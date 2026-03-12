Tecno

Gran Turismo 7 recibe actualización gratis 1.68: estos son los nuevos carros y carreras que llegan

El videojuego de coches ahora incorpora el Chevrolet Camaro Race-Mod 1969 así como al Mazda RX-7 Type R (FD) ’91

La nueva actualización gratuita de Gran Turismo 7 trae coches nuevos como el Chevrolet Camaro 1969 Race-Mod. (YouTube: Gran Turismo TV)

Gran Turismo recibe una nueva actualización gratuita en la versión 1.68, que incorpora el Chevrolet Camaro Race-Mod 1969, otros dos carros y cuatro eventos adicionales de carrera para los usuarios al videojuego de coches.

El Chevrolet Camaro Race-Mod 1969 es una versión restomod basada en el emblemático Camaro Z28, desarrollado originalmente para competir en la serie SCCA Trans-Am.

En la edición diseñada para Gran Turismo 7, el vehículo mantiene su diseño clásico, aunque incorpora mejoras modernas de tuneado. La carrocería luce un acabado en negro carbono y nuevos componentes aerodinámicos, como un alerón trasero tipo cola de pato, un parachoques delantero ampliado y un escape central.

El interior está configurado para la competición, con jaula antivuelco, asientos de Alcántara y una caja de cambios secuencial. El motor V8 sobrealimentado desarrolla 666,92 CV, convirtiendo al clásico en un coche de carreras actualizado para el entorno digital.

En Gran Turismo 7, el
En Gran Turismo 7, el vehículo conserva su estilo original e integra elementos modernos de personalización. (Gran Turismo 7)

Qué otros carros llegan a Gran Turismo 7

Además del Camaro Race-Mod 1969, Gran Turismo 7 incorpora el Mazda RX-7 Type R (FD) ’91, considerado uno de los deportivos japoneses más representativos de la década de 1990.

La tercera generación del RX-7 introdujo mejoras significativas, como un diseño de mayor ancho, mejor distribución del peso y un enfoque orientado al alto rendimiento. Este modelo estaba equipado con el motor rotativo secuencial biturbo 13B, capaz de entregar 254,99 CV.

Pese a su potencia, el RX-7 mantenía un peso reducido de 1.260 kg gracias al uso extensivo de aluminio en la carrocería y la suspensión.

Esta configuración le permitía alcanzar una relación peso-potencia de 4,97 kg por caballo de fuerza, posicionándolo entre los autos más ágiles de su época. El modelo se mantuvo en producción hasta 2002, año en que Mazda concluyó la línea con la edición especial RX-7 Spirit R.

Gran Turismo 7 añade el
Gran Turismo 7 añade el Mazda RX-7 Type R (FD) ’91, referente entre los deportivos japoneses de los años noventa. (Gran Turismo 7)

También se suma al juego el Renault Captur S Edition TCe 140 ’21. Presentado por primera vez en 2013, el Captur alcanzó notoriedad en Europa por su diseño urbano, practicidad y posición de conducción elevada.

La segunda generación, lanzada en 2019, introdujo mejoras en la plataforma, la dinámica de manejo y el espacio interior.

El modelo tiene una longitud de 4,23 metros y dispone de un interior versátil, con asientos traseros abatibles y un maletero de mayor capacidad. De acuerdo con el mercado, el Captur puede incorporar distintos tipos de motorización, incluyendo opciones de gasolina, diésel e híbridas.

El Renault Captur S Edition
El Renault Captur S Edition TCe 140 ’21, introducido en 2013, también llega al juego. (Gran Turismo 7)

Qué nuevas carreras llegan a Gran Turismo 7

Además de los nuevos vehículos, la actualización de Gran Turismo 7 incorpora cuatro eventos adicionales en la sección Circuitos del Mundo:

  • Copa Sunday Europea 400 en Dragon Trail – Jardines (trazado inverso)
  • Copa Clubman de Deportivos Japoneses 550 en Kyoto Driving Park – Yamagiwa (trazado inverso)
  • Copa Clubman de Deportivos Estadounidenses 700 en Michelin Raceway Road Atlanta
  • Campeonato Mundial de Turismos de 800 PR en el Circuito Gilles Villeneuve
La actualización de Gran Turismo
La actualización de Gran Turismo 7 suma cuatro nuevos eventos a Circuitos del Mundo. (Gran Turismo 7)

Qué juegos similares a Gran Turismo 7 existen

Existen varios juegos que ofrecen una experiencia de simulación de carreras comparable a Gran Turismo 7. Entre los títulos más destacados se encuentran:

  • Forza Motorsport (series): Desarrollado por Turn 10 Studios para Xbox y PC, es el principal competidor de Gran Turismo y ofrece una gran selección de autos, circuitos y modos de simulación y arcade.
  • Assetto Corsa y Assetto Corsa Competizione: Populares en PC y consolas, destacan por su física realista, su soporte para mods y una comunidad competitiva en línea.
  • Project CARS (series): Conocido por su enfoque en la simulación y la personalización de la experiencia de carrera. Incluye una amplia variedad de tipos de vehículos y circuitos.
  • iRacing: Plataforma de simulación exclusiva para PC, orientada a la competencia en línea profesional y utilizada por pilotos reales para entrenamiento.
  • RaceRoom Racing Experience: Gratuito en PC, destaca por su realismo en la simulación y la oferta de campeonatos oficiales de diversas categorías del automovilismo.
  • F1 (series, por Codemasters): Aunque centrado en la Fórmula 1, proporciona un nivel alto de simulación y realismo en la conducción y gestión de escuderías.

