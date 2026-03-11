Tecno

Filtran seis juegos que llegarían a PlayStation Plus Extra y Premium en marzo

Persona 5 Royal sería uno de los principales añadidos al catálogo de la suscripción de Sony

La filtración de PlayStation Plus Extra y Premium revela seis nuevos juegos programados para el 17 de marzo, según el insider Billbil-kun. (Sony)

Se filtraron los nombres de los seis juegos que llegarían al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium en marzo. El rumor, atribuido al conocido insider Billbil-kun, ha desmentido algunas de las expectativas más altas que circulaban en los días previos.

La información detalla que los juegos se incorporarían al servicio el próximo 17 de marzo, en ambos niveles de suscripción, que funciona de manera similar a Game Pass en Xbox.

Cuáles son los seis juegos filtrados para PlayStation Plus Extra y Premium

Según los detalles revelados, los seis juegos que se sumarían al catálogo en marzo son:

  • Madden NFL 26 (PS5)
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5).
  • Persona 5 Royal (PS4 y PS5).
  • Metal Eden (PS5).
  • The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5).
  • Astroneer (PS4).
Persona 5 Royal destaca entre las novedades del catálogo de PS Plus, ofreciendo contenido ampliado y funciones exclusivas para PS4 y PS5.

Estos títulos estarían disponibles para todos los suscriptores de PS Plus Extra y Premium, siempre que mantengan activa la suscripción y los juegos sigan formando parte del catálogo.

Entre las incorporaciones mencionadas destaca Persona 5 Royal, la versión definitiva de uno de los JRPG más notables de los últimos años. Esta edición incluye personajes adicionales, nuevas zonas de la ciudad, una mazmorra inédita y contenido narrativo que expande considerablemente la historia original. El juego estará disponible tanto para PS4 como para PS5, ofreciendo a los suscriptores la oportunidad de descubrir todas las novedades de esta entrega ampliada.

Por su parte, Warhammer 40,000: Space Marine 2 representa la apuesta más orientada a la acción dentro de la selección filtrada. Se trata de un shooter en tercera persona que ha sido uno de los lanzamientos más celebrados del género en los últimos tiempos. En este caso, la disponibilidad será exclusiva para usuarios de PS5, que podrán disfrutar de su propuesta intensa y dinámica.

En relación con el resto de la lista, sobresale también Madden NFL 26, el título deportivo que cada año encabeza las preferencias de los aficionados al fútbol americano. Metal Eden y The Lord of the Rings: Return to Moria completan la selección para PS5, mientras que Astroneer se incorpora como la propuesta para PS4, ampliando así la variedad de opciones para los suscriptores.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 aporta acción intensa al catálogo de PS Plus, disponible exclusivamente para usuarios de PS5.

Los títulos filtrados no son los únicos que llegarán al catálogo

La filtración aclara que la lista dada por Billbil-kun no representa la totalidad de los juegos que se sumarán este mes. Se espera que Sony anuncie otros títulos adicionales en su comunicado oficial. Esto implica que la selección definitiva podría incluir más novedades, atendiendo a las diferentes preferencias de los usuarios del servicio.

Además, para quienes cuentan con la suscripción a PlayStation Plus Premium, se sumará un clásico al catálogo de juegos retro: Tekken: Dark Resurrection. Este título de lucha 3D, originalmente lanzado para la consola PlayStation Portable, estará disponible para los usuarios del nivel más alto del servicio.

Cuáles eran los juegos que se esperaban para marzo en PlayStation Plus

La información proporcionada por el filtrador descarta la llegada de otros juegos que habían generado expectativa durante el fin de semana. Específicamente, se niega la incorporación de Final Fantasy XVI y Dragon’s Dogma II al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium en marzo, desmintiendo así los rumores que circulaban en redes y foros especializados.

PS Plus Essential ya ofrece Monster Hunter Rise para marzo, mientras Sony experimenta con precios dinámicos en la PlayStation Store para ciertos videojuegos. (Foto: PlayStation)

Mientras tanto, desde la semana pasada ya están disponibles los juegos de PS Plus Essential de marzo, entre los que figura Monster Hunter Rise. Por otro lado, se ha reportado que Sony experimenta con el precio dinámico de algunos videojuegos en la PS Store, ofreciendo distintas ofertas del mismo producto a diferentes grupos de usuarios.

La fecha señalada para la incorporación de los títulos filtrados al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium es el 17 de marzo. Los usuarios podrán acceder a ellos a partir de ese día, siempre que mantengan su suscripción activa.

