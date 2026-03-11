Tecno

Estas son las nuevas mejoras de Gemini en Docs, Hojas de cálculo y otras apps de Google

La integración de Gemini en la suite ofimática permite crear borradores personalizados, adaptar estilos y mejorar coherencia en informes o documentos con solo unos clics

Guardar
Estas funciones posicionan a Google
Estas funciones posicionan a Google como un fuerte competidor frente a Microsoft en el ámbito de las herramientas de productividad inteligente. (Europa Press)

Google ha dado un paso adelante en la integración de inteligencia artificial en sus herramientas de ofimática, incorporando Gemini a Docs, Hojas de cálculo y Presentaciones. Esta actualización, anunciada recientemente, amplía las capacidades de las aplicaciones y redefine la manera en la que usuarios y empresas gestionan sus tareas diarias con la suite de Google.

Gemini transforma la productividad en Google Docs

En Google Docs, Gemini permite automatizar la generación de textos complejos y adaptar el contenido a diferentes estilos, tonos y estructuras. La IA puede crear borradores completos utilizando información contextual de archivos almacenados en Drive, correos electrónicos de Gmail o incluso desde la web.

Así, la herramienta aprende del contenido del usuario y puede redactar documentos que respondan a necesidades específicas o temas con mayor detalle contextual, como aquellos vinculados a archivos PDF almacenados en la nube personal.

Gemini permite generar y adaptar
Gemini permite generar y adaptar textos complejos automáticamente en Google Docs usando IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Gemini ofrece la opción de reescribir, mejorar o adaptar fragmentos específicos del documento en tiempo real, funcionando de manera colaborativa junto al usuario. También es capaz de replicar el estilo de escritura de otros textos, facilitando la homogeneidad en informes, presentaciones o cualquier trabajo que requiera una coherencia estilística.

Hojas de cálculo: automatización y corrección avanzada con inteligencia artificial

En Hojas de cálculo, la integración de Gemini simplifica la creación y gestión de datos. El usuario puede solicitar a la IA que genere una hoja completa desde un simple prompt, utilizando información de archivos propios, correos electrónicos o resultados de búsqueda en la web. Este avance elimina la necesidad de conocimientos técnicos avanzados, permitiendo a cualquier persona construir y optimizar tablas y reportes complejos.

Una de las mejoras más relevantes es la función de análisis y optimización de documentos. Gemini puede examinar hojas de cálculo existentes, detectar errores, sugerir correcciones y realizar optimizaciones basadas en indicaciones iniciales del usuario. El sistema también es capaz de rellenar datos automáticamente, agilizando tareas que habitualmente requerían mucho tiempo y atención al detalle.

Las nuevas funciones de Gemini
Las nuevas funciones de Gemini en Hojas de cálculo facilitan la creación y optimización de tablas sin conocimientos avanzados. (Google)

Presentaciones automáticas y personalización a gran escala

La herramienta de Presentaciones (equivalente a PowerPoint en el ecosistema de Google) recibe una actualización significativa gracias a Gemini. La IA puede analizar documentos PDF o Word para extraer los temas principales y generar presentaciones completas desde cero, organizando los puntos clave y adaptándose a las preferencias indicadas por el usuario mediante un prompt.

Gemini también permite crear una diapositiva personalizada y replicar su diseño en el resto de la presentación. El sistema reconoce el estilo, los colores y la estructura, de modo que el usuario solo necesita definir el formato una vez y puede extenderlo a decenas de diapositivas, manteniendo la coherencia visual en todo el proyecto.

Condiciones de uso y despliegue inicial

El despliegue de estas funciones de Gemini en las aplicaciones de Google está en marcha, aunque limitado por el momento. Según informó la compañía, las nuevas mejoras se encuentran disponibles inicialmente en inglés y requieren que las herramientas estén configuradas en ese idioma. Además, el acceso está restringido a los usuarios suscritos a Google AI Pro, el servicio premium de inteligencia artificial de Google.

