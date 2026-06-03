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Las mejores fotos de los Premios Sur: las celebridades que dijeron presente en la fiesta del cine argentino

Con la conducción de Andrea Frigerio y Juan Minujín, la ceremonia reunió a actores, actrices y referentes del séptimo arte local

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Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Cecilia Roth, una de las figuras más destacadas de los Premios Sur (RSFotos)
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Juan Minujín, conductor de la ceremonia, optó por un traje de doble abotonadura y una polera transparente de Rouse Lasserre, con peinado hacia atrás
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Fernán Mirás combinó un traje azul con camisa negra y corbata gris
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Nancy Dupláa y Pablo Echarri vestidos de negro; ella con un diseño de escote pronunciado y mangas cónicas, él elige un look total black
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Mercedes Morán se destacó con un traje oversize y maquillaje acorde a la alfombra roja
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Julieta Díaz asistió con un conjunto sastrero de tres piezas y una camisa contrastante, destacando con un broche plateado en el cuello
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Ariel Staltari
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Andrea Pietra
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Martín Garabal
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Minerva Casero deslumbró con un modelo de gasa irregular y escote en la espalda
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Andrea Frigerio lució un vestido strapless de mikado de seda con corte sirena, creación de Fabián Zitta, acompañado de joyas de Jean Pierre Joyeros
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña, eligió un outfit total white
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Magui Bravi
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Ángelo Mutti Spinetta mezcló formalidad y casualidad con traje, corbata y jean de color
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Violeta Urtizberea
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Flavia Palmiero
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Luis Ziembrowski
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Mariana Genesio Peña
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Flora Alkorta
Las celebridades que asistieron a los Premios Sur
Dolores Fonzi y Julieta Cardinali

Crédito: RSFOTOS

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