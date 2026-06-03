El informe regional alerta que el antisemitismo en internet sigue en niveles históricamente altos

La AMIA, donde ocurrió el peor atentado en la historia argentina, participó del informe sobre antisemitismo

El antisemitismo digital continuó en niveles históricamente elevados y no regresó a los valores previos al ataque terrorista perpetrado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Esa fue una de las principales conclusiones del Informe Anual sobre Antisemitismo en Internet 2025, elaborado por el Observatorio Web y el Congreso Judío Latinoamericano, que analizó más de 118 millones de contenidos publicados en español en redes sociales, plataformas digitales, buscadores y portales de noticias.

La investigación, presentada esta semana, constituyó uno de los relevamientos más extensos realizados en la región sobre discursos de odio en Internet. A través de herramientas de monitoreo digital, análisis automatizado y revisión humana especializada, los investigadores relevaron publicaciones en Google, YouTube, X, Facebook y comentarios realizados por usuarios en medios digitales para medir la evolución del antisemitismo en el ecosistema digital de habla hispana.

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El informe sobre antisemitismo en Internet del 2025

El estudio concluyó que, aunque disminuyó la intensidad de las conversaciones vinculadas directamente con la guerra entre Israel y Hamas, el volumen de mensajes antisemitas siguió muy por encima de los niveles registrados antes de octubre de 2023.

Los resultados mostraron que el fenómeno experimentó una transformación profunda a partir del 7 de octubre de 2023. Según el informe, el conflicto en Medio Oriente no creó el antisemitismo digital, pero actuó como un acelerador: profundizó tendencias preexistentes y elevó de manera significativa la circulación de contenidos hostiles hacia los judíos.

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“Hace algunos años se viene comentando sobre el aumento de antisemitismo. Con este informe podemos cuantificarlo para entender su evolución. Surge el interrogante sobre cómo afectará principalmente a los usuarios más jóvenes, que pasan mucho tiempo en redes sociales, esta exposición de casi tres años de alto antisemitismo”, afirmó Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano.

La preocupación expresada por Epelman encontró respaldo en los datos del estudio. Los investigadores detectaron que, aun cuando disminuyó la intensidad de las conversaciones vinculadas directamente con la guerra entre Israel y Hamas, el volumen de mensajes antisemitas siguió muy por encima de los niveles previos a octubre de 2023.

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El informe, elaborado por Ariel Seidler y Ariel Grosman, destacó que “el cese de la violencia en Medio Oriente precedió a un descenso significativo en la cantidad de mensajes antisemitas analizados”, pero advirtió que esa disminución no debía interpretarse como un retorno a la situación anterior. Por el contrario, sostuvo que “el nivel de antisemitismo continúa muy por encima del registrado antes del 7 de octubre de 2023”.

Los registros de los últimos diez años del antisemitismo en Internet

El punto de quiebre que identificó la investigación coincidió con los ataques perpetrados por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Ese día, miles de integrantes de la organización terrorista irrumpieron en territorio israelí desde la Franja de Gaza, atacaron bases militares, localidades y un festival de música electrónica cercano a la frontera. La ofensiva dejó alrededor de 1.200 muertos —la mayoría civiles—, miles de heridos y más de 250 personas secuestradas, que fueron trasladadas a Gaza como rehenes. La masacre desencadenó la guerra más extensa entre Israel y Hamas desde la creación del Estado israelí y se convirtió también en un punto de inflexión para la conversación digital global sobre Israel, el judaísmo y Medio Oriente.

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De hecho, los autores del informe consideraron que aquel episodio marcó una ruptura estadística y discursiva en la evolución del antisemitismo en Internet. “Así como el inicio de los ataques del 7 de octubre de 2023 marcó un punto de inflexión en términos de antisemitismo”, sostuvo el documento, que identificó desde entonces un crecimiento sostenido tanto en la cantidad de contenidos de odio como en su alcance potencial entre los usuarios de las distintas plataformas digitales.

Los números ayudaron a dimensionar la magnitud del fenómeno. Antes del ataque terrorista, en septiembre de 2023, el Observatorio Web recopilaba en promedio unos 4.000 mensajes antisemitas diarios en la red social X. El mismo 7 de octubre, esa cifra se disparó hasta aproximadamente 200.000 publicaciones en una sola jornada.

