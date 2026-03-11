Tecno

Elon Musk anuncia que xAI y Tesla crearán ‘Macrohard’, un proyecto para desarrollar software autónomo

Esta nueva alianza se enfocará en procesar tareas en tiempo real y automatizar procesos desde la concepción hasta la implementación del software

Musk presentó Macrohard como un proyecto conjunto entre Tesla y su startup xAI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elon Musk presentó oficialmente ‘Macrohard’, un proyecto conjunto entre Tesla y la startup de inteligencia artificial xAI, cuyo objetivo es revolucionar la creación de software a través de agentes autónomos. El anuncio, realizado el miércoles en la red social X, confirma que ambas compañías trabajarán de la mano para desarrollar sistemas capaces de emular el funcionamiento de empresas enteras, utilizando inteligencia artificial avanzada y hardware propio de Tesla.

Un proyecto que une IA, robótica y automatización

‘Macrohard’, también conocido como Digital Optimus, representa un nuevo salto en la visión de Musk sobre el futuro del trabajo digital. Esta iniciativa surgió en agosto de 2025 como un experimento de xAI para desarrollar agentes de IA –trabajadores digitales– capaces de generar software de forma autónoma. Tras meses de dificultades para poner en marcha el proyecto,

Musk reveló que se trata ahora de una colaboración directa entre xAI y Tesla, como resultado de un acuerdo de inversión de 2.000 millones de dólares firmado en enero.

El nombre Digital Optimus se inspira en el robot humanoide Optimus, desarrollado por Tesla. Musk sostiene que este autómata será “el producto más valioso de la historia de la humanidad”, y Macrohard busca trasladar ese potencial al ámbito digital, creando una IA capaz de diseñar, ejecutar y gestionar software con un alto grado de autonomía.

El proyecto surge tras una inversión de 2.000 millones de dólares de Tesla en xAI. (Reuters)

Cómo funcionará Macrohard: Grok y la IA en tiempo real

En sus declaraciones, Musk detalló la arquitectura detrás de Macrohard. El sistema combinará el modelo de lenguaje Grok, desarrollado por xAI, con un agente de IA creado por Tesla. Grok actuará como “director” o “navegador” del sistema, encargado de la toma de decisiones de alto nivel. En la analogía de Musk, Grok representaría el “Sistema 2” (la parte reflexiva o pensante de la mente), mientras que la IA de Digital Optimus sería el “Sistema 1” (el componente instintivo y operativo).

El agente autónomo de Macrohard podrá procesar video en tiempo real de la pantalla del ordenador, así como las acciones del teclado y el mouse, permitiendo la ejecución autónoma de tareas completas y la creación de nuevo software.

El sistema estará impulsado por los chips AI4 de Tesla, que Musk describió como “de súper bajo costo”, y también empleará servidores basados en hardware Nvidia de xAI, buscando una solución competitiva en eficiencia y precio.

El sistema combinará el modelo de lenguaje Grok con agentes autónomos desarrollados por Tesla. (Europa Press)

Uno de los objetivos centrales es lograr que Macrohard funcione como un sistema de IA en tiempo real, capaz de simular y gestionar procesos empresariales completos, desde la concepción hasta la implementación de software. Musk enfatizó la importancia de esta capacidad, argumentando que puede “emular el funcionamiento de compañías enteras”.

Competencia, desafíos y movimientos recientes

El anuncio de Macrohard se produce en un contexto de avances acelerados en inteligencia artificial orientada a la automatización de tareas empresariales. El lanzamiento reciente de Claude Cowork, desarrollado por Anthropic, ha provocado inquietud entre inversores y compañías de software, ante la posibilidad de que la IA autónoma transforme los modelos de negocio existentes.

Durante los meses previos, Macrohard enfrentó obstáculos internos, incluyendo la salida de figuras clave como Toby Pohlen, cofundador de xAI, quien abandonó la dirección del proyecto a pocas semanas de asumirla. A pesar de estos contratiempos, el acuerdo de inversión entre Tesla y xAI ha revitalizado la iniciativa, situando a ambas empresas en la vanguardia del desarrollo de software autónomo.

Macrohard funcionará con los nuevos chips AI4 de Tesla, optimizando costos y rendimiento. (Reuters)

En paralelo, SpaceX, también propiedad de Musk, adquirió xAI en una operación valorada en 250.000 millones de dólares, como parte de una estrategia que busca integrar centros de datos orbitales y potenciar futuros lanzamientos bursátiles. Además, xAI registró la marca Macrohard ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos en agosto de 2025, consolidando la identidad del proyecto.

