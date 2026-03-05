Llamadas fantasma: para qué sirven y por qué no deberías devolver la llamada a un número desconocido

Esta es la razón por la que te llaman de números desconocidos y cuelgan cuando contestas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la hiperconectividad, las llamadas fantasma se han convertido en una molestia recurrente y en una potencial amenaza para la seguridad digital. El teléfono suena, aparece un número desconocido, el usuario responde y, tras unos segundos de silencio, la llamada se corta.

Esta situación, lejos de ser aleatoria, responde a sofisticadas estrategias tecnológicas que aprovechan sistemas automatizados para verificar la actividad y validez de los números telefónicos.

Esta situación resulta importante porque este fenómeno no solo incrementa el spam y la incomodidad para los usuarios, sino que puede abrir la puerta a campañas comerciales agresivas, fraudes e incluso el robo de datos personales. Comprender cómo operan estas llamadas y qué hacer ante ellas es esencial para proteger la privacidad y reducir riesgos en el uso cotidiano del teléfono móvil.

Cómo funcionan las llamadas fantasma

Las llamadas fantasma no son simples errores de marcación. Detrás de ellas se encuentran robots o sistemas automáticos de marcación masiva, empleados por empresas de telemarketing y call centers. Estos sistemas marcan miles de números de manera automática, extraídos de bases de datos comerciales o incluso de filtraciones previas.

¿Qué buscan?

Confirmar que el número está activo y que existe un usuario dispuesto a responder.

Registrar ese número como “válido” para futuras campañas, tanto comerciales como de telemarketing.

Agendar el número para posteriores intentos de venta o contacto.

El proceso puede variar:

En la primera modalidad, el robot realiza la llamada y, si hay un agente disponible, transfiere la llamada inmediatamente al operador humano.

Si no hay agentes disponibles, el sistema cuelga automáticamente y registra el número para intentos futuros.

En ocasiones, la llamada es solo para marcar la vigencia de la línea; más adelante, llegarán nuevas comunicaciones, a menudo con fines comerciales.

Por qué no deberías devolver la llamada

Responder o devolver la llamada a un número desconocido confirma ante los sistemas automatizados que tu línea está activa y es susceptible de recibir nuevas llamadas. Esto puede derivar en:

Aumento de llamadas de spam y telemarketing .

Inclusión en listas de números activos que luego pueden ser revendidas a otras empresas.

Exposición a posibles fraudes, como la modalidad de “wangiri”, donde se busca que devuelvas la llamada a un número de tarificación especial, generando cargos elevados en tu factura.

Un aspecto importante de resaltar es que la denuncia de un número en particular suele ser poco efectiva, ya que los sistemas de spam pueden modificar el origen de la llamada fácilmente.

Cómo protegerse de las llamadas fantasma

La mejor defensa es la prevención, y tanto Android como iOS ofrecen herramientas para filtrar y bloquear llamadas no deseadas.

Funciones en Android

Filtro de llamadas : Detecta llamadas sospechosas y bloquea automáticamente futuros intentos.

Identificador de llamada y spam : Permite visualizar información adicional antes de responder.

Silenciamiento de números desconocidos: Configura el dispositivo para que solo suenen llamadas de contactos agendados.

Funciones en iOS

Filtro de llamadas : Analiza la procedencia y muestra alertas sobre posibles riesgos.

Bloqueo y silenciamiento: Permite bloquear fácilmente números no deseados y silenciar llamadas de desconocidos.

Además, existen aplicaciones especializadas que potencian la protección frente a spam y llamadas no deseadas.

El problema no termina con las llamadas. Los mensajes de texto también pueden ser vehículos para intentos de phishing, ingeniería social o enlaces maliciosos. Tanto Android como iOS han incorporado filtros que separan mensajes sospechosos o de remitentes desconocidos, minimizando la exposición a estas amenazas.

Recomendaciones para usuarios

Responder solo a llamadas de contactos conocidos .

Activar filtros y bloqueadores de llamadas en el dispositivo.

Desconfiar de llamadas o mensajes que generen sensación de urgencia o provengan de números desconocidos.

Utilizar canales alternativos como el correo electrónico o mensajería instantánea para contactos importantes .

No devolver la llamada a números que no estén registrados en la agenda.

Las llamadas fantasma son mucho más que una molestia cotidiana: representan un riesgo real para la privacidad y la seguridad digital. Adoptar buenas prácticas y aprovechar las funciones de protección que ofrecen los dispositivos móviles es clave para reducir la exposición y recuperar la tranquilidad en el uso diario del teléfono. Ante la duda, la mejor estrategia es ignorar y protegerse.