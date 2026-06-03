Economía

Llegó un nuevo SUV compacto al mercado local: por qué es diferente, con qué modelos va a competir y cuánto valen sus dos versiones

El Chevrolet Sonic es el tercer vehículo de General Motors en el segmento B, el más popular del mercado automotor argentino. Tiene dos versiones específicas pensadas para distintos tipo de clientes

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Tres vehículos Chevrolet Sonic B-SUV en un escenario oscuro con focos y humo; uno blanco a la derecha, dos oscuros al fondo
Chevrolet presentó oficialmente el nuevo B-SUV Sonic en Argentina, un vehículo diseñado para competir en la franja más poblada del mercado automotor. (General Motors Argentina)

Finalmente, luego de dos presentaciones parciales en Brasil, General Motors Argentina anunció el nuevo auto con el que pretenden crecer en el mercado argentino y recuperar el lugar que tenían en tiempos del Corsa y el Classic, un modelo compacto qu-e tuvo dos generaciones que aún hoy siguen mostrando la huella que dejaron ya que es el tercer auto usado más vendido cada mes en Argentina.

Del mismo modo que la transformación del mercado hizo que el vehículo que hizo famoso el nombre Sonic 15 años atrás en la categoría de autos de pasajeros, el nuevo Sonic toma la tendencia del mercado hacía los B-SUV compactos para complementar a los actuales Chevrolet Onix y Onix Plus y el SUV Tracker, y ampliar la oferta de Chevrolet en la gama baja de precios del mercado, aquella que hizo un éxito del Corsa durante muchos años.

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El auto se había mostrado oculto tras un camuflaje en San Pablo en abril pasado, y ya completamente descubierto en la principal ciudad brasileña para la industria automotriz un mes más tarde, a comienzos de mayo. Ahora llegó a Argentina para definir sus versiones, motorización y precio en el mercado local, donde Chevrolet viene en franca recuperación de volumen de ventas, que le permitió pasar del séptimo lugar entre las marcas al quinto, y del 7% del mercado al 8,5% en tan solo dos años.

Primer plano frontal de un Chevrolet Sonic B-SUV gris claro con techo y detalles negros, estacionado en asfalto con un cielo de atardecer y horizonte verde de fondo
El nuevo Chevrolet Sonic se mostró en Brasil un mes atrás, y ahora llega a Argentina con dos versiones: Premier y RS. (General Motors Argentina)

Llega al segmento intermedio de los SUV con la intención de competir con dos vehículos en particular: el Renault Kardian y el Volkswagen Nivus, ambos modelos también con equivalencias técnicas, como tener un motor turbo de 3 cilindros y 1.0 litros de capacidad que entrega una potencia de 116 CV asociado a una transmisión automática de seis velocidades. Además apela a una silueta que combina el concepto de SUV compacto con el de un Crossover, por su caída de techo trasera que toma el concepto de SUV Coupé para ofrecer un producto con una estética diferenciada.

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“Sonic es un vehículo para nuestros clientes que buscan acceder a su primer SUV y que ofrece un diseño atractivo, un gran equipamiento en seguridad y tecnología a un valor equilibrado. También es un vehículo que representa para nuestra red de concesionarios y nuestra marca la oportunidad de liderar las ventas del segmento que más crece en nuestra región” afirmó Andrés Carfagna, Director de Ventas de GM para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Vista trasera y lateral de un Chevrolet Sonic gris claro, un B-SUV coupé, estacionado en un pavimento oscuro con un cielo azul y naranja al fondo
El nuevo Chevrolet Sonic es un B-SUV con perfil coupé. Se presentó en Argentina y llega para complementar la oferta de la marca en el segmento, junto a Onix y Tracker. (General Motors Argentina)

Parte de lo sobresaliente del vehículo es su tecnología, ya que estrena la nueva generación del sistema “Chevrolet Intelligent Driving”, un conjunto de asistencias de seguridad activa que monitorea en tiempo real el entorno alrededor del vehículo mediante a través de una cámara frontal de alta resolución que tiene un área de cobertura ampliada en relación con la generación anterior, y que es capaz de identificar con mayor precisión vehículos, peatones y ciclistas, ayudando a prevenir accidentes.

Sonic tiene 4,2 metros de largo, 1,7 de ancho, 1,5 de alto y 2,5 de distancia entre ejes, un baúl con 392 litros de capacidad diseñado por Inteligencia Artificial, un tanque de combustible de 44 litros, y neumáticos 205/50 R17 con llantas de aleación de 17 pulgadas.

Un auto, dos propuestas

El nuevo Sonic llega a Argentina con dos niveles de equipamiento, ambos de calidad tope de gama. El Premier está enfocado en la sofisticación, y el RS con la misión de ofrecer un mayor carácter deportivo al usuario.

Estéticamente, la versión Premier muestra parrilla cromada, rack de techo color plata y una ambientación interior más clara, con tapizado beige Storm Sky. En cambio, la versión RS tiene su parrilla Black High Gloss, un rack negro, techo bitono negro, detalles exteriores oscurecidos y un habitáculo con diseño exclusivo, costuras y acentos de carácter más dinámico.

En el aspecto de seguridad, el vehículo tiene como equipo de serie alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia a bajas velocidades, asistencia de mantenimiento de carril, alerta de detección de peatones y ciclistas, indicador de punto ciego, control electrónico de estabilidad y seis airbags de serie, a lo que se suma un nuevo equipamiento de luces con faros delanteros Full LED con proyector que ofrecen hasta 19% más alcance respecto de un sistema convencional.

El precio de venta de Sonic Premier es de $38.390.900 y el Sonic RS de $39.690.900. Chevrolet lanzó el vehículo con una financiación exclusiva de planes a tasa 0% en 12, 18 y 24 meses, a través de GPAT Compañía Financiera. Se venderá en seis opciones de color con una paleta que incluye Azul Kinda, Blanco Summit, Plata Shark, Negro, Rojo Jinx y el inédito Gris Urbano. Tanto el azul Kinda como el Plata Shark son exclusivos de la versión premier.

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