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Durante octubre de 2023 se registraron cerca de 5,9 millones de contenidos antisemitas. Dos años más tarde, cuando la guerra se acercaba a su final, el volumen siguió siendo extraordinariamente alto: septiembre de 2025 acumuló alrededor de 4,9 millones de mensajes de odio y diciembre de ese mismo año, ya con el conflicto finalizado, todavía registró cerca de un millón de contenidos antisemitas.

La comparación permitió observar el fenómeno que más preocupó a los investigadores. Aunque el volumen disminuyó respecto de los momentos más intensos de la guerra, el antisemitismo digital quedó instalado en un escalón muy superior al que existía previamente. En otras palabras, el fenómeno no regresó al punto de partida.

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Esa conclusión apareció desarrollada en varios pasajes del informe. Los autores sostuvieron que, tras dos años de conflicto y exposición permanente a narrativas hostiles, una parte de esos discursos dejó de depender exclusivamente de acontecimientos coyunturales y se incorporó de manera más estable a la conversación digital.

La investigación utilizó una definición para describir el proceso: determinadas formas de antisemitismo “se han normalizado como parte del paisaje digital”.

Los espacios donde más circuló el odio

El estudio mostró diferencias entre las plataformas analizadas.

X volvió a registrar los niveles más altos de antisemitismo. El 20,68% de los contenidos relevados fue clasificado dentro de esa categoría. Esto significó que aproximadamente uno de cada cinco mensajes vinculados a temas judíos, Israel, Holocausto o cuestiones relacionadas contenía expresiones antisemitas.

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Los investigadores destacaron que la plataforma consolidó una tendencia ascendente observada desde 2020 y que continuó siendo el espacio digital donde el fenómeno alcanzó su mayor intensidad.

Facebook ocupó el segundo lugar con un 14,98% de comentarios clasificados como antisemitas. Según el informe, se trató del nivel más alto registrado desde que comenzó la serie histórica de mediciones.

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Los comentarios en medios digitales alcanzaron un 15,16%, por encima de Facebook, mientras que en YouTube el porcentaje de antisemitismo en comentarios llegó al 11,58%.

Google presentó los niveles más bajos del estudio, con un promedio anual del 3,92%.

A partir de esta comparación, el informe identificó una tendencia: el antisemitismo encontró mayor espacio en entornos más abiertos, virales y orientados a la interacción inmediata, mientras que los espacios más estructurados o vinculados a búsquedas específicas presentaron niveles menores.

El documento resumió esa conclusión: “El análisis comparado de las plataformas relevadas muestra que el antisemitismo digital se concentró con mayor fuerza en los entornos más abiertos, virales y orientados a la interacción inmediata, mientras que los espacios más estructurados o mediados por lógicas de búsqueda presentaron niveles relativamente menores”.

Del antisemitismo al antisionismo

Otro de los hallazgos centrales fue la transformación de las formas que adoptó el antisemitismo contemporáneo.

A diferencia de décadas anteriores, el fenómeno ya no apareció dominado por la negación del Holocausto o por los estereotipos clásicos sobre los judíos. Aunque esos elementos siguieron presentes, el grueso de los contenidos relevados se vinculó con discursos relacionados con Israel y el conflicto en Medio Oriente.

En X, por ejemplo, el 87,63% del contenido antisemita identificado fue clasificado dentro de la categoría “antisionista”. Los mensajes que compararon al sionismo o al Estado de Israel con el nazismo representaron otro 12,76%.

La negación, banalización o distorsión del Holocausto apenas alcanzó el 0,39% de los contenidos antisemitas relevados en esa plataforma.

Los investigadores observaron además una tendencia creciente al uso de términos como “sionista” o “sionismo” para sustituir la palabra “judío” y eludir los mecanismos de moderación implementados por las plataformas.

Según el informe, una parte importante del antisemitismo actual se expresó a través de acusaciones de genocidio, apartheid, limpieza étnica, conspiraciones globales o comparaciones entre Israel y la Alemania nazi.

En YouTube, por ejemplo, predominaron las acusaciones de genocidio y apartheid, seguidas por teorías conspirativas contra los judíos. El informe destacó “el encadenamiento de discursos entre ideas conspirativas y críticas a la coyuntura de Medio Oriente”, donde muchos usuarios utilizaron la guerra como vía para difundir prejuicios históricos.

Los países donde el fenómeno tuvo mayor presencia

El trabajo también ofreció una radiografía regional.

Al analizar los 10 países con mayor volumen de publicaciones en X, los investigadores encontraron que cinco se ubicaron por encima del promedio general de antisemitismo registrado en la plataforma.

