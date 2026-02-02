Tecno

Lo que debes hacer con teléfonos, iPods y más dispositivos viejos antes de botarlos a la basura

Es clave recuperar archivos personales, respaldar la información y elegir entre reutilizarlos, venderlos o reciclarlos para reducir el impacto ambiental y proteger datos valiosos

La gestión correcta de aparatos
La gestión correcta de aparatos antiguos permite salvar recuerdos y reducir el impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dispositivos antiguos como teléfonos, iPods, reproductores MP3 y cámaras permanecen almacenados en cajones o estanterías. Aunque el avance de los teléfonos inteligentes ha relegado estos aparatos, muchos de ellos siguen conservando información personal valiosa.

En este sentido, la gestión adecuada de estos dispositivos antes de su descarte previene la pérdida de archivos irreemplazables y evita la contaminación ambiental provocada por materiales peligrosos.

Sustancias como el plomo, el mercurio y el cadmio, presentes en muchos aparatos, pueden filtrarse en el suelo y el agua, afectando a comunidades y ecosistemas. Por esta razón, preservar y gestionar correctamente los aparatos antiguos es una medida clave para proteger la salud y el ambiente, así como para recuperar materiales útiles.

Por qué es importante revisar los dispositivos viejos antes de desecharlos

Muchos dispositivos almacenan archivos personales
Muchos dispositivos almacenan archivos personales y datos únicos que pueden perderse si no se recuperan antes del descarte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de enviar un dispositivo obsoleto a la basura, es clave revisar su contenido. Muchos de estos aparatos contienen música extraída de CD originales, fotografías de momentos únicos y documentos personales. Perder este material puede significar el borrado de recuerdos familiares o información sensible.

La revisión previa permite rescatar contenido que, en muchos casos, no se encuentra en ningún otro soporte físico o digital. No obstante, estos archivos suelen almacenarse únicamente en la memoria interna de los dispositivos, lo que dificulta su recuperación una vez descartados.

Cómo es posible recuperar la información almacenada en dispositivos viejos

Para acceder a la información de modelos antiguos de iPod o reproductores MP3, existen programas especializados como iExplorer, iMazing y TouchCopy. Estas herramientas permiten localizar y exportar listas de reproducción, videos y grabaciones.

Existen programas y métodos para
Existen programas y métodos para transferir música, fotos y documentos desde dispositivos antiguos a computadoras actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, muchos reproductores y cámaras digitales pueden conectarse directamente a una computadora, donde son reconocidos como discos duros externos, lo que facilita la copia de datos mediante el sistema de archivos.

Entretanto, la identificación del modelo exacto es clave, porque determina los cables y adaptadores necesarios. Aparatos fabricados en diferentes años emplean conectores variados, como USB, FireWire o puertos propietarios.

En dispositivos actuales, se utilizan adaptadores USB-C o hubs, aunque las conversiones desde FireWire a USB suelen no ser posibles por las limitaciones técnicas. El acceso al contenido depende en gran parte de la compatibilidad de accesorios y programas con el dispositivo.

Qué hacer con los archivos recuperados de dispositivos antiguos

Una vez transferidos los archivos, es prioritario asegurar su resguardo. Guardar copias en servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o OneDrive permite organizar y proteger la música, imágenes y documentos, y facilita su consulta desde diferentes dispositivos.

El respaldo en servicios en
El respaldo en servicios en la nube garantiza la conservación y accesibilidad de contenidos valiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo digital de estos datos previene pérdidas por daños o extravíos, además, ofrece una solución práctica frente a la obsolescencia de los formatos físicos. La seguridad y accesibilidad de la información digitalizada depende de la realización de copias de respaldo en plataformas seguras y confiables.

Cuál debe ser el destino de los dispositivos viejos luego de recuperar la información

El destino final de estos aparatos ofrece varias alternativas. La restauración o reparación es posible siguiendo manuales digitales proporcionados por los fabricantes o consultando plataformas como Manuals Online o ManualsLib. En muchos casos, tutoriales o la intervención de servicios técnicos permiten devolverles funcionalidad.

Asimismo, el mercado retro ha experimentado un crecimiento, impulsado por la demanda de dispositivos conservados en buen estado. El mercado de segunda mano y la restauración técnica extienden la vida útil de los dispositivos, reduciendo la cantidad de residuos.

La restauración, reparación o venta
La restauración, reparación o venta en el mercado retro amplía la vida útil de los aparatos y evita su descarte prematuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nostalgia y necesidades técnicas específicas han incrementado el valor de ciertos modelos, así que la venta de estos aparatos puede representar un ingreso extra para los propietarios.

Cómo se reciclan correctamente los dispositivos que ya no sirven

Cuando el deterioro impide cualquier reutilización, el reciclaje responsable en puntos autorizados es esencial. Los dispositivos descartados de manera inadecuada liberan sustancias peligrosas como plomo, mercurio y cadmio.

Sumados a que el reciclaje reduce riesgos ambientales y sanitarios, permite recuperar metales valiosos como oro, plata y cobre. Estos elementos pueden reincorporarse en la fabricación de nuevos modelos, disminuyendo la extracción de materias primas y el consumo energético.

