Tecno

Llamadas fantasma: para qué sirven y por qué no deberías devolver la llamada a un número desconocido

Robots y sistemas de marcación masiva confirman la actividad de los números y facilitan el aumento del spam y fraudes

Guardar
Esta es la razón por
Esta es la razón por la que te llaman de números desconocidos y cuelgan cuando contestas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la hiperconectividad, las llamadas fantasma se han convertido en una molestia recurrente y en una potencial amenaza para la seguridad digital. El teléfono suena, aparece un número desconocido, el usuario responde y, tras unos segundos de silencio, la llamada se corta.

Esta situación, lejos de ser aleatoria, responde a sofisticadas estrategias tecnológicas que aprovechan sistemas automatizados para verificar la actividad y validez de los números telefónicos.

Esta situación resulta importante porque este fenómeno no solo incrementa el spam y la incomodidad para los usuarios, sino que puede abrir la puerta a campañas comerciales agresivas, fraudes e incluso el robo de datos personales. Comprender cómo operan estas llamadas y qué hacer ante ellas es esencial para proteger la privacidad y reducir riesgos en el uso cotidiano del teléfono móvil.

Llamadas fantasma y spam: estrategias
Llamadas fantasma y spam: estrategias tecnológicas y consejos para evitar riesgos en el celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las llamadas fantasma

Las llamadas fantasma no son simples errores de marcación. Detrás de ellas se encuentran robots o sistemas automáticos de marcación masiva, empleados por empresas de telemarketing y call centers. Estos sistemas marcan miles de números de manera automática, extraídos de bases de datos comerciales o incluso de filtraciones previas.

¿Qué buscan?

  • Confirmar que el número está activo y que existe un usuario dispuesto a responder.
  • Registrar ese número como “válido” para futuras campañas, tanto comerciales como de telemarketing.
  • Agendar el número para posteriores intentos de venta o contacto.

El proceso puede variar:

  • En la primera modalidad, el robot realiza la llamada y, si hay un agente disponible, transfiere la llamada inmediatamente al operador humano.
  • Si no hay agentes disponibles, el sistema cuelga automáticamente y registra el número para intentos futuros.
  • En ocasiones, la llamada es solo para marcar la vigencia de la línea; más adelante, llegarán nuevas comunicaciones, a menudo con fines comerciales.

Por qué no deberías devolver la llamada

Responder o devolver la llamada a un número desconocido confirma ante los sistemas automatizados que tu línea está activa y es susceptible de recibir nuevas llamadas. Esto puede derivar en:

Con el auge de la
Con el auge de la marcación automática, protegerse implica activar bloqueadores, desconfiar de números desconocidos y evitar responder o devolver llamadas que puedan comprometer la privacidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Aumento de llamadas de spam y telemarketing.
  • Inclusión en listas de números activos que luego pueden ser revendidas a otras empresas.
  • Exposición a posibles fraudes, como la modalidad de “wangiri”, donde se busca que devuelvas la llamada a un número de tarificación especial, generando cargos elevados en tu factura.

Un aspecto importante de resaltar es que la denuncia de un número en particular suele ser poco efectiva, ya que los sistemas de spam pueden modificar el origen de la llamada fácilmente.

Cómo protegerse de las llamadas fantasma

La mejor defensa es la prevención, y tanto Android como iOS ofrecen herramientas para filtrar y bloquear llamadas no deseadas.

Funciones en Android

  • Filtro de llamadas: Detecta llamadas sospechosas y bloquea automáticamente futuros intentos.
  • Identificador de llamada y spam: Permite visualizar información adicional antes de responder.
  • Silenciamiento de números desconocidos: Configura el dispositivo para que solo suenen llamadas de contactos agendados.

Funciones en iOS

  • Filtro de llamadas: Analiza la procedencia y muestra alertas sobre posibles riesgos.
  • Bloqueo y silenciamiento: Permite bloquear fácilmente números no deseados y silenciar llamadas de desconocidos.
Herramientas de filtrado y bloqueadores
Herramientas de filtrado y bloqueadores integrados en los móviles ayudan a combatir la proliferación de llamadas y mensajes sospechosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existen aplicaciones especializadas que potencian la protección frente a spam y llamadas no deseadas.

