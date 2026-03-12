Así funcionarán las nuevas cuentas de WhatsApp para menores: administradas por padres y con controles reforzados

WhatsApp lanza cuentas administradas para menores con control parental y supervisión reforzada - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp está implementando un sistema de cuentas especialmente diseñado para menores de edad. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación de familias y expertos por la seguridad digital de niños y preadolescentes, que cada vez acceden a la tecnología a edades más tempranas.

La medida, que se desplegará de manera gradual en distintas regiones, marca un cambio significativo en la política de la plataforma. WhatsApp busca ofrecer una solución a la altura de los desafíos actuales en materia de protección infantil, equilibrando la privacidad con la posibilidad de que los padres gestionen y limiten el acceso y las interacciones de sus hijos.

¿Cómo funcionan las cuentas administradas para menores?

Las cuentas administradas están disponibles para usuarios menores de 13 años (o menores de la edad mínima legal definida en cada país) y requieren que un adulto responsable, padre, madre o tutor mayor de 18 años, configure y supervise la cuenta. El proceso de activación implica tener ambos dispositivos (el del menor y el del adulto) físicamente presentes para vincularlos.

Seguridad infantil en WhatsApp: así funcionan las cuentas supervisadas por padres y tutores - EFE/EPA/IAN LANGSDON

Una vez configurada la cuenta, los padres pueden:

Decidir quién puede contactar con el menor y a qué grupos puede unirse.

Revisar solicitudes de mensajes de contactos desconocidos.

Administrar los ajustes de privacidad de la cuenta desde su propio teléfono.

Controlar la experiencia del menor mediante un PIN parental de 6 dígitos, necesario para modificar la configuración.

Estos controles están protegidos y solo el adulto responsable puede acceder o modificar los ajustes de privacidad, lo que garantiza que el menor no pueda desactivar restricciones sin autorización.

Privacidad y seguridad: qué pueden ver los padres

A pesar del control parental, todas las conversaciones personales continúan protegidas por cifrado de extremo a extremo. Esto significa que ni WhatsApp ni los padres pueden leer los mensajes o escuchar las llamadas privadas del menor.

El acceso del adulto se limita a la gestión de contactos, grupos y configuración general, así como a la posibilidad de recibir estadísticas sobre la actividad en grupos.

Este equilibrio busca respetar la privacidad de los menores mientras se ofrece a los padres herramientas para mantener un entorno seguro y supervisado.

Los adultos pueden decidir con quién interactúan los menores, revisar solicitudes de mensajes y administrar la privacidad mediante un PIN parental, mientras se mantiene la confidencialidad de las conversaciones - WHATSAPP OFICIAL

Proceso de configuración paso a paso

Descarga WhatsApp en el dispositivo del menor desde Google Play Store o Apple App Store. En el dispositivo del menor, selecciona el idioma y toca “Aceptar y continuar”. Accede a más opciones y elige “Crea una cuenta administrada por un padre, madre o tutor”. Registra y verifica el número de teléfono del menor. Ingresa la fecha de nacimiento y confirma la edad. Vincula la cuenta del menor con el teléfono del padre/madre/tutor escaneando un código QR. Verifica la identidad adulta y crea un PIN parental de 6 dígitos. Finaliza la configuración en el dispositivo del menor, donde podrá elegir nombre y foto de perfil.

Las cuentas solo pueden crearse si ambos dispositivos están presentes y actualizados con la última versión de WhatsApp.

¿Qué cambios introduce esta función?

La novedad reside en el nivel de control y supervisión directa que los padres pueden ejercer. Los adultos deciden con quién interactúa el menor, pueden bloquear mensajes de desconocidos y limitar el acceso a grupos potencialmente riesgosos. Además, cualquier intento de modificar la configuración requiere el PIN parental, lo que impide que el menor cambie los ajustes de privacidad por su cuenta.

WhatsApp refuerza la protección infantil con cuentas para menores y nuevas herramientas de control parental - REUTERS/Dado Ruvic

La iniciativa también facilita la revisión de solicitudes de contacto, lo que ayuda a filtrar posibles intentos de acoso, spam o contacto no deseado.

Limitaciones y consideraciones

Las cuentas administradas están pensadas para menores de 13 años , aunque la edad puede variar según la legislación local.

Solo adultos verificados pueden crear y controlar estas cuentas.

Se requiere la versión más reciente de WhatsApp en ambos dispositivos.

El sistema aún se está implementando y puede no estar disponible en todas las regiones.

WhatsApp refuerza así su compromiso con la seguridad de los menores y la tranquilidad de las familias. Las cuentas administradas por padres representan un modelo híbrido entre privacidad y control, adaptado a los retos actuales de la comunicación digital. Con esta función, la plataforma se posiciona como una alternativa más segura, transparente y responsable para la comunicación familiar en la era de la hiperconectividad.