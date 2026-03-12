Tesla recibe luz verde para suministrar electricidad en Gran Bretaña: estos son los planes de Elon Musk

Tesla, la empresa creada por Elon Musk, obtuvo permiso para proveer electricidad a hogares y comercios en el Reino Unido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Tesla, la empresa fundada por Elon Musk, ha recibido la autorización para suministrar electricidad a hogares y empresas en todo el Reino Unido.

El regulador energético Ofgem (Oficina de Mercados de Gas y Electricidad) otorgó a Tesla una licencia formal de suministro que habilita a la compañía a proveer electricidad tanto a viviendas como a comercios en Inglaterra, Escocia y Gales.

La compañía prevé replicar en el Reino Unido el modelo que utiliza en Texas, donde opera bajo el nombre Tesla Electric y ofrece a los clientes la posibilidad de abastecer su hogar, vehículo eléctrico y comunidad con electricidad sustentable a bajo costo, según información oficial de la empresa.

La firma planea implementar en el Reino Unido el sistema que ya opera en Texas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La licencia concedida por Ofgem impide a Tesla ofrecer contratos duales de electricidad y gas. No obstante, la firma puede suministrar electricidad a clientes que cuenten con un acuerdo tarifario independiente para el servicio de gas.

Qué retos enfrenta Tesla en Gran Bretaña

Aunque Tesla ha obtenido la licencia para suministrar electricidad en Gran Bretaña, la autorización otorgada por Ofgem le impide ofrecer contratos duales de electricidad y gas a los hogares.

Esto significa que los clientes solo pueden contratar el suministro eléctrico con Tesla si cuentan con un acuerdo tarifario independiente para el servicio de gas.

La restricción limita la capacidad de la compañía para competir directamente con los proveedores tradicionales que suelen ofrecer paquetes combinados, lo que podría influir en la decisión de los usuarios al elegir su proveedor energético.

Solo pueden contratar electricidad con Tesla quienes tengan un contrato de gas aparte. REUTERS/Patrick T. Fallon/File Photo

Cómo funciona Tesla Electric en Texas

Tesla Electric en Texas opera como un minorista de electricidad (Retail Electric Provider, REP) dirigido principalmente a propietarios de Tesla Powerwall y vehículos eléctricos.

La compañía ofrece dos planes principales: el Plan Dinámico, con tarifas variables según la hora del día, y el Plan Fijo, que mantiene precios estables e incluye noches con costos reducidos para la carga.

Tesla utiliza un sistema de tarifas inteligentes que permite a los usuarios optimizar tanto la carga de sus vehículos eléctricos como la de la Powerwall, favoreciendo el aprovechamiento de los momentos con tarifas más bajas.

Ofrece dos opciones de tarifa: Plan Dinámico (precios variables) y Plan Fijo. (Tesla)

Además, a través del programa Virtual Power Plant (VPP), los propietarios de Powerwall pueden vender energía almacenada a la red durante los picos de demanda, contribuyendo a estabilizar el sistema eléctrico y recibiendo compensaciones económicas.

El servicio está disponible en las regiones de Texas donde los clientes pueden elegir libremente su proveedor eléctrico. Según información oficial de la empresa, este modelo busca maximizar el consumo de energía limpia y ofrecer incentivos económicos a los usuarios que participan activamente en la gestión de la red.

Qué es la Powerwall de Tesla y cómo funciona

La Powerwall de Tesla es una batería doméstica de litio diseñada para almacenar energía eléctrica y gestionar el consumo en el hogar.

El dispositivo almacena energía solar y puede gestionarse desde el celular. (Tesla)

Este dispositivo permite acumular electricidad generada por paneles solares o proveniente de la red durante los períodos en que las tarifas son más bajas, para utilizarla posteriormente en momentos de mayor demanda o durante cortes de suministro.

El sistema opera de manera automática: la Powerwall detecta cuándo la energía solar es suficiente para abastecer la vivienda y almacena el excedente. Cuando la producción disminuye o la demanda aumenta, libera la energía acumulada para mantener el suministro eléctrico.

Además, la Powerwall puede integrarse con sistemas de gestión inteligente, permitiendo optimizar la carga y descarga según el precio de la electricidad y las necesidades del usuario.

Este producto es compatible con el programa Virtual Power Plant de Tesla, que habilita a los propietarios a vender energía almacenada de vuelta a la red en momentos de alta demanda, obteniendo créditos o compensaciones económicas y colaborando en la estabilización del sistema eléctrico.