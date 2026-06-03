Las mejores fotos de los Premios Sur: las celebridades que dijeron presente en la fiesta del cine argentino

03 Jun, 2026 06:47 a. m. EST
Cecilia Roth, una de las figuras más destacadas de los Premios Sur (RSFotos) Juan Minujín, conductor de la ceremonia, optó por un traje de doble abotonadura y una polera transparente de Rouse Lasserre, con peinado hacia atrás Fernán Mirás combinó un traje azul con camisa negra y corbata gris Nancy Dupláa y Pablo Echarri vestidos de negro; ella con un diseño de escote pronunciado y mangas cónicas, él elige un look total black Mercedes Morán se destacó con un traje oversize y maquillaje acorde a la alfombra roja Julieta Díaz asistió con un conjunto sastrero de tres piezas y una camisa contrastante, destacando con un broche plateado en el cuello Ariel Staltari Andrea Pietra Martín Garabal Minerva Casero deslumbró con un modelo de gasa irregular y escote en la espalda Andrea Frigerio lució un vestido strapless de mikado de seda con corte sirena, creación de Fabián Zitta, acompañado de joyas de Jean Pierre Joyeros Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña, eligió un outfit total white Magui Bravi Ángelo Mutti Spinetta mezcló formalidad y casualidad con traje, corbata y jean de color Violeta Urtizberea Flavia Palmiero Luis Ziembrowski Mariana Genesio Peña Flora Alkorta Dolores Fonzi y Julieta Cardinali
Crédito: RSFOTOS