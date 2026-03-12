Qué hacer cuando tu cuenta de Google está llena: pasos para vaciar la papelera y recuperar espacio

El almacenamiento en la nube de Google es una herramienta fundamental para millones de usuarios que gestionan correos electrónicos, fotos, documentos y copias de seguridad desde un único espacio vinculado a su cuenta.
Sin embargo, cuando se alcanza el límite de almacenamiento, el funcionamiento de servicios esenciales como Gmail, Drive y Google Fotos se ve afectado. Saber cómo liberar espacio y vaciar la papelera puede evitar bloqueos y pérdidas de información importante.
En este escenario, actuar con rapidez y eficiencia es clave. Google advierte que, si la cuenta permanece saturada durante más de dos años, existe el riesgo de que contenido almacenado en Gmail, Drive o Fotos sea eliminado de forma permanente. Por eso, es fundamental conocer los pasos correctos para recuperar espacio y garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios de Google.
Primer paso: vacía la papelera y carpetas de spam
Cuando tu cuenta de Google está llena, la solución más rápida y directa es vaciar todas las papeleras asociadas a los servicios de la plataforma. Esto incluye:
- Gmail: Borra todos los correos electrónicos de la carpeta de spam y la papelera. Para acelerar el proceso, selecciona la opción “Vaciar papelera ahora” en la notificación superior.
- Google Drive: Accede a la sección de la papelera desde el panel lateral, selecciona los archivos y elimina definitivamente todo lo que se encuentre ahí.
- Google Fotos: Haz lo mismo con la papelera de Fotos, donde se almacenan durante 30 días las imágenes y videos eliminados antes de su eliminación definitiva.
Ten en cuenta que la actualización del espacio disponible puede tardar entre 48 y 72 horas después de vaciar grandes cantidades de archivos. Además, los elementos eliminados de la papelera no se podrán recuperar.
Borra archivos grandes y optimiza tus servicios
Si tras vaciar la papelera el espacio sigue siendo insuficiente, es momento de identificar y eliminar archivos de gran tamaño:
- Gmail: Utiliza la barra de búsqueda para localizar correos con archivos adjuntos grandes. Elimina los mensajes que no sean necesarios, especialmente aquellos con documentos, imágenes o videos pesados.
- Drive: Ordena los archivos por tamaño y elimina aquellos que ocupen más espacio, como videos o copias de seguridad antiguas.
- Google Fotos: Cambia la calidad de las imágenes y videos almacenados a la opción “Ahorro de almacenamiento” para reducir su tamaño sin perder momentos importantes. Recuerda que puedes realizar esta conversión una vez al día desde la configuración de Google Fotos.
Solución a largo plazo: gestiona y prevé el almacenamiento
Una vez liberado el espacio inicial, es recomendable aplicar estrategias para evitar futuras saturaciones:
- Organiza tu unidad de Drive: Elimina archivos duplicados o desactualizados y realiza limpiezas periódicas.
- Configura la descarga automática en Fotos y WhatsApp: Excluye los videos de las copias de seguridad, ya que suelen ser los elementos más pesados.
- Desactiva o reduce las copias de seguridad innecesarias: Si usas WhatsApp, considera excluir videos de las copias de seguridad para ahorrar espacio en tu cuenta de Google.
Si necesitas almacenar una gran cantidad de archivos y liberar espacio no es suficiente, evalúa la opción de contratar un plan de Google One para usuarios personales. Si tu cuenta es corporativa, educativa o de empresa, deberás solicitar más espacio al administrador del sistema, ya que la compra directa no está disponible para estos perfiles.
Preguntas frecuentes y precauciones
- ¿Cuánto tarda en actualizarse el espacio liberado? Tras borrar archivos, la actualización puede demorar hasta 72 horas.
- ¿Se pueden recuperar archivos eliminados de la papelera? No, una vez vaciada la papelera, los elementos se borran permanentemente.
- ¿Qué pasa si no libero espacio? No podrás enviar ni recibir correos, subir archivos a Drive ni realizar copias de seguridad en Fotos.
Recomendaciones finales
- Mantén al menos un 10% de espacio libre para que los servicios funcionen correctamente.
- Revisa periódicamente los archivos grandes y las copias de seguridad que ya no necesitas.
- Considera el almacenamiento adicional solo si tus necesidades superan la capacidad gratuita de Google.
Gestionar el almacenamiento de tu cuenta de Google es fundamental para mantener tu información segura y tus servicios activos. Con estos pasos, podrás liberar espacio de forma rápida, eficiente y prevenir futuros bloqueos en tu cuenta.