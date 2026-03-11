Gemini de Google ahora lee tu mente: qué comida te gusta, cuál es tu auto y más con IA

La nueva función de Inteligencia Personal de Gemini Live permitirá a la IA anticipar necesidades y resolver problemas cotidianos analizando datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre los usuarios y los asistentes virtuales está a punto de experimentar un cambio más cercano gracias a los planes de Google para Gemini Live.

Android Authority encontró referencias en el código de la aplicación para Android en las que se hablan del modo de Inteligencia Personal, con el que la IA sería capaz de comprender los gustos de cada usuario y responder en función de sus hábitos, preferencias y actividades.

El objetivo es que Gemini deje de ser un simple chatbot y se transforme en un asistente más cercano, con opciones de anticipar necesidades y resolver problemas cotidianos a partir de la información que ya almacena el usuario en sus aplicaciones.

Cómo sería la evolución de Gemini Live para conocer tus gustos

Hasta ahora, los asistentes virtuales podían realizar tareas básicas y responder preguntas generales, pero el avance de Google permitirá que la IA acceda, con permiso expreso, a correos electrónicos, fotos y calendarios para ofrecer soluciones adaptadas a cada persona.

La actualización de Gemini Live hará posible interactuar con la IA mediante voz y cámara, logrando conversaciones más fluidas y naturales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por ejemplo, si un usuario olvida el modelo exacto de su automóvil y necesita cambiar los neumáticos, Gemini podrá buscar esa información en una factura guardada en Gmail o incluso identificar el vehículo analizando imágenes de la galería.

La función de Inteligencia Personal ya se encontraba disponible en la versión tradicional de Gemini, pero la novedad es su llegada a Gemini Live, que permite interactuar mediante voz y cámara. Esta actualización hará que las conversaciones con la IA sean mucho más fluidas y naturales, con respuestas que reflejen un conocimiento profundo del usuario y sus circunstancias.

Cómo funcionará la integración de datos personales en Gemini Live

El secreto de esta nueva etapa radica en la capacidad de Gemini para “bucear” en las distintas aplicaciones de Google, siempre bajo control del usuario. La lista de fuentes de información es amplia: desde Gmail, Fotos y Calendario hasta Keep, Tasks, YouTube o Maps.

El sistema podrá consultar conversaciones pasadas, registros de viajes, ubicaciones frecuentes y toda la información almacenada en la nube, siempre que el usuario lo autorice.

La función Inteligencia Personal llega a Gemini Live tras su disponibilidad en la versión tradicional, marcando un paso adelante en asistentes virtuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta integración permite ejemplos prácticos que muestran el potencial del sistema. Si un usuario pregunta por un restaurante recomendado cerca de un concierto, Gemini podrá buscar en Gmail las entradas para conocer la ubicación del evento, consultar Google Fotos para recordar qué comidas han gustado al usuario y utilizar Maps para sugerir locales cercanos.

Todo esto sucede en segundos y de forma transparente, sin que el usuario deba recordar ni buscar manualmente esos datos.

La clave está en que toda la información relevante se conecta en un solo lugar, permitiendo a la IA ofrecer respuestas personalizadas y contextuales, algo que hasta ahora no era posible con asistentes menos sofisticados.

Cómo sería el uso diario de estas novedades en Gemini

Además del ejemplo de búsqueda de información de un vehículo, esta herramienta también será clave en la organización de viajes, ya que la IA podrá acceder a reservas de vuelos, detalles de alojamiento y ubicaciones almacenadas en la cuenta del usuario.

La IA podrá consultar historial de ubicaciones, reservas y preferencias para proponer soluciones contextuales y adaptadas a cada situación diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)

Así, será posible pedir recomendaciones de restaurantes en el destino del viaje, consultar el clima para las fechas previstas o recibir alertas sobre posibles cambios en los planes, todo ello sin necesidad de buscar manualmente la información en diferentes aplicaciones.

El sistema también será útil para recordar eventos importantes, gestionar tareas pendientes, realizar recomendaciones basadas en gustos personales -como restaurantes o entretenimiento- y anticipar necesidades según los hábitos detectados en el uso de otras aplicaciones de Google.

La función de “agente”, que ya permite a la IA controlar ciertas apps, añade una capa extra de automatización, como pedir un Uber o realizar compras simplemente mediante comandos de voz o chat.

Todas estas funciones no han sido confirmadas por Google, por lo que se espera que aún continúen en desarrollo hasta que sean añadidas de forma oficial.