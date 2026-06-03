América Latina

Orsi busca cerrar la controversia por comprar una camioneta con 25.000 dólares de descuento: la donará

El presidente de Uruguay anunció que entregará la Hyundai Santa Fe a niños que la necesiten para ir a la escuela en el interior del país

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Yamandú Orsi baja de su camioneta Hyundai Santa Fe, que compró con descuento en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Yamandú Orsi baja de su camioneta Hyundai Santa Fe, que compró con descuento en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, donará la camioneta híbrida Hyundai Santa Fe en la que se traslada a la educación pública, luego de quedar envuelto en una polémica por la forma en la que la adquirió.

Orsi compró días antes de asumir su cargo –el 1° de marzo de 2025– una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida, por la que pagó USD 54.000. Lo que evidencia ese monto es obtuvo un descuento de unos USD 25.000, ya que el valor de mercado de la camioneta era de USD 79.000. Por ley, los funcionarios públicos no pueden recibir obsequios. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) del país, conocida como “junta anticorrupción”, analizará el caso esta semana.

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La información fue difundida en Uruguay por el programa Así nos va de Radio Carve, a partir de un análisis de las declaraciones juradas y de la factura de la compra presentada por Orsi.

La camioneta Hyundai Santa Fe, que Yamandú Orsi compró con descuento (Captura Telemundo/Canal 12)
La camioneta Hyundai Santa Fe, que Yamandú Orsi compró con descuento (Captura Telemundo/Canal 12)

Su primera salida pública tras la polémica –en la que dijo que si ve un descuento “se tira de cabeza”– fue considerada una “tomadura de pelo” por parte de dirigentes de la oposición.

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El lunes por la noche el presidente publicó un video en el que pidió disculpas por la compra con descuento de una camioneta y ofreció pagar la diferencia si hubo una falta.

Sin embargo, pocos minutos después de haber difundido el video, una publicación periodística del semanario Búsqueda volvía a complicarlo porque mostraba que el presidente había ocultado información en ese video.

Es que, para hacerse de su nueva camioneta, Orsi entregó como parte de pago dos vehículos y no uno, como se había conocido originalmente. El mandatario, por entonces electo, había presentado su camioneta Hyundai modelo 2020 de su propiedad y un Renault Stepway, que se lo había donado la automotora CarOne durante la campaña electoral a la fórmula del Frente Amplio.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, da explicaciones por compra de la camioneta (Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, da explicaciones por compra de la camioneta (Presidencia)

Desde Presidencia habían indicado a ese medio que la Renault Stepway que recibió fue una “donación personal”. El mandatario organizó una rifa con el vehículo como premio y lo recaudado lo donó a su fuerza política. La rifa no fue ganada por nadie, por lo que el vehículo siguió en manos de Orsi.

Además de la entrega de los dos vehículos, Orsi realizó una transferencia por USD 15.000.

La polémica escaló durante este martes y, sobre la tarde, el presidente convocó a periodistas de cuatro medios escritos a una reunión en Torre Ejecutiva. Allí informó que decidió donar su camioneta Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el organismo rector de la enseñanza pública en el país.

La noticia fue publicada a la hora 20 de este martes por El País, El Observador, Búsqueda y La Diaria, los medios que participaron de la entrevista.

Factura de la compra de una camioneta por parte del presidente uruguayo Yamandú Orsi, a USD 25.000 menos (Así nos va/Radio Carve)
Factura de la compra de una camioneta por parte del presidente uruguayo Yamandú Orsi, a USD 25.000 menos (Así nos va/Radio Carve)

El mandatario detalló que con esa camioneta se puede trasladar niños, en especial en el interior, detalló El País. El presidente informó la resolución después de mostrar a los periodistas presentes la documentación que evidenciaba el proceso de compra del vehículo a la concesionaria Oliva Automotores con un descuento de USD 25.000.

El Observador, por su parte, detalló que la primera camioneta se tomó a un valor de USD 22.000 y la segunda a USD 17.000. Completó el pago con una transferencia bancaria de USD 15.000.

En la conversación también estuvo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el titular de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez. Ellos explicaron que todos los aportes recibidos para la campaña fueron a nombre del comité de campaña del candidato Orsi y que no hubo cesión de derechos al Frente Amplio.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

Orsi afirmó en ese encuentro que considera que no cometió ninguna ilegalidad.

Con la cesión de la camioneta a la ANEP pretende cortar con la polémica generada.

El presidente Orsi se trasladará de ahora en más en un vehículo de Presidencia.

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