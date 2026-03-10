Por qué desactivar el WiFi antes de salir de casa puede salvarte de ciberdelincuentes

Por qué debes apagar el WiFi del móvil al salir de casa para proteger tus datos - (Imagen ilustrativa Infobae)

En la era digital, la comodidad de mantener el WiFi activado en el celular en todo momento puede convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Aunque parezca una acción inocente, dejar el WiFi encendido fuera del hogar representa un riesgo considerable para la privacidad y la seguridad de la información personal y financiera.

El crecimiento del uso de redes WiFi públicas y el aumento de los ciberataques han hecho que el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) y otros organismos alerten sobre los peligros de conectarse a redes inseguras. Mantener el WiFi activo fuera de casa incrementa la probabilidad de que el dispositivo se conecte automáticamente a redes abiertas o fraudulentas, exponiendo datos sensibles a posibles robos.

Las redes abiertas multiplican las oportunidades de interceptación y malware, por lo que expertos recomiendan desactivar el WiFi, usar VPN y limitar la conexión solo a redes de confianza - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el peligro de las redes WiFi públicas

Buscar una red WiFi abierta cuando se está fuera de casa es una práctica común, especialmente para ahorrar datos móviles. Sin embargo, las redes públicas o poco protegidas permiten a los ciberdelincuentes interceptar las comunicaciones entre el usuario y los servidores, facilitando el robo de contraseñas, números de tarjetas y datos bancarios.

Muchos teléfonos inteligentes se conectan automáticamente a redes conocidas o abiertas, sin que el usuario lo note. Si la red es fraudulenta o ha sido configurada para imitar a una legítima, los atacantes pueden capturar toda la información transmitida, poniendo en riesgo la identidad y el patrimonio de la víctima.

El riesgo no se limita a la interceptación de datos. Las redes WiFi inseguras pueden ser un canal para la distribución de malware, software malicioso diseñado para robar, dañar o secuestrar información en el dispositivo. Una vez infectado, el teléfono puede enviar datos confidenciales a los atacantes, permitir el control remoto del equipo o incluso inutilizar el sistema operativo.

Este tipo de ataques puede pasar desapercibido hasta que se produce un daño significativo, como el robo de identidad, fraudes financieros o la pérdida de información personal. La prevención es mucho más efectiva y sencilla que la recuperación tras un incidente de este tipo.

Cómo pueden vigilarte a través del WiFi

Seguridad digital móvil: la importancia de desactivar el WiFi fuera de casa y otros consejos clave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes WiFi abiertas no solo permiten el robo de información, también el espionaje en tiempo real. Otros usuarios conectados a la misma red pueden monitorizar las páginas web visitadas, los mensajes enviados y hasta las contraseñas introducidas. Esta vulnerabilidad es especialmente grave al realizar operaciones sensibles, como acceder a cuentas bancarias o efectuar compras en línea.

Aunque muchas aplicaciones y sitios web utilizan cifrado para proteger las comunicaciones, las redes sin protección son un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Por ello, los expertos recomiendan evitar el uso de WiFi público para tareas importantes y, en caso de necesidad, recurrir a conexiones seguras como las redes privadas virtuales (VPN).

Medidas clave para proteger tus datos

Desactiva el WiFi al salir de casa: Evita que el dispositivo se conecte automáticamente a redes inseguras en lugares públicos. Actívalo solo cuando te encuentres en un entorno de confianza.

Utiliza autenticación en dos pasos (2FA): Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas importantes, dificultando el acceso incluso si una contraseña es interceptada.

Emplea una VPN: Cifra la información transmitida entre el dispositivo y el servidor, protegiendo los datos de posibles interceptaciones en redes públicas.

Conéctate solo a redes conocidas: Si necesitas usar WiFi fuera de casa, asegúrate de conocer y confiar en el propietario del router.

Actualiza el sistema y las aplicaciones: Mantener el software al día ayuda a corregir vulnerabilidades que los ciberdelincuentes podrían explotar.

La seguridad digital depende tanto de la tecnología como de los hábitos de los usuarios. Desactivar el WiFi antes de salir de casa es una medida sencilla que puede evitar muchos problemas y proteger la información más valiosa frente a las amenazas del cibercrimen. Un pequeño cambio en la rutina diaria puede marcar la diferencia entre navegar de forma segura o convertirse en víctima de un ataque.