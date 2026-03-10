Diferencias entre el iPhone 17e y los modelos tope de gama de Apple

El 17e incorpora carga inalámbrica MagSafe y Qi2. (Composición Infobae: Europa Press / Apple)

El iPhone 17e, anunciado esta semana, llega como la opción más accesible de la nueva línea, combinando algunas características de gama alta con recortes en funciones premium. Disponible desde el 11 de marzo, busca posicionarse como el iPhone ideal para quienes priorizan precio sin renunciar a buena parte de la experiencia Apple.

Diferencias clave entre el iPhone 17e y los modelos premium de Apple

El iPhone 17e se integra a la familia actual junto con el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el Pro Max y el ultrafino iPhone Air. Si bien comparte el diseño y parte del hardware con sus hermanos mayores, su enfoque es ofrecer lo esencial a un costo menor. A diferencia del iPhone 16e, el 17e incorpora carga inalámbrica MagSafe y Qi2, el chip A19 más veloz y duplica el almacenamiento base a 256 GB.

Su pantalla OLED de 6,1 pulgadas es la más pequeña y básica de la gama, con una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo tope de 1.200 nits. No incluye funciones como la pantalla siempre activa ni la Dynamic Island, elementos presentes en los modelos superiores para mostrar notificaciones y accesos rápidos.

El iPhone 17e se posiciona como la opción más accesible dentro de la familia de Apple.

Es pertinente señalar que también carece del botón dedicado para el control de cámara, otra adición reservada para los Pro.

Cámara y autonomía: principales recortes frente a los iPhone más caros

Aunque el iPhone 17e integra el sensor principal de 48 megapíxeles capaz de ofrecer zoom 2x digital, no dispone de cámara ultra gran angular ni de teleobjetivo físico, a diferencia del iPhone 17, el Air y los modelos Pro.

La cámara frontal también es más sencilla, con 12 megapíxeles frente a los 18 megapíxeles de los modelos más avanzados, lo que puede influir en la calidad de selfies y videollamadas.

El iPhone 17e integra el chip Apple A19 Bionic.

En cuanto a batería y carga, el 17e soporta MagSafe y Qi2 hasta 15 W, logrando una carga del 50% en treinta minutos, mientras que el resto de la gama admite hasta 25 W y carga más veloz. La autonomía de reproducción de video alcanza las 26 horas en el 17e, quedando por debajo de las 39 horas posibles en los modelos de mayor tamaño.

Qué ofrece el iPhone 17e en relación calidad-precio

El iPhone 17e se presenta como una alternativa equilibrada para quienes buscan acceder a la experiencia Apple sin pagar por las funciones más exclusivas de la línea. Su chip A19, almacenamiento ampliado y compatibilidad con Apple Intelligence lo acercan al rendimiento de los modelos más caros, aunque con claras limitaciones en pantalla, cámara y carga rápida.

El 17e sacrifica ciertas características premium pero mantiene una propuesta sólida en diseño, rendimiento y ecosistema, posicionándose como el modelo más conveniente para usuarios que priorizan el precio y no requieren lo último en innovación móvil.

La capacidad de almacenamiento base del iPhone 17e sube a 256 GB.

Qué iPhone elegir según tu perfil y necesidades

La elección del iPhone ideal varía según el perfil y las prioridades de cada usuario. El iPhone 17 es recomendable para quienes exigen alto rendimiento, utilizan el móvil para jugar o valoran una pantalla con tecnología avanzada y una batería de mayor autonomía, ya que ofrece características como ProMotion y doble cámara.

Para los usuarios que disfrutan de la fotografía sin buscar funciones profesionales, el iPhone 17 destaca por su mejor desempeño en este apartado; sin embargo, el iPhone 17e responde bien a quienes desean imágenes de calidad para el día a día.

Si lo que se busca es un uso sencillo, centrado en tareas básicas y con buen equilibrio entre costo y funcionalidad, tanto el iPhone 17e como el 16e resultan opciones acertadas, especialmente para quienes priorizan el precio sin renunciar a la experiencia de tener un iPhone nuevo.