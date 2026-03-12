Qué hacer cuando tu cuenta de Google está llena: pasos para vaciar la papelera y recuperar espacio

Cómo liberar espacio y vaciar la papelera en Google: guía para evitar bloqueos en Gmail, Drive y Fotos - (Foto: Google)

El almacenamiento en la nube de Google es una herramienta fundamental para millones de usuarios que gestionan correos electrónicos, fotos, documentos y copias de seguridad desde un único espacio vinculado a su cuenta.

Sin embargo, cuando se alcanza el límite de almacenamiento, el funcionamiento de servicios esenciales como Gmail, Drive y Google Fotos se ve afectado. Saber cómo liberar espacio y vaciar la papelera puede evitar bloqueos y pérdidas de información importante.

En este escenario, actuar con rapidez y eficiencia es clave. Google advierte que, si la cuenta permanece saturada durante más de dos años, existe el riesgo de que contenido almacenado en Gmail, Drive o Fotos sea eliminado de forma permanente. Por eso, es fundamental conocer los pasos correctos para recuperar espacio y garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios de Google.

Saturación en Google: qué hacer para liberar espacio y proteger tu información personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primer paso: vacía la papelera y carpetas de spam

Cuando tu cuenta de Google está llena, la solución más rápida y directa es vaciar todas las papeleras asociadas a los servicios de la plataforma. Esto incluye:

Gmail: Borra todos los correos electrónicos de la carpeta de spam y la papelera. Para acelerar el proceso, selecciona la opción “Vaciar papelera ahora” en la notificación superior.

Google Drive: Accede a la sección de la papelera desde el panel lateral, selecciona los archivos y elimina definitivamente todo lo que se encuentre ahí.

Google Fotos: Haz lo mismo con la papelera de Fotos, donde se almacenan durante 30 días las imágenes y videos eliminados antes de su eliminación definitiva.

Ten en cuenta que la actualización del espacio disponible puede tardar entre 48 y 72 horas después de vaciar grandes cantidades de archivos. Además, los elementos eliminados de la papelera no se podrán recuperar.

Borra archivos grandes y optimiza tus servicios

Si tras vaciar la papelera el espacio sigue siendo insuficiente, es momento de identificar y eliminar archivos de gran tamaño:

Un almacenamiento lleno impide enviar correos y subir archivos; optimizar la cuenta, reducir copias de seguridad y considerar planes de pago son estrategias para evitar bloqueos y pérdidas de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gmail: Utiliza la barra de búsqueda para localizar correos con archivos adjuntos grandes. Elimina los mensajes que no sean necesarios, especialmente aquellos con documentos, imágenes o videos pesados.

Drive: Ordena los archivos por tamaño y elimina aquellos que ocupen más espacio, como videos o copias de seguridad antiguas.

Google Fotos: Cambia la calidad de las imágenes y videos almacenados a la opción “Ahorro de almacenamiento” para reducir su tamaño sin perder momentos importantes. Recuerda que puedes realizar esta conversión una vez al día desde la configuración de Google Fotos.

Solución a largo plazo: gestiona y prevé el almacenamiento

Una vez liberado el espacio inicial, es recomendable aplicar estrategias para evitar futuras saturaciones:

Organiza tu unidad de Drive: Elimina archivos duplicados o desactualizados y realiza limpiezas periódicas.

Configura la descarga automática en Fotos y WhatsApp: Excluye los videos de las copias de seguridad, ya que suelen ser los elementos más pesados.

Desactiva o reduce las copias de seguridad innecesarias: Si usas WhatsApp, considera excluir videos de las copias de seguridad para ahorrar espacio en tu cuenta de Google.

Si necesitas almacenar una gran cantidad de archivos y liberar espacio no es suficiente, evalúa la opción de contratar un plan de Google One para usuarios personales. Si tu cuenta es corporativa, educativa o de empresa, deberás solicitar más espacio al administrador del sistema, ya que la compra directa no está disponible para estos perfiles.

Preguntas frecuentes y precauciones

Eliminar elementos de la papelera, ajustar la calidad de imágenes y videos y organizar archivos grandes son medidas esenciales para asegurar el funcionamiento continuo de los servicios digitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tarda en actualizarse el espacio liberado? Tras borrar archivos, la actualización puede demorar hasta 72 horas.

¿Se pueden recuperar archivos eliminados de la papelera? No, una vez vaciada la papelera, los elementos se borran permanentemente.

¿Qué pasa si no libero espacio? No podrás enviar ni recibir correos, subir archivos a Drive ni realizar copias de seguridad en Fotos.

Recomendaciones finales

Mantén al menos un 10% de espacio libre para que los servicios funcionen correctamente.

Revisa periódicamente los archivos grandes y las copias de seguridad que ya no necesitas.

Considera el almacenamiento adicional solo si tus necesidades superan la capacidad gratuita de Google.

Gestionar el almacenamiento de tu cuenta de Google es fundamental para mantener tu información segura y tus servicios activos. Con estos pasos, podrás liberar espacio de forma rápida, eficiente y prevenir futuros bloqueos en tu cuenta.