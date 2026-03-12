Estos nuevos procesadores tienen un 'truco' que te permite elegir en qué juegos rendirá mejor

La serie Core Ultra 200S Plus introduce una función para optimizar el rendimiento en títulos específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento de los nuevos procesadores Intel Core Ultra 200S Plus introduce una función exclusiva que permitirá a los usuarios de PC ajustar el rendimiento de sus equipos para obtener ventajas concretas en videojuegos.

Los nuevos modelos, Core Ultra 7 270K Plus y Core Ultra 5 250K Plus, incorporan la herramienta Binary Optimization Tool, una tecnología capaz de optimizar la ejecución de juegos seleccionados para mejorar la experiencia según las preferencias del usuario.

Una herramienta que transforma el rendimiento en juegos

La Binary Optimization Tool permite elegir en qué juegos el procesador rendirá mejor, actuando sobre la capa binaria y traduciendo instrucciones para incrementar el rendimiento nativo. Esta tecnología pionera aprovecha décadas de experiencia en optimización de cargas de trabajo, ajustando la ejecución del procesador incluso para títulos que originalmente fueron programados para otras arquitecturas x86 o consolas.

Los procesadores ofrecen compatibilidad con memoria DDR5 y soporte para overclocking avanzado.

Robert Hallock, vicepresidente del Client Computing Group, señaló: “Estos chips ofrecen una relación calidad-precio difícil de superar”, refiriéndose a la capacidad de los nuevos procesadores para revolucionar la configuración y optimización de las plataformas de gaming de la marca. “Con los nuevos procesadores de escritorio Core Ultra 200S Plus, se dan los primeros pasos en una nueva era de rendimiento para entusiastas”, añadió Hallock.

Cómo funciona el ‘truco’ de optimización en juegos

La Binary Optimization Tool trabaja como una función opcional dentro del modo avanzado de Application Optimization, una política de la tecnología Dynamic Tuning Technology. Cuando se activa en configuraciones compatibles, el usuario puede seleccionar el título sobre el que desea priorizar el rendimiento, permitiendo ajustar la potencia de procesamiento de manera personalizada.

Esto se traduce en un incremento de hasta 15% en el rendimiento de juegos respecto a la generación anterior, con picos de hasta 103% de mejora en tareas multihilo frente a la competencia.

El Core Ultra 7 270K Plus cuenta con 24 núcleos (8 de desempeño y 16 de eficiencia), mientras que el Core Ultra 5 250K Plus dispone de 18 núcleos (6 de desempeño y 12 de eficiencia). Ambas versiones presentan un aumento de hasta 900 MHz en la frecuencia interna del chip, lo que contribuye a la reducción de latencia y a la mejora de la comunicación entre CPU y memoria.

El aumento de hasta 15% en la fluidez de juegos populares es uno de los beneficios destacados.

“La serie Core Ultra 200S Plus incluye nuevas y emocionantes tecnologías que revolucionan el proceso de configuración y optimización para las plataformas de gaming”, subrayó Hallock durante la presentación.

Especificaciones y compatibilidad

La serie Core Ultra 200S Plus suma soporte para memoria DDR5 hasta 7.200 MT/s y es compatible con perfiles de BIOS optimizados que admiten overclocking de memoria a 8.000 MT/s. Además, los nuevos procesadores mantendrán compatibilidad con placas base con chipset de la serie 800, y se espera la llegada de modelos que soporten memoria CUDIMM de 4 rangos, permitiendo hasta 128 GB por módulo.

El lanzamiento oficial está previsto para el 26 de marzo de 2026, con precios sugeridos desde USD 299 para el Core Ultra 7 270K Plus y USD 199 para el Core Ultra 5 250K Plus. Las primeras unidades estarán disponibles a través de distribuidores y fabricantes de equipos originales en la misma fecha.

Los usuarios pueden activar la herramienta de optimización desde el modo avanzado de configuración.

Un avance en la personalización del gaming

La posibilidad de elegir en qué videojuegos priorizar el rendimiento coloca a la serie Core Ultra 200S Plus como una referencia para entusiastas y gamers que buscan una experiencia personalizada. La optimización específica para ciertos títulos permite sacar el máximo partido al hardware, sin necesidad de depender exclusivamente de actualizaciones de los desarrolladores de juegos.

La herramienta Binary Optimization Tool se suma a los avances de hardware de la nueva generación, consolidando el enfoque de la compañía en el segmento de usuarios avanzados y aportando una ventaja competitiva al permitir que cada usuario adapte el rendimiento de su PC a sus preferencias y títulos favoritos.