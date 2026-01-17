Por qué Intel espera que su nuevo chip sea el futuro de la inteligencia artificial

El nuevo Core Ultra Series 3 es clave en la apuesta de Intel por la inteligencia artificial y la diversificación de su negocio. (Intel)

Intel lanzó un ambicioso plan para reposicionarse en el sector de la inteligencia artificial tras recibir una inversión histórica por parte del gobierno de Estados Unidos. El nuevo chip Core Ultra Series 3 es el pilar de la estrategia que la compañía busca desplegar para competir con rivales como Nvidia, AMD y Qualcomm, y recuperar terreno en un sector que marca el pulso de la innovación global.

Bajo la dirección de Lip-Bu Tan, quien asumió el liderazgo en marzo, la empresa busca mantener su dominio en el mercado de computadoras personales y extender la presencia de sus chips a dispositivos tan diversos como robots y sistemas inteligentes. La presentación del Core Ultra Series 3 en la feria tecnológica CES 2026 de Las Vegas marcó el inicio de una etapa en la que Intel espera ampliar su participación en el ecosistema de la inteligencia artificial.

El director del grupo de informática de cliente de Intel, Jim Johnson, explicó en una conferencia del evento que el futuro de la compañía depende de “los dispositivos que existen entre la PC y la nube”, un universo que incluye desde asistentes inteligentes hasta robots. Los nuevos chips estarán presentes en más de 200 diseños de PC y aspiran a ser el motor de la próxima generación de dispositivos que procesan datos localmente, sin depender de servidores en la nube.

La apuesta de Intel cuenta con el respaldo del gobierno estadounidense, que adquirió aproximadamente el 10% de la compañía durante el último año. En una publicación en Truth Social, el expresidente Donald Trump elogió la decisión de fabricar en Estados Unidos y subrayó el compromiso de su administración con el regreso de la producción de semiconductores al país.

El valor de las acciones de Intel creció un 84% en 2025 tras anunciar su nueva estrategia y recibir inversión estatal. (Intel)

Este apoyo político ha dado confianza a los inversores, lo que se reflejó en un alza del 84% en el valor de las acciones de Intel durante 2025 y un crecimiento interanual cercano al 98%.

No obstante, la competencia se intensifica. AMD presentó en el CES chips capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial complejos directamente en portátiles, mejorando la privacidad y reduciendo la latencia al evitar la nube. Qualcomm, por su parte, anunció procesadores optimizados para tareas de IA y una autonomía de batería de varios días.

A pesar de que Intel mantiene el liderazgo en el mercado de PC, con una cuota del 71% en 2024 según cifras de International Data Corporation, enfrenta el desafío de acelerar su ritmo de innovación para igualar o superar los avances de sus rivales.

El Core Ultra Series 3 se diseñó para impulsar el negocio principal de Intel en PC mediante dos enfoques: mejorar características tradicionales como la autonomía de batería y optimizar el rendimiento en aplicaciones de inteligencia artificial. Esto abarca desde asistentes de codificación hasta plataformas de videoconferencia que utilizan IA para potenciar la calidad de las llamadas.

Intel enfrenta competencia de AMD y Qualcomm, que también presentaron innovaciones en chips para inteligencia artificial. (Intel)

“La pregunta es: ¿qué necesita un periodista que pueda ser diferente a lo que busca un jugador?”, planteó Johnson para ilustrar la diversidad de usos que busca cubrir la compañía.

El sector de la robótica representa otra apuesta clave. Oversonic Robotics, fabricante de robots humanoides para el sector sanitario, planea reemplazar los chips de Nvidia por el Core Ultra 3 de Intel para ejecutar tareas en robots que requieren procesamiento local y rápido.

Según la portavoz Nina Mehlhaf, el chip de Intel ofrece costos menores y mayor velocidad al operar sin conexión a la nube, aunque la empresa aún recurre a la tecnología de Nvidia para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

A pesar del entusiasmo, el despliegue de robots humanoides sigue siendo limitado. Según Bill Ray, analista de Gartner, la presencia de estos dispositivos en la industria es escasa y persisten restricciones técnicas y físicas que dificultan una adopción masiva.

El gobierno estadounidense adquirió el 10% de Intel y apoya la fabricación local de semiconductores avanzados. (Reuters)

Mientras tanto, los chips de Nvidia mantienen un papel central en los centros de datos que sustentan los servicios de IA a gran escala. La compañía alcanzó una valorización bursátil de USD 5 billones, impulsada por su protagonismo en el auge de la inteligencia artificial.

La transformación de Intel también responde a la necesidad de evitar errores estratégicos del pasado, como la pérdida de liderazgo ante Apple, que en 2020 reemplazó los chips de la empresa en sus MacBooks por procesadores propios. El recorte del 15% de su plantilla y la caída del 18% en sus acciones durante los últimos cinco años subrayan la urgencia del cambio.

Lip-Bu Tan ha impulsado una gestión directa y cercana, alentando a los equipos a reportar cualquier obstáculo o descontento de los clientes. “(Tan) quiere saber buenas noticias, malas noticias, problemas, planes”, expresó Johnson. La estrategia de la compañía se apoya en el desarrollo de tecnologías emergentes y en la diversificación de los usos de sus chips, con el objetivo de ubicarse nuevamente a la vanguardia de la innovación.

El futuro de Intel dependerá de su capacidad para integrar la inteligencia artificial en productos de uso cotidiano y en sectores en expansión como la robótica. La compañía busca consolidar su regreso con el respaldo del gobierno estadounidense y una visión centrada en el desarrollo local de semiconductores avanzados.