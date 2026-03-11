Estas son las nuevas mejoras de Gemini en Docs, Hojas de cálculo y otras apps de Google

Estas funciones posicionan a Google como un fuerte competidor frente a Microsoft en el ámbito de las herramientas de productividad inteligente. (Europa Press)

Google ha dado un paso adelante en la integración de inteligencia artificial en sus herramientas de ofimática, incorporando Gemini a Docs, Hojas de cálculo y Presentaciones. Esta actualización, anunciada recientemente, amplía las capacidades de las aplicaciones y redefine la manera en la que usuarios y empresas gestionan sus tareas diarias con la suite de Google.

Gemini transforma la productividad en Google Docs

En Google Docs, Gemini permite automatizar la generación de textos complejos y adaptar el contenido a diferentes estilos, tonos y estructuras. La IA puede crear borradores completos utilizando información contextual de archivos almacenados en Drive, correos electrónicos de Gmail o incluso desde la web.

Así, la herramienta aprende del contenido del usuario y puede redactar documentos que respondan a necesidades específicas o temas con mayor detalle contextual, como aquellos vinculados a archivos PDF almacenados en la nube personal.

Gemini permite generar y adaptar textos complejos automáticamente en Google Docs usando IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Gemini ofrece la opción de reescribir, mejorar o adaptar fragmentos específicos del documento en tiempo real, funcionando de manera colaborativa junto al usuario. También es capaz de replicar el estilo de escritura de otros textos, facilitando la homogeneidad en informes, presentaciones o cualquier trabajo que requiera una coherencia estilística.

Hojas de cálculo: automatización y corrección avanzada con inteligencia artificial

En Hojas de cálculo, la integración de Gemini simplifica la creación y gestión de datos. El usuario puede solicitar a la IA que genere una hoja completa desde un simple prompt, utilizando información de archivos propios, correos electrónicos o resultados de búsqueda en la web. Este avance elimina la necesidad de conocimientos técnicos avanzados, permitiendo a cualquier persona construir y optimizar tablas y reportes complejos.

Una de las mejoras más relevantes es la función de análisis y optimización de documentos. Gemini puede examinar hojas de cálculo existentes, detectar errores, sugerir correcciones y realizar optimizaciones basadas en indicaciones iniciales del usuario. El sistema también es capaz de rellenar datos automáticamente, agilizando tareas que habitualmente requerían mucho tiempo y atención al detalle.

Las nuevas funciones de Gemini en Hojas de cálculo facilitan la creación y optimización de tablas sin conocimientos avanzados. (Google)

Presentaciones automáticas y personalización a gran escala

La herramienta de Presentaciones (equivalente a PowerPoint en el ecosistema de Google) recibe una actualización significativa gracias a Gemini. La IA puede analizar documentos PDF o Word para extraer los temas principales y generar presentaciones completas desde cero, organizando los puntos clave y adaptándose a las preferencias indicadas por el usuario mediante un prompt.

Gemini también permite crear una diapositiva personalizada y replicar su diseño en el resto de la presentación. El sistema reconoce el estilo, los colores y la estructura, de modo que el usuario solo necesita definir el formato una vez y puede extenderlo a decenas de diapositivas, manteniendo la coherencia visual en todo el proyecto.

Condiciones de uso y despliegue inicial

El despliegue de estas funciones de Gemini en las aplicaciones de Google está en marcha, aunque limitado por el momento. Según informó la compañía, las nuevas mejoras se encuentran disponibles inicialmente en inglés y requieren que las herramientas estén configuradas en ese idioma. Además, el acceso está restringido a los usuarios suscritos a Google AI Pro, el servicio premium de inteligencia artificial de Google.

Las mejoras de Gemini en la suite de Google están disponibles inicialmente en inglés y para suscriptores de Google AI Pro. (Google)

Pese a estas limitaciones, la actualización posiciona a Google como un competidor directo de Microsoft en el terreno de la ofimática inteligente. Las novedades introducidas por Gemini incrementan la autonomía de los usuarios y agilizan procesos que antes tomaban horas, permitiendo que incluso quienes no poseen experiencia previa en gestión documental o análisis de datos puedan aprovechar al máximo las herramientas de la suite.

Con la integración de Gemini, Google da un paso relevante en la transformación digital del trabajo colaborativo, abriendo nuevas posibilidades para la automatización y la personalización de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.