El problema no termina con las llamadas. Los mensajes de texto también pueden ser vehículos para intentos de phishing, ingeniería social o enlaces maliciosos. Tanto Android como iOS han incorporado filtros que separan mensajes sospechosos o de remitentes desconocidos, minimizando la exposición a estas amenazas.

Recomendaciones para usuarios

  • Responder solo a llamadas de contactos conocidos.
  • Activar filtros y bloqueadores de llamadas en el dispositivo.
  • Desconfiar de llamadas o mensajes que generen sensación de urgencia o provengan de números desconocidos.
  • Utilizar canales alternativos como el correo electrónico o mensajería instantánea para contactos importantes.
  • No devolver la llamada a números que no estén registrados en la agenda.

Las llamadas fantasma son mucho más que una molestia cotidiana: representan un riesgo real para la privacidad y la seguridad digital. Adoptar buenas prácticas y aprovechar las funciones de protección que ofrecen los dispositivos móviles es clave para reducir la exposición y recuperar la tranquilidad en el uso diario del teléfono. Ante la duda, la mejor estrategia es ignorar y protegerse.

Temas Relacionados

LlamadaLlamadas fantasmaSpamNúmero desconocidoTeléfonoCelularTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Las historietas digitales originarias de Corea del Sur se han logrado posicionar a nivel mundial gracias las tramas que abordan

Webtoons: los 10 títulos más

La fintech DolarApp se transforma en ARQ: qué viene en América Latina

La empresa da este paso tras una inversión de 70 millones de dólares y refuerza su apuesta por los servicios financieros globales y digitales

La fintech DolarApp se transforma

Qué es WhatsApp Plus y por qué instalarlo puede poner en riesgo tu cuenta

La versión modificada de la aplicación ofrece funciones adicionales, pero su instalación puede exponer a los usuarios a riesgos de seguridad

Qué es WhatsApp Plus y

Qué es mejor para ver una película en streaming en un televisor: WiFi o cable Ethernet

Cada una ofrece ventajas en materia de flexibilidad y estabilidad del internet, pero una resalta por reducir las interferencias al reproducir plataformas como Netflix

Qué es mejor para ver

Cómo reconocer y evitar mensajes de texto fraudulentos en tu celular

La combinación de tecnología avanzada, filtros en dispositivos y usuarios informados puede reducir el impacto de las estafas por mensajes

Cómo reconocer y evitar mensajes
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

River Plate difundió el video del primer día de Coudet como DT: la frase sobre sus camisetas históricas, el saludo al plantel y una práctica intensa

El ex River Plate Oscar Ahumada se sumó a la Libertad Avanza

Explosivas declaraciones de Cristian Lema tras su partida de Boca Juniors y retiro: “Es muy difícil salir bien del club”

La buena noticia que dio Franco Colapinto sobre el nuevo Alpine a horas del arranque del Gran Premio de Australia en la Fórmula 1

TELESHOW
Paula Chaves, muy dura con

Paula Chaves, muy dura con con Zaira Nara por sus indirectas: “No me fumo más la carcajadita”

El polémico posteo de Graciela Alfano a Susana Giménez luego de la foto en traje de baño: “La que puede puede”

Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Nunca la muestro”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Fabi Cantilo festejó sus 67 años: invitados famosos, el regalo de Fito Páez y el susto que terminó en la guardia

INFOBAE AMÉRICA

Malala Yousafzai: “Para una niña

Malala Yousafzai: “Para una niña afgana, leer sola en la habitación es un acto de resistencia”

Una adolescente queda gravemente herida tras intentar un peligroso reto viral con alcohol

El Reino Unido refuerza su presencia militar en Oriente Medio tras el ataque con un dron en una base en Chipre

Millones de personas bajo amenaza por tornados y granizo gigante ante un brote de tormentas severas en EEUU

El régimen de Irán amenazó a los ciudadanos que logren burlar el bloqueo de internet