qué dijo Elon Musk sobre el futuro de los programadores

Durante una reunión interna de xAI y en sus recientes intervenciones en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, Elon Musk revolucionó el debate sobre el futuro del trabajo en el entorno digital. “Para finales de 2026 ya ni siquiera habrá que preocuparse por programar”, dijo.

Musk afirmó que el avance de la IA está a punto de alcanzar un nivel de competencia que hará que el trabajo, tal como lo entendemos actualmente, sea únicamente opcional.

El desarrollo de modelos de lenguaje como GitHub Copilot y OpenAI Codex ya permite automatizar gran parte del trabajo de los desarrolladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario proyecta que en ese futuro cercano, los programadores dejarán de escribir código porque será más eficiente explicar a un chatbot lo que se desea desarrollar que sentarse frente a un editor. Musk sitúa finales de este año como el punto de inflexión donde la programación manual perderá sentido, ya que los modelos de IA asumirán la tarea, produciendo archivos ejecutables listos para usar a partir de simples descripciones en lenguaje natural.

Por qué Musk pronostica el fin de la programación tradicional

La base de la predicción de Elon Musk radica en los avances recientes de los modelos de lenguaje y sistemas de inteligencia artificial. Actualmente, herramientas como GitHub Copilot y OpenAI Codex ya asisten a los desarrolladores al escribir funciones completas, refactorizar módulos, sugerir interfaces de programación y localizar errores.

Según Musk, esto demuestra que una fracción cada vez mayor del trabajo de desarrollo, especialmente las tareas más mecánicas, ya puede ser automatizada.

Elon Musk anticipa que la inteligencia artificial producirá códigos binarios optimizados, eliminando la necesidad de lenguajes de programación tradicionales como Python y C++.

El siguiente salto llegará con modelos mucho más grandes y superordenadores dedicados a la inteligencia artificial a una escala sin precedentes, como el Colossus 2 que xAI está construyendo. Es aquí donde el empresario introduce su idea más radical: la IA dejará de generar código fuente y producirá directamente binarios optimizados para cada arquitectura, eliminando la necesidad de lenguajes como Python, Java o C++.

Así, los programadores solo tendrían que indicar los requisitos del software en lenguaje natural —por ejemplo, “desarrolla un CRM con estas funciones” o “crea un videojuego con estas reglas”— y el sistema devolvería un ejecutable listo para instalar.

Cuáles son las primeras profesiones amenazadas por la inteligencia artificial

La visión de Musk no se limita a la programación. Según el magnate, los primeros puestos en desaparecer por la eficiencia de la IA serán todos aquellos vinculados al entorno digital. En este grupo incluye funciones administrativas, atención al cliente digital, análisis de datos y programadores básicos.

Musk sostiene que la velocidad con la que los algoritmos de IA aprenden a ejecutar procesos lógicos supera cualquier previsión académica previa.

Elon Musk sostiene que incluso médicos y abogados verán su trabajo transformado por la IA, que ya analiza historiales clínicos y redacta contratos con alta precisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico del empresario alcanza profesiones tradicionalmente consideradas seguras, como médicos y abogados. El empresario argumenta que la IA ya es capaz de analizar historiales clínicos con mayor precisión que los humanos y de automatizar investigaciones legales y la redacción de contratos complejos, donde el margen de error de la máquina es casi inexistente.

En contraste, Musk identifica como “refugio temporal” los trabajos que requieren interacción física con el entorno, pues son más difíciles de automatizar completamente. Sin embargo, advierte que esta ventaja se reducirá con la llegada de robots humanoides como Optimus, que podrían empezar a cubrir vacantes en fábricas y mantenimiento doméstico antes de que termine la década.