Se trató de España, Uruguay, Colombia, México y Chile.

España apareció además como el país con mayor cantidad absoluta de contenidos recopilados en idioma español dentro de la muestra analizada, lo que le otorgó un peso relevante en la conversación digital.

La situación presentó diferencias cuando se observaron los comentarios en medios digitales.

En este apartado, que incluyó el análisis de contenidos provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Uruguay, los investigadores detectaron que Uruguay y Brasil se ubicaron por encima del promedio general de antisemitismo.

El caso uruguayo fue uno de los más llamativos. Aunque el volumen total de comentarios fue relativamente bajo en comparación con otros países, más de una cuarta parte de los mensajes relevados fue clasificada como antisemita.

El informe señaló además que, por quinto año consecutivo, uno de los principales medios digitales uruguayos volvió a registrar el porcentaje más alto de comentarios antisemitas dentro de la muestra regional.

Javier Milei participó en el plenario de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) sobre antisemitismo

El caso argentino

Argentina formó parte del universo analizado en el capítulo dedicado a comentarios en medios digitales y aportó elementos relevantes.

El informe mostró que el 15,16% de los comentarios relevados en medios digitales fue clasificado como antisemita. Sin embargo, más importante que el porcentaje general resultó la temática sobre la cual se concentraron esos discursos.

Según los investigadores, el 70,19% de los comentarios antisemitas apareció en notas relacionadas con Israel y, especialmente, con la guerra en Gaza.

Esto significó que el antisemitismo actual no se manifestó principalmente alrededor de temas vinculados a la vida comunitaria judía local, sino asociado a la cobertura internacional del conflicto en Medio Oriente.

El segundo tema más asociado a contenidos antisemitas fue el Holocausto, que concentró el 14,14% de los comentarios discriminatorios detectados.

Los autores advirtieron además sobre el crecimiento de expresiones que presentaron a los judíos o a los sionistas como equivalentes a los nazis, una narrativa recurrente en distintos países y plataformas.

De hecho, una de las observaciones del informe fue el aumento de comentarios que utilizaron términos como “genocidio”, “fascismo”, “nazismo” o “apartheid” para referirse indistintamente a Israel, al sionismo o directamente a los judíos. Los investigadores consideraron que este tipo de discursos se convirtió en una de las principales vías de circulación del antisemitismo contemporáneo.

Al mismo tiempo, el informe identificó una particularidad en los espacios de comentarios de medios digitales: la presencia de contenidos positivos alcanzó el 33,34% del total y se convirtió en la categoría más numerosa.

Dentro de ese grupo se incluyeron expresiones de apoyo a las comunidades judías, recordatorios del Holocausto, mensajes de solidaridad y defensas del derecho de Israel a existir.

Para los investigadores, este dato mostró que los espacios de comentarios no estuvieron dominados exclusivamente por el odio, sino que constituyeron ámbitos donde convivieron posiciones muy contrapuestas respecto de las temáticas vinculadas al judaísmo y a Israel.

El director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, alertó sobre el impacto del antisemitismo en entornos digitales

Un fenómeno que trascendió la coyuntura

Más allá de los porcentajes específicos de cada plataforma, la principal conclusión del informe apuntó a una transformación más profunda.

Los autores sostuvieron que el conflicto en Medio Oriente elevó de manera significativa la exposición de millones de usuarios a contenidos antisemitas y modificó la escala del fenómeno en Internet.

La preocupación ya no se limitó a la existencia de grupos marginales que produjeron discursos de odio, sino a la capacidad que esos mensajes tuvieron para circular de manera masiva y alcanzar audiencias cada vez más amplias.

El informe recordó que durante 2025 los contenidos antisemitas en X acumularon más de 313 millones de impresiones potenciales, una cifra que permitió dimensionar la magnitud de la exposición.

Por eso, más allá de la evolución mensual de los indicadores, el interrogante que atravesó todo el estudio fue qué efectos pudo generar una exposición prolongada a este tipo de contenidos, especialmente entre los usuarios más jóvenes.

A casi tres años del ataque del 7 de octubre de 2023, la principal conclusión del Congreso Judío Latinoamericano y el Observatorio Web fue que el antisemitismo digital siguió instalado en niveles históricamente elevados y que, aun cuando la guerra dejó de ocupar el centro de la agenda internacional, el fenómeno permaneció muy por encima de los registros previos a aquel punto de inflexión.