A modo de protesta, miles de escritores publican un libro vacío para que la IA no robe su contenido

El libro “Don’t Steal This Book” reúne los nombres de unos 10.000 autores en señal de protesta contra la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca de 10.000 escritores, entre ellos Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory y Richard Osman, han publicado un libro vacío como protesta ante el uso de sus obras por parte de empresas de inteligencia artificial sin permiso ni compensación.

La iniciativa, titulada Don’t Steal This Book (No roben este libro), solo incluye los nombres de sus autores en las páginas como declaración colectiva.

Un libro sin contenido para exigir respeto a los derechos de autor

El singular volumen se distribuye estos días en la Feria del Libro de Londres, en coincidencia con la inminente publicación de un informe del gobierno británico sobre el impacto económico de posibles cambios en la ley de derechos de autor. El objetivo de los escritores es visibilizar la preocupación del sector creativo por la utilización de su trabajo en el entrenamiento de sistemas de IA sin autorización ni pago.

La protesta coincide con el debate parlamentario sobre posibles cambios en la ley de derechos de autor en Reino Unido. (dontstealthisbook.com)

Ed Newton-Rex, compositor y activista por los derechos de autor, organizador de la protesta, denunció que la industria de la IA “está construida sobre trabajo robado, tomado sin permiso ni remuneración”. Según Newton-Rex, el entrenamiento de modelos generativos con libros y obras artísticas perjudica directamente a los autores, ya que la IA compite con las personas cuyo trabajo usa como base, afectando sus medios de vida.

Autores y figuras del sector suman sus voces

Entre los participantes en la protesta figuran nombres destacados como Mick Herron, Marian Keyes, David Olusoga y Malorie Blackman, autora de la saga Noughts and Crosses. Blackman afirmó que “no es en absoluto irrazonable esperar que las empresas de IA paguen por el uso de libros de los autores”. La contraportada del libro resume el reclamo: “El gobierno del Reino Unido no debe legalizar el robo de libros para beneficiar a las compañías de IA”.

El malestar de los escritores y artistas ha crecido tras conocer la propuesta principal del gobierno británico en su actual consulta pública, que plantea permitir a las empresas de IA utilizar obras protegidas por derechos de autor sin el consentimiento del titular, salvo que este haya manifestado expresamente su negativa.

Elton John es uno de los artistas que públicamente ha criticado la idea de relajar la legislación, calificando al gobierno de “absolutos perdedores”.

El sector editorial impulsa una iniciativa de licencias colectivas para regular el acceso de la IA a obras protegidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licencias y debate sobre el futuro del derecho de autor

Coincidiendo con la protesta, organizaciones del sector editorial han anunciado el lanzamiento de una iniciativa de licencias colectivas para regular el acceso legal de las empresas de IA a obras publicadas. Publishers’ Licensing Services, entidad sin ánimo de lucro, ha invitado a editoriales y creadores a sumarse a este esquema, con la esperanza de establecer un modelo legal de remuneración.

La industria de la IA requiere enormes volúmenes de datos, incluidos textos protegidos, para desarrollar herramientas como chatbots y generadores de imágenes. Esto ha desencadenado demandas judiciales en Estados Unidos y Reino Unido.

En 2025, la empresa Anthropic, responsable del chatbot Claude, acordó pagar 1.500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por autores que alegaban el uso de copias piratas de sus libros en el entrenamiento de su sistema.

Demandas judiciales y acuerdos millonarios han surgido por el uso de libros en el desarrollo de chatbots y otras herramientas de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate político y las opciones en discusión

El gobierno británico estudia varias alternativas: mantener la situación actual, exigir licencias para el uso de obras protegidas, permitir el uso con un mecanismo de exclusión (“opt-out”) o incluso autorizar el uso sin posibilidad de exclusión para los creadores. Además, no ha descartado una exención de derechos de autor para investigaciones comerciales, lo que preocupa a los profesionales creativos por el riesgo de abuso por parte de la industria de la IA.

Un portavoz oficial señaló que el gobierno “quiere un régimen de derechos de autor que valore y proteja la creatividad humana, que sea fiable y fomente la innovación”, y aseguró que se seguirá dialogando con el sector creativo antes de tomar decisiones, con una actualización parlamentaria prevista para el 18 de marzo.

La publicación de un libro vacío por parte de miles de escritores busca así presionar a las autoridades y defender el valor del trabajo creativo frente al avance de la inteligencia artificial y las nuevas reglas del juego digital.