Las mejoras de Gemini en
Las mejoras de Gemini en la suite de Google están disponibles inicialmente en inglés y para suscriptores de Google AI Pro. (Google)

Pese a estas limitaciones, la actualización posiciona a Google como un competidor directo de Microsoft en el terreno de la ofimática inteligente. Las novedades introducidas por Gemini incrementan la autonomía de los usuarios y agilizan procesos que antes tomaban horas, permitiendo que incluso quienes no poseen experiencia previa en gestión documental o análisis de datos puedan aprovechar al máximo las herramientas de la suite.

Con la integración de Gemini, Google da un paso relevante en la transformación digital del trabajo colaborativo, abriendo nuevas posibilidades para la automatización y la personalización de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Temas Relacionados

GeminiGoogle DocsGoogleInteligencia ArtificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cinco funciones de Gemini que transforman la experiencia en tu móvil

Una de las funciones de este asistente de IA es la capacidad de crear imágenes a partir de un boceto realizado a mano en la app de notas del celular

Cinco funciones de Gemini que

Meta es la nueva dueña de Moltbook, la red social de inteligencia artificial sin humanos

La compañía de Mark Zuckerberg sorprende al incorporar una plataforma diseñada para la interacción autónoma entre agentes de IA, posicionándose en un segmento emergente que redefine el concepto tradicional de las redes sociales

Meta es la nueva dueña

YouTube alcanza un nuevo hito: ya genera más ingresos que Disney

Según datos de la firma MoffettNathanson Research, en 2025 la plataforma obtuvo ingresos aproximados de 62.300 millones de dólares

YouTube alcanza un nuevo hito:

YouTube supera a Disney y se convierte en la empresa de entretenimiento más grande del mundo

La plataforma de videos de Alphabet logra ingresos históricos y establece un nuevo referente para el sector audiovisual mundial

YouTube supera a Disney y

Claude Cowork llega a Copilot: Microsoft suma agentes de IA avanzados a su plataforma

Cowork permite delegar tareas cotidianas a agentes de inteligencia artificial

Claude Cowork llega a Copilot:
DEPORTES
En un partidazo, Independiente pierde

En un partidazo, Independiente pierde contra Unión de Santa Fe en Avellaneda y no puede ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura

La peculiar frase con la que el técnico del Tottenham justificó el cambio del arquero Antonín Kinský en la derrota ante el Atlético

La palabra de Julián Álvarez tras brillar en la Champions: el secreto para dejar atrás su mal momento en el Atlético de Madrid

Alerta a tres meses del Mundial: las lágrimas de Alphonso Davies tras sufrir una nueva lesión

Un histórico jugador del Manchester United reveló que Van Gaal fichó a Marcos Rojo “gracias a un videojuego”

TELESHOW
El duro descargo de Gonzalo

El duro descargo de Gonzalo Heredia tras las críticas de un hater: “¿Qué te puede llevar a escribir esto?”

Nicole Neumann se sinceró sobre cómo vive su hija Allegra la polémica por su fiesta de 15: “El resto es ruido”

Emilia Mernes deslumbró como geisha en Japón: kimono, ceremonia del té y una experiencia única junto a Duki

La furia de Cami Mayan tras recibir un comentario ofensivo en redes al posar en microbikini: “¿Tan mal estamos?”

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Ciro luego de cumplir ocho años: “Muy orgullosos”

INFOBAE AMÉRICA

El G7 convocó una cumbre

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán

Zelensky advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso sería un “golpe serio” para Ucrania y el mundo

Estados Unidos anunció la destrucción de 16 embarcaciones iraníes utilizadas para minar el Estrecho de Ormuz

Consorcio privado invertirá más de $16 millones en construcción de Hotel El Salvador Airport

Seis muertos en un incendio intencionado en un autobús en el cantón suizo de Friburgo