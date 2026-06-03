Adiós a las cabinas: eliminaron las barreras en otra autopista porteña y se extiende el pago con Telepase

La Autopista Dellepiane estrenó el sistema Free Flow y eliminó todas sus cabinas de peaje en sentido al centro

La Autopista Dellepiane habilitó este fin de semana su nueva traza sin peajes en sentido al centro de la Ciudad de Buenos Aires, tras completar el proceso de desmantelamiento de las antiguas cabinas de cobro.

El sistema Free Flow comenzó a funcionar luego de que Autopistas Urbanas (AUSA) instalara un pórtico de cobro automático en la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Culpina, reemplazando la última cabina activa en el conector con Dellepiane, que cerró definitivamente sus barreras el 1° de mayo.

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Con la eliminación del cobro manual, el pago en la Autopista Dellepiane ahora se realiza exclusivamente mediante TelePASE, avanzando hacia un modelo de circulación de flujo libre. La modernización permitió reconfigurar la calzada hacia el centro, que ya está habilitada, con tres carriles de circulación y una velocidad máxima proyectada de 80 km/h, aunque actualmente está limitada a 40 km/h por trabajos en curso.

La implementación sin barreras busca optimizar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad vial, al eliminar los puntos de detención y la mezcla de velocidades entre quienes frenaban para pagar y quienes continuaban la marcha. El tramo habilitado forma parte de una transformación más amplia en la red porteña, que desde 2019 avanza hacia la digitalización total del cobro en autopistas.

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Los cambios se producen en medio de un ajuste de tarifas. A partir de este lunes, cruzar las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno cuesta $6.280,78 en hora pico, mientras que en la autopista Illia el valor es de $2.611,15 en el mismo horario.

Quienes circulen sin estar adheridos a TelePASE serán multados, con sanciones que ascienden a $142.498,5.

Durante la semana, la Autopista Dellepiane registró cierres en sentido al centro y hacia la avenida General Paz, con desvíos hacia la Riccheri y Perito Moreno. El Gobierno de la Ciudad implementó cierres nocturnos en vías neurálgicas como la Autopista Illia, el Paseo del Bajo y la Autopista Dellepiane, para avanzar con obras viales, ensayos estructurales en el Puente Labruna y ajustes en el sistema de gestión de tránsito.

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Tres de los accesos más transitados de la red vial metropolitana estarán cerrados total o parcialmente durante la noche del martes y la del miércoles. Las tareas se programaron para reducir las molestias a los conductores.

Los vehículos que circulen por la nueva traza deben contar con Telepase para evitar multas

Ahora resta que los equipos de AUSA finalicen el retiro de las cabinas remanentes en sentido a provincia, etapa prevista para el mes de julio.

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En los accesos a la Ciudad, las autopistas mantienen el pago con cabinas, aunque la adhesión al TelePASE supera el 90% en algunos casos, y se incorporaron opciones de pago electrónico mediante NFC y tarjetas de crédito. Desde el 30 de marzo, al menos una cabina por estación permite el pago electrónico rápido, y próximamente se sumará el pago con QR.

Quienes optan por el pago en efectivo o electrónico abonan el doble de la tarifa, que actualmente es de $1.192,99 para autos particulares en hora pico. El costo en estos accesos sigue siendo el más bajo en comparación con las autopistas porteñas.

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Las concesionarias privadas, Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, indicaron que el avance hacia el sistema Free Flow depende de futuras inversiones y ajustes tarifarios.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la empresa estatal AUBASA anunció que comenzará a implementar el sistema sin barreras en el tercer trimestre del año en cuatro puntos clave: ruta provincial 6, ruta 11 en Mar Chiquita y el acceso por Dock Sud. Luego, la modalidad se extenderá al resto de las estaciones de la Buenos Aires-La Plata y las rutas a la costa, aunque sin plazos confirmados.

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