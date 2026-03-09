PlayStation cambiará sus ofertas: Sony aplicará descuentos personalizados a cada jugador

Sony prueba precios dinámicos en la PlayStation Store, modificando los valores de más de 150 juegos según el perfil de usuario.(Foto: Sony)

Sony está probando la implementación de precios dinámicos en la PlayStation Store. En las últimas semanas, usuarios de distintas regiones han detectado que los precios de más de 100 juegos varían de forma personalizada, con descuentos que alcanzan hasta el 17,6%.

PSprices, un portal especializado en seguimiento de precios, ha identificado que la empresa selecciona aleatoriamente a los usuarios y los separa en grupos de control y de prueba. Así, dos personas pueden ver precios distintos para un mismo juego, sin que exista una explicación visible más allá del algoritmo interno de la plataforma.

Este mecanismo, habitual en sectores como el aéreo o el hotelero, buscaría ahora expandirse al mercado digital del entretenimiento interactivo.

Cómo funciona la dinámica de precios en PlayStation Store

El modelo de precios dinámicos que Sony está evaluando se basa en la flexibilidad: los precios de los títulos no son fijos para toda la audiencia, sino que se ajustan según variables como la demanda, el historial de compra de cada usuario o la elasticidad detectada en el mercado.

El modelo de precios dinámicos en PlayStation Store se basa en variables como la demanda, el historial de compras y la elasticidad del mercado digital. (Europa Press)

La prueba se inició en noviembre de 2025 con 50 juegos en 30 regiones, y en solo tres meses se amplió hasta superar los 150 títulos en 68 territorios, abarcando Europa, Oriente Medio, Asia, América Latina y África.

La metodología consiste en mostrar ofertas inusuales, etiquetadas en la API interna de PlayStation como “IPTPILOT" o “IPTOPR_TESTING", a determinados segmentos de usuarios. De esta manera, no todos los jugadores acceden a los mismos descuentos ni siquiera durante los periodos oficiales de rebajas.

Por ejemplo, recientemente en España el juego Marvel’s Spider-Man 2, cuyo precio base es de 79,99 euros, se ofreció a 69,99 euros a algunos usuarios, lo que supone una rebaja del 12,5%. El título WWE 2K25 redujo su precio original de 74,99 euros a 61,82 euros, con un descuento del 17,6%.

La intervención de Sony no se limita a productos de terceros. Los principales títulos exclusivos de la marca, como God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2, Helldivers 2, Stellar Blade, Gran Turismo 7 y The Last of Us Part II, también fueron incluidos en el experimento. Esta decisión subraya la intención de la compañía de analizar cómo responden los consumidores incluso ante sus franquicias más reconocidas.

Títulos exclusivos como God of War Ragnarök y Marvel’s Spider-Man 2 también forman parte de la prueba de precios dinámicos de Sony.(REUTERS/Issei Kato//File Photo)

Los usuarios detectan estos precios personalizados cuando consultan las páginas de los juegos o al comparar ofertas con otros jugadores. En muchos casos, mientras la mayoría accede a un descuento general, quienes participan en el experimento pueden recibir un porcentaje distinto, superior o inferior al estándar.

Qué usuarios reciben los descuentos personalizados

Sony aplica un sistema de asignación aleatoria para determinar quién entra en el grupo de control y quién en el grupo de prueba. Esta técnica, conocida como prueba A/B, es habitual en el desarrollo de productos digitales y permite comparar el comportamiento de ambos grupos ante los estímulos de precios diferenciados.

Los descuentos personalizados detectados hasta el momento oscilan entre el 5% y el 17,6%. Las diferencias se aplican tanto a títulos de la propia Sony como a juegos de editoras como 2K Games, Focus Entertainment, Deep Silver, Bethesda y Rockstar Games.

El experimento también afecta a los descuentos durante campañas de rebajas: en algunos casos, participantes del test veían rebajas mucho mayores que el resto, lo que introduce un nuevo formato en la gestión de promociones, al no ser homogéneas para toda la base de usuarios.

El sistema de descuentos personalizados utiliza pruebas A/B para medir el impacto del precio adaptado en el comportamiento de compra del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto para cada usuario depende de si es seleccionado para la prueba y del algoritmo que determina el precio final. Así, en la misma región y durante el mismo periodo, dos jugadores pueden pagar cifras significativamente diferentes por idéntico contenido.

Según la información recopilada por PSprices, el experimento de precios dinámicos ya abarca 68 regiones. La expansión fue especialmente rápida: de 30 a 68 países en apenas tres meses, y con un catálogo de juegos afectados que se triplicó en ese lapso. Entre las regiones incluidas se encuentran Europa, Oriente Medio, Asia, América Latina y África.

El caso de Estados Unidos y Japón es particular: ambos mercados han quedado fuera de la prueba, probablemente debido a regulaciones más estrictas y a la sensibilidad del público respecto a este tipo de prácticas. Por tanto, los usuarios de estos países continúan viendo precios fijos para los juegos, independientemente de su historial de compras o su pertenencia a grupos de